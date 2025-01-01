GitLab no HashiCorp

O Vault é um plano de controle de segurança único para operações e infraestrutura. Muitas empresas escolhem o Vault para gerenciar a Audit Command Language (ACL), segredos e outros dados confidenciais. Como uma solução conjunta, o GitLab e o Vault fornecem uma alternativa multifuncional aos métodos de colaboração baseados em documentos e propensos a erros. O Vault é a solução líder para gerenciamento de segredos e uma das solicitações de integração de fluxo de trabalho mais populares entre os clientes do GitLab para DevSecOps.