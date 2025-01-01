GitLab no HashiCorp
Desbloqueie fluxos de trabalho mais rápidos para criar aplicações melhores com o GitLab e o HashiCorp, uma solução conjunta para automação segura do GitOps.
Aproxime desenvolvedores e operadores com fluxos de trabalho seguros
O GitLab é uma plataforma de DevOps oferecida como uma aplicação única para todos no seu pipeline. Integre o HashiCorp Vault e o Terraform com o GitLab para padronizar o gerenciamento de segredos e proteger os fluxos de trabalho do GitOps.
Otimize a infraestrutura e a entrega de aplicações com o GitLab e o HashiCorp
O GitLab reduz as durações dos ciclos de horas para minutos, ajudando as empresas a adotar a nuvem por meio de fluxos de trabalho automatizados. As soluções integradas de planejamento, monitoramento e geração de relatórios do GitLab se integram ao Terraform e ao Vault, para que equipes multifuncionais possam programar rapidamente a infraestrutura e definir dependências de serviço em um ambiente seguro.
Iteração
Veja contribuições progressivas. O controle de versão e a colaboração reduzem o retrabalho, assim os desenvolvedores trabalham mais felizes e podem expandir os roadmaps dos produtos, em vez de consertar problemas antigos.
Automatização
Tenha a segurança sempre à esquerda. Os fluxos de trabalho automatizados do DevSecOps aumentam o tempo de atividade, reduzindo os riscos de segurança e conformidade para as operações em nuvem.
"Agora é muito fácil implantar algo e reverter se houver um problema. Isso acabou com o estresse e o medo da implantação na produção."
Dave Bullock
Diretor de Engenharia, Wag!
Comece a usar as soluções conjuntas do GitLab e HashiCorp
Terraform Cloud + GitLab.com
Configure o GitLab como um provedor Git e um sistema de controle de versão (VCS) no Terraform Cloud para armazenar planos e políticas do Sentinel para disparar pipelines de automação na nuvem.
Provedor do GitLab
Use o Terraform para gerenciar recursos em sua instância do GitLab, como grupos, projetos, usuários e muito mais, para melhorar a produtividade, assim os engenheiros não ficam mais dependendo de solicitações de provisionamento.
Terraform EE + GitLab EE
Gere fluxos de trabalho modulares flexíveis e baseados em modelos por meio do GitLab CI/CD que evocam planos do Terraform para infraestrutura como código (IaC).
Vault
O Vault é um plano de controle de segurança único para operações e infraestrutura. Muitas empresas escolhem o Vault para gerenciar a Audit Command Language (ACL), segredos e outros dados confidenciais. Como uma solução conjunta, o GitLab e o Vault fornecem uma alternativa multifuncional aos métodos de colaboração baseados em documentos e propensos a erros. O Vault é a solução líder para gerenciamento de segredos e uma das solicitações de integração de fluxo de trabalho mais populares entre os clientes do GitLab para DevSecOps.
Descubra os benefícios do GitLab e do HashiCorp
