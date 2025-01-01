Crie, personalize e conecte agentes de IA que se encaixam perfeitamente no seu fluxo de trabalho
Colabore com vários agentes simultaneamente
Com o Duo Agent Platform, cinco ou 50 agentes podem lidar com tarefas rotineiras como fornecer atualizações sobre o status do projeto, correções de bugs e revisões de código enquanto os desenvolvedores humanos se concentram no trabalho técnico estratégico que requer criatividade e expertise.
Agentes com contexto completo
A IA, assim como os engenheiros, prospera com contexto. Com o Duo Agent Platform, os agentes têm todo o contexto dos seus projetos, código e requisitos no GitLab — além de qualquer outra aplicação ou fonte de dados com a qual você queira que eles interoperem via MCP.
IA agêntica extensível e personalizável
Crie e personalize agentes que entendem como você trabalha e fluxos agênticos que conhecem sua organização. Defina regras personalizadas em linguagem natural para que seus agentes funcionem do seu jeito, não o contrário. E em breve, você poderá estender a plataforma com um catálogo de agentes e fluxos para habilidades personalizadas.
GitLab Duo nomeado Líder no Gartner® Magic Quadrant™ para Assistentes de Código com IA.Leia o relatório
Mais do que sua equipe precisa, integrado
Os desenvolvedores podem manter o fluxo com o Duo Agent Platform em seu IDE ou na interface web do GitLab. O Duo Agent Platform atualmente suporta VS Code e a família de IDEs JetBrains, e o suporte para Visual Studio está a caminho.