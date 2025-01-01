GitLab no Google Cloud
Combine equipes e fluxos de trabalho com o GitLab, uma plataforma DevSecOps com tecnologia de IA completa para criar, testar e implantar no Google Cloud.
Uma interface para cada caso de uso
O GitLab, como plataforma DevSecOps com tecnologia de IA, se integra ao Google Cloud para permitir que as empresas se concentrem na criação e implantação de software, e não na configuração e manutenção da infraestrutura.
Desenvolva aplicações de nuvem nativa melhores mais rapidamente com o GitLab e o Google Cloud
O GitLab se integra perfeitamente à segurança da cadeia de suprimentos de software (S3C) do Google para reduzir a alternância de contexto, aumentar as durações dos ciclos e a eficiência em todas as etapas do processo de desenvolvimento de software. Da ideia à produção no Google Cloud, a plataforma abrangente de DevSecOps com tecnologia de IA do GitLab oferece soluções integradas de planejamento, gerenciamento de código-fonte, CI/CD e monitoramento e geração de relatórios para aplicações modernas.
Colabore de forma prática
Iteração mais rápida, transformação em conjunto. A CI/CD moderna com o Anthos reduz o retrabalho, assim os desenvolvedores e os profissionais da nuvem ficam mais satisfeitos e podem fornecer roadmaps de produtos, em vez de consertar problemas antigos.
Automatize com segurança
Proteja o seu processo. Os fluxos de trabalho automatizados de DevSecOps aumentam o tempo de atividade, reduzindo os riscos de segurança e conformidade na infraestrutura do Google Cloud.
"Tivemos desenvolvedores que pensavam, 'Por que faríamos diferente? O Jenkins funciona'. Mas acho que essas pessoas precisam conhecer o GitLab e ver a diferença, porque o GitLab oferece muito mais do que o Jenkins. O poder do GitLab é que você pode fazer muito mais e tornar tudo muito mais fácil de gerenciar"
Michiel Crefcoeur
engenheiro front-end de criação e lançamento, ANWB
Comece a usar as soluções conjuntas do GitLab e do Google Cloud
Como Parceiro de Tecnologia do Ano do Google Cloud em 2023 na categoria DevOps, Desenvolvimento de Aplicações, o GitLab permite que clientes conjuntos desenvolvam aplicações seguras e de qualidade mais rapidamente, estimulando a eficiência em todas as etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC).
O GitLab se integra ao Google Cloud e aproveita os modelos de IA generativos do Google Cloud para fornecer aos clientes recursos com tecnologia de IA em todo o SDLC, com uma abordagem que prioriza a privacidade e não compromete as melhores práticas de segurança.
Google Kubernetes Engine (GKE)
O GKE é o serviço Kubernetes gerenciado do Google, projetado para automatizar a implantação, expandir ou reduzir a capacidade e gerenciar aplicativos do Linux e do Windows em contêineres. Com a integração do GKE ao GitLab, as equipes podem provisionar rapidamente novos clusters GKE ou importar clusters existentes com apenas alguns cliques. Aproveite a funcionalidade de Auto DevOps do GitLab para facilitar a implantação de cargas de trabalho de contêineres no GKE com CI/CD.
Anthos
O Anthos é uma plataforma de aplicações moderna que fornece uma experiência de desenvolvimento e operações de qualidade constante para ambientes locais e em nuvem. O GitLab é compatível com o GKE On Premise (GKE-OP), o CloudRun for Anthos e o Anthos Configuration Management para otimizar o fluxo de trabalho, além da plataforma unificada de gerenciamento de infraestrutura do Anthos. Além disso, o GitLab é compatível com o GKE no local para clientes de nuvem híbrida. Juntos, o GitLab com o Anthos fornece às empresas constância e capacidade de ajuste de escala em ambientes heterogêneos.
Cloud Run
O Cloud Run é uma plataforma sem servidor totalmente gerenciada que dimensiona automaticamente os contêineres sem estado e elimina o gerenciamento de infraestrutura. Implante no Cloud Run com o GitLab Serverless, um fluxo de trabalho de CI/CD completo para criar e testar aplicações sem servidor. Com o GitLab for Cloud Run, as equipes podem otimizar e simplificar o gerenciamento sem servidor em qualquer infraestrutura (Knative, Cloud Run, Cloud Run for Anthos, etc.) por meio de uma única IU.
Google Compute Engine
O Google Compute Engine (GCE) oferece máquinas virtuais configuráveis e de alto desempenho em execução nos datacenters do Google. O GitLab CI/CD faz a entrega de aplicações para máquinas virtuais como alvos de implantação. Migre cargas de trabalho tradicionais e não conteinerizadas para a nuvem com o GitLab. Comece instalando o GitLab em uma única instância do GCE ou em uma arquitetura de alta disponibilidade.
Google App Engine
Google Cloud Functions
O Google Cloud Functions (GCF) é a plataforma de computação sem servidor orientada a eventos do Google Cloud. Armazene seu código no GitLab SCM e implante diretamente como funções de nuvem por meio do GitLab CI/CD. Permita que suas equipes adotem o GCP para ter uma arquitetura de nuvem nativa mais orientada a eventos com o GitLab e o GCF, por exemplo, automatizando o desenvolvimento do Firebase e do Cloud Functions.
Firebase
O Firebase é uma plataforma de criação de aplicativos móveis e web desenvolvida pelo Google. Juntos, o GitLab SCM e CI ajudam os desenvolvedores a automatizar utilizando pipelines de CI/CD de alto nível para criar, testar e implantar atualizações com frequência em toda a pilha do Firebase.
