Crie, personalize e conecte agentes de IA que se encaixam perfeitamente no seu fluxo de trabalho

Produtividade

Colabore com vários agentes simultaneamente

Com o Duo Agent Platform, cinco ou 50 agentes podem lidar com tarefas rotineiras como fornecer atualizações sobre o status do projeto, correções de bugs e revisões de código enquanto os desenvolvedores humanos se concentram no trabalho técnico estratégico que requer criatividade e expertise.

Integração inteligente

Agentes com contexto completo

A IA, assim como os engenheiros, prospera com contexto. Com o Duo Agent Platform, os agentes têm todo o contexto dos seus projetos, código e requisitos no GitLab — além de qualquer outra aplicação ou fonte de dados com a qual você queira que eles interoperem via MCP.

Segurança

IA agêntica extensível e personalizável

Crie e personalize agentes que entendem como você trabalha e fluxos agênticos que conhecem sua organização. Defina regras personalizadas em linguagem natural para que seus agentes funcionem do seu jeito, não o contrário. E em breve, você poderá estender a plataforma com um catálogo de agentes e fluxos para habilidades personalizadas.

GitLab Duo nomeado Líder no Gartner® Magic Quadrant™ para Assistentes de Código com IA.

Mais do que sua equipe precisa, integrado

Os desenvolvedores podem manter o fluxo com o Duo Agent Platform em seu IDE ou na interface web do GitLab. O Duo Agent Platform atualmente suporta VS Code e a família de IDEs JetBrains, e o suporte para Visual Studio está a caminho.

Beta pública

Comece com o Duo Agent Platform

O GitLab Duo Agent Platform está atualmente disponível em beta pública para todos os clientes GitLab Premium e Ultimate em ambientes GitLab.com e autogerenciados.
Para clientes do GitLab.com: Certifique-se de que os recursos beta do GitLab Duo estejam ativados para seu grupo.
Para clientes autogerenciados: Ative os recursos beta do GitLab Duo para sua instância GitLab autogerenciada.
Ainda não é cliente GitLab? Sem problemas. Experimente nosso melhor plano, incluindo o Duo Agent Platform, gratuitamente.

