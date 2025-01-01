GitLab no Google Cloud

Combine equipes e fluxos de trabalho com o GitLab, uma plataforma DevSecOps com tecnologia de IA completa para criar, testar e implantar no Google Cloud.

Uma interface para cada caso de uso

O GitLab, como plataforma DevSecOps com tecnologia de IA, se integra ao Google Cloud para permitir que as empresas se concentrem na criação e implantação de software, e não na configuração e manutenção da infraestrutura.

Desenvolva aplicações de nuvem nativa melhores mais rapidamente com o GitLab e o Google Cloud

O GitLab se integra perfeitamente à segurança da cadeia de suprimentos de software (S3C) do Google para reduzir a alternância de contexto, aumentar as durações dos ciclos e a eficiência em todas as etapas do processo de desenvolvimento de software. Da ideia à produção no Google Cloud, a plataforma abrangente de DevSecOps com tecnologia de IA do GitLab oferece soluções integradas de planejamento, gerenciamento de código-fonte, CI/CD e monitoramento e geração de relatórios para aplicações modernas.

"Tivemos desenvolvedores que pensavam, 'Por que faríamos diferente? O Jenkins funciona'. Mas acho que essas pessoas precisam conhecer o GitLab e ver a diferença, porque o GitLab oferece muito mais do que o Jenkins. O poder do GitLab é que você pode fazer muito mais e tornar tudo muito mais fácil de gerenciar"

Michiel Crefcoeur

engenheiro front-end de criação e lançamento, ANWB

Comece a usar as soluções conjuntas do GitLab e do Google Cloud

Como Parceiro de Tecnologia do Ano do Google Cloud em 2023 na categoria DevOps, Desenvolvimento de Aplicações, o GitLab permite que clientes conjuntos desenvolvam aplicações seguras e de qualidade mais rapidamente, estimulando a eficiência em todas as etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC).

O GitLab se integra ao Google Cloud e aproveita os modelos de IA generativos do Google Cloud para fornecer aos clientes recursos com tecnologia de IA em todo o SDLC, com uma abordagem que prioriza a privacidade e não compromete as melhores práticas de segurança.

Descubra os benefícios do GitLab no Google Cloud

Mais de 50% das empresas Fortune 100 confiam no GitLab

