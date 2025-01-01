GitLab no Red Hat
Acelere a inovação com a solução de DevOps. Simplifique a forma como o software é desenvolvido, entregue e gerenciado com as tecnologias do GitLab e da IBM.
Descubra a eficiência, entregue resultados
O Red Hat e o GitLab investiram em uma parceria para oferecer a melhor experiência possível aos clientes que escolhem o GitLab e o Red Hat para ajudar a modernizar sua infraestrutura de TI. Os clientes podem ficar tranquilos com a certeza de ter a melhor solução para seus ambientes de DevOps como resultado dos testes conjuntos e da certificação do Red Hat para o GitLab Runner.
De grandes ideias a implantações no Kubernetes
Iterações mais rápidas e inovação em conjunto usando uma solução única para todas as partes interessadas no seu pipeline. O GitLab é uma solução de gerenciamento de código-fonte (SCM) e integração contínua (CI) de ponta a ponta para dimensionar aplicações modernas no Red Hat OpenShift. Aproveite a integração completa do GitLab com o Kubernetes para simplificar as implantações de cargas de trabalho em contêineres no Red Hat OpenShift Container Platform.
DevOps e o desenvolvimento de aplicações de nuvem nativa
A implantação conjunta do GitLab e do Red Hat OpenShift ajuda na jornada da empresa rumo ao DevOps e o desenvolvimento de aplicações de nuvem nativa, ao mesmo tempo em que oferece uma plataforma de CI/CD poderosa e necessária para criar e executar suas aplicações. As durações dos ciclos de entrega de software são reduzidas com maior eficiência em todas as etapas do ciclo de vida de desenvolvimento.
Desenvolva aplicações de nuvem nativa melhores e com maior velocidade com o GitLab e o Red Hat OpenShift
Reduza as durações dos ciclos e amplie as possibilidades, impulsionando a eficiência em todas as etapas do seu processo de desenvolvimento de software com o GitLab. Tenha acesso a soluções integradas de planejamento, monitoramento e geração de relatórios para possibilitar e proteger implantações de nuvem pública, privada ou híbrida no Red Hat OpenShift.
Contribuições criativas
Programe o que importa. O controle de versão e a colaboração reduzem o retrabalho; assim, os desenvolvedores trabalham mais felizes e podem expandir os roadmaps dos produtos em vez de consertar problemas antigos.
Fluxos de trabalho sem preocupações
Proteja sua automação. Aumente o tempo de atividade, reduzindo os riscos de segurança e conformidade em nuvens públicas, privadas e híbridas.
"O GitLab pode acelerar o desenvolvimento de software e a implantação de aplicações, enquanto o Red Hat Enterprise Linux pode atuar como o sistema operacional mais seguro e totalmente gerenciado que pode ter sua escala ajustada com a aplicação. A inclusão de novas ferramentas de DevOps nas tecnologias de nuvem híbrida do Red Hat, como a service mesh, permite que os desenvolvedores iterem mais rapidamente com uma base confiável do Enterprise Linux."
Vick Kelkar
Director of Alliances, GitLab
Comece a usar as soluções conjuntas do GitLab e do Red Hat
Não importa onde você esteja na sua jornada de desenvolvimento, o GitLab entende o que você precisa. O GitLab, como uma plataforma open core, oferece a liberdade de manter o investimento na sua cadeia de ferramentas atual enquanto se moderniza. Os desenvolvedores de nuvem nativa preferem o pipeline de CI/CD de nuvem híbrida do GitLab e contam com sua estratégia multicloud com portabilidade de fluxo de trabalho para aumentar a eficiência operacional.
Red Hat Enterprise Linux
Implemente o Red Hat Enterprise Linux, a principal plataforma de sistema operacional (SO) Linux de nível empresarial do mundo, em toda a nuvem híbrida, desde servidores bare metal e virtuais até ambientes de nuvem privada e pública. Com o Red Hat Enterprise Linux é mais fácil para as equipes de operações gerenciar as atualizações, patches de segurança e ciclos de vida de servidores que executam aplicações como o GitLab.
Red Hat OpenShift Container Platform (OCP)
O Red Hat fornece a plataforma Kubernetes empresarial mais abrangente do setor no Red Hat OpenShift. O OpenShift tem um posicionamento propício para executar aplicações conteinerizadas em nuvens públicas ou privadas. O GitLab é um operador certificado do OpenShift que fornece operações de Dia 1 e Dia 2 por meio do GitLab Runner.
Red Hat Ansible
O GitLab oferece infraestrutura como código (IAC) com o Ansible. Dispare automações com o controle de origem: aplique alterações na configuração da infraestrutura, implante novos serviços, reconfigure aplicações existentes e muito mais. Use o GitLab CI para editar e enviar código do manual do Ansible sem instalar dependências locais.
Descubra os benefícios do GitLab no Red Hat OpenShift
Mais de 50% das empresas Fortune 100 confiam no GitLab
