GitLab e AWS

Entregue aplicações modernas mais rapidamente com segurança, IA e capacidade de ajuste integradas Com o GitLab e a AWS, você obtém recursos avançados de IA e automação de ponta a ponta para todas as etapas do desenvolvimento de software — na infraestrutura mais segura, extensa e confiável. Dê à sua equipe a segurança, o ajuste e a confiabilidade integradas de que precisam para implantar qualquer carga de trabalho usando uma única solução.