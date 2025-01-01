GitLab no HashiCorp

Desbloqueie fluxos de trabalho mais rápidos para criar aplicações melhores com o GitLab e o HashiCorp, uma solução conjunta para automação segura do GitOps.

Aproxime desenvolvedores e operadores com fluxos de trabalho seguros

O GitLab é uma plataforma de DevOps oferecida como uma aplicação única para todos no seu pipeline. Integre o HashiCorp Vault e o Terraform com o GitLab para padronizar o gerenciamento de segredos e proteger os fluxos de trabalho do GitOps.

Leia sobre os benefícios

Otimize a infraestrutura e a entrega de aplicações com o GitLab e o HashiCorp

O GitLab reduz as durações dos ciclos de horas para minutos, ajudando as empresas a adotar a nuvem por meio de fluxos de trabalho automatizados. As soluções integradas de planejamento, monitoramento e geração de relatórios do GitLab se integram ao Terraform e ao Vault, para que equipes multifuncionais possam programar rapidamente a infraestrutura e definir dependências de serviço em um ambiente seguro.

"Agora é muito fácil implantar algo e reverter se houver um problema. Isso acabou com o estresse e o medo da implantação na produção."

Dave Bullock

Diretor de Engenharia, Wag!

Comece a usar as soluções conjuntas do GitLab e HashiCorp

Descubra os benefícios do GitLab e do HashiCorp

Mais de 50% das empresas Fortune 100 confiam no GitLab

Comece a entregar software melhor, mais rapidamente

Descubra o que sua equipe pode fazer com a

plataforma DevSecOps inteligente.

Faça uma avaliação gratuita Fale com a equipe de vendas