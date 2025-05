Visão geral do licenciamento em nuvem do GitLab

Se você recebeu aprovação para uma licença em nuvem offline, receberá o arquivo da licença por e-mail. Se você comprou diretamente com o GitLab, também poderá acessar sua licença offline no Portal do Cliente.

Depois de enviar o arquivo da licença para a sua instância, você receberá lembretes mensais por e-mail (enviados para o contato em "Vendido para" da conta) e em banners no aplicativo (visíveis para todos os administradores da instância) para exportar seus dados de uso e enviá-los por e-mail para [email protected]. Os arquivos de dados de uso exportados incluem os mesmos campos de dados de uma sincronização de licença em nuvem online e ajudam o GitLab a entender o estado atual da sua assinatura. Quando recebemos esses dados, fazemos a correspondência automática com o conteúdo do arquivo (não com o endereço de e-mail do remetente) para garantir que os dados sejam armazenados corretamente. Os tipos MIME 'application/octet-stream' , 'text/csv' and 'application/vnd.ms-excel' são compatíveis com arquivos de uso compartilhado.

Os banners de lembrete no aplicativo aparecerão até que um administrador conclua a exportação dos dados, momento em que poderão ser descartados e não serão exibidos novamente até o próximo mês. Se os dados de uso de uma licença em nuvem offline não forem compartilhados mensalmente, o GitLab não terá nenhuma informação detalhada sobre o seu uso atual, o que pode dificultar compras adicionais e o processo de renovação. No entanto, você não corre o risco de passar por um downgrade, e sua instância não será impactada de nenhuma outra forma.

Se tiver interesse no licenciamento em nuvem offline, entre em contato com o gerente da sua conta para saber se essa opção está disponível para você.