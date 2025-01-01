Entregue inovação em escala com DevSecOps com tecnologia de IA na plataforma AWS.

DevSecOps encontra IA agente

Do planejamento e desenvolvimento de recursos à geração de testes unitários orientada por IA, revisões automatizadas de solicitações de merge e atualizações de base de código Java. Tudo dentro dos seus fluxos de trabalho GitLab existentes.
Assistente de desenvolvimento com tecnologia de IA

Simplifique o desenvolvimento da ideia à produção

  • Acelere a entrega de recursos mantendo a consistência com os padrões de desenvolvimento internos
  • Crie descrições de tíquetes, gere planos de implementação com base em sua base de código existente e produza solicitações de merge completas prontas para revisão da equipe

Automação inteligente de testes

Automatize testes para entregar com confiança

  • Qualidade de teste consistente em todos os aplicativos com maior cobertura de teste e esforço manual reduzido na escrita de testes
  • Analise código e crie automaticamente testes unitários abrangentes que entendam a lógica do seu aplicativo e as interações com os serviços AWS

Modernização de aplicações

Modernize aplicações legadas

  • Reduza o tempo de atualização do Java fornecendo uma trilha de auditoria clara de todas as transformações
  • Analise sua base de código Java, crie um plano de atualização abrangente e gere uma solicitação de merge com todas as alterações de código necessárias

Gerenciamento de vulnerabilidades de segurança

Corrija vulnerabilidades de segurança

  • Entregue código seguro mais rapidamente com tempo reduzido da detecção à correção
  • Explique vulnerabilidades detectadas em termos claros e detalhados e correção com um clique baseada em alterações de código recomendadas

Revisões de código simplificadas

Acelere as revisões de código

  • Ciclos de revisão de código mais curtos com merges de código de maior qualidade na implantação
  • Forneça feedback inline sugerindo melhorias baseadas em padrões de desenvolvimento e correções com um clique nas alterações de código sugeridas

Experimente o GitLab Duo com Amazon Q

Veja como o GitLab Duo com Amazon Q transforma seu fluxo de trabalho de desenvolvimento com nosso tour interativo do produto. Experimente o poder dos agentes de IA agente trabalhando em seu ambiente GitLab familiar - sem necessidade de configuração.

Recursos principais que você experimentará:

  • Ações rápidas com comandos /q para assistência instantânea de IA
  • Desenvolvimento autônomo de recursos de tíquetes a solicitações de merge
  • Revisões de código e verificações de segurança com tecnologia de IA
  • Fluxos de trabalho de modernização de código legado
  • Colaboração em tempo real com agentes de IA

