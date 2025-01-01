GitLab no Google Cloud

Como Parceiro de Tecnologia do Ano do Google Cloud em 2023 na categoria DevOps, Desenvolvimento de Aplicações, o GitLab permite que clientes conjuntos desenvolvam aplicações seguras e de qualidade mais rapidamente, estimulando a eficiência em todas as etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC).

O GitLab se integra ao Google Cloud e aproveita os modelos de IA generativos do Google Cloud para fornecer aos clientes recursos com tecnologia de IA em todo o SDLC, com uma abordagem que prioriza a privacidade e não compromete as melhores práticas de segurança.