GitLab no Red Hat

Descubra a eficiência, entregue resultados

O Red Hat e o GitLab investiram em uma parceria para oferecer a melhor experiência possível aos clientes que escolhem o GitLab e o Red Hat para ajudar a modernizar sua infraestrutura de TI. Os clientes podem ficar tranquilos com a certeza de ter a melhor solução para seus ambientes de DevOps como resultado dos testes conjuntos e da certificação do Red Hat para o GitLab Runner.

De grandes ideias a implantações no Kubernetes

Iterações mais rápidas e inovação em conjunto usando uma solução única para todas as partes interessadas no seu pipeline. O GitLab é uma solução de gerenciamento de código-fonte (SCM) e integração contínua (CI) de ponta a ponta para dimensionar aplicações modernas no Red Hat OpenShift. Aproveite a integração completa do GitLab com o Kubernetes para simplificar as implantações de cargas de trabalho em contêineres no Red Hat OpenShift Container Platform.

DevOps e o desenvolvimento de aplicações de nuvem nativa

A implantação conjunta do GitLab e do Red Hat OpenShift ajuda na jornada da empresa rumo ao DevOps e o desenvolvimento de aplicações de nuvem nativa, ao mesmo tempo em que oferece uma plataforma de CI/CD poderosa e necessária para criar e executar suas aplicações. As durações dos ciclos de entrega de software são reduzidas com maior eficiência em todas as etapas do ciclo de vida de desenvolvimento.

Desenvolva aplicações de nuvem nativa melhores e com maior velocidade com o GitLab e o Red Hat OpenShift

Reduza as durações dos ciclos e amplie as possibilidades, impulsionando a eficiência em todas as etapas do seu processo de desenvolvimento de software com o GitLab. Tenha acesso a soluções integradas de planejamento, monitoramento e geração de relatórios para possibilitar e proteger implantações de nuvem pública, privada ou híbrida no Red Hat OpenShift.

"O GitLab pode acelerar o desenvolvimento de software e a implantação de aplicações, enquanto o Red Hat Enterprise Linux pode atuar como o sistema operacional mais seguro e totalmente gerenciado que pode ter sua escala ajustada com a aplicação. A inclusão de novas ferramentas de DevOps nas tecnologias de nuvem híbrida do Red Hat, como a service mesh, permite que os desenvolvedores iterem mais rapidamente com uma base confiável do Enterprise Linux."

Vick Kelkar

Director of Alliances, GitLab

Comece a usar as soluções conjuntas do GitLab e do Red Hat

Não importa onde você esteja na sua jornada de desenvolvimento, o GitLab entende o que você precisa. O GitLab, como uma plataforma open core, oferece a liberdade de manter o investimento na sua cadeia de ferramentas atual enquanto se moderniza. Os desenvolvedores de nuvem nativa preferem o pipeline de CI/CD de nuvem híbrida do GitLab e contam com sua estratégia multicloud com portabilidade de fluxo de trabalho para aumentar a eficiência operacional.

Descubra os benefícios do GitLab no Red Hat OpenShift

Mais de 50% das empresas Fortune 100 confiam no GitLab

Comece a entregar software melhor, mais rapidamente

