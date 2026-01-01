Interrompa pacotes de risco no registro, antes que eles entrem na sua cadeia de suprimentos
O Firewall de Dependências coloca sua política antes do registro de pacotes para a decisão sobre o que é permitido ocorrer quando um componente é solicitado — e não em uma revisão três semanas depois.
Pacotes maliciosos conhecidos e com erros de digitação são impedidos de entrar, com base em pesquisas de ameaças da equipe de Pesquisa de Vulnerabilidades do GitLab.
O Dependency Firewall faz parte da oferta de Segurança da cadeia de suprimentos de software do GitLab. As vagas no beta fechado são limitadas e passam pela análise do time de produto.
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