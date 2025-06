O GitLab foi nomeado líder no Forrester Wave™: plataforma DevOps, no segundo trimestre de 2025, recebendo as pontuações máximas nos critérios de planejamento e alinhamento de projetos, automação de compilações e integração contínua, e segurança de pipelines.

O GitLab reúne equipes em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, incluindo desenvolvimento, segurança e operações, para viabilizar entregas mais rápidas, seguras e com menor complexidade operacional. Mais de 50 milhões de usuários cadastrados e mais de 50% das empresas Fortune 100 confiam no GitLab para entregar software melhor e mais seguro, com mais agilidade.