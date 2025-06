Os ajustes de anuais eram confusos e geravam frustração nos clientes. Com a reconciliação trimestral da assinatura, os usuários adicionados durante um trimestre serão cobrados apenas pelos trimestres restantes do período da assinatura, em vez do valor integral da anuidade, como ocorre nos ajustes de anuais. Os clientes podem economizar muito com usuários adicionais, pois não há cobrança retroativa. Por exemplo:

Trimestre em que os usuários são adicionados Período de pagamento com reconciliação trimestral de assinatura Economia por usuário adicional Primeiro Somente os três trimestres restantes 25% Segundo Somente os dois trimestres restantes 50% Terceiro Somente um trimestre restante 75% Quarto Somente o próximo período da assinatura 100%

Em nenhuma hipótese o custo da licença para usuários adicionais no modelo de reconciliação trimestral será maior do que no modelo de ajuste de anuais.

No modelo de ajuste de anuais vigente, você paga pelo período total em que esses usuários foram adicionados. Por exemplo, se o período de assinatura for de 1º de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022 e você adicionar 100 usuários em 15 de maio de 2022, você pagará por esses 100 usuários adicionais durante todo o período da assinatura, mesmo que tenham sido adicionados somente no terceiro trimestre.

No modelo de reconciliação trimestral, os novos usuários são cobrados apenas a partir do trimestre em que forem adicionados. No mesmo exemplo, se o período de assinatura for de 1º de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022 e você adicionar 100 usuários em 15 de maio de 2022 (terceiro trimestre), a cobrança desses usuários adicionais será feita apenas a partir de 1º de junho de 2022, ou seja, no quarto trimestre do período.