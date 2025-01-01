GitLab no Red Hat

Não importa onde você esteja na sua jornada de desenvolvimento, o GitLab entende o que você precisa. O GitLab, como uma plataforma open core, oferece a liberdade de manter o investimento na sua cadeia de ferramentas atual enquanto se moderniza. Os desenvolvedores de nuvem nativa preferem o pipeline de CI/CD de nuvem híbrida do GitLab e contam com sua estratégia multicloud com portabilidade de fluxo de trabalho para aumentar a eficiência operacional.