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  • 16 de abril de 2026

GitLab 18.11: amplie a IA agêntica em todo o SDLC com confiança e controle

Aproveite a remediação autônoma impulsionada pela necessidade de reduzir riscos no desenvolvimento de software, dois novos agentes fundacionais para CI e análise de dados, diretrizes orçamentárias e a capacidade de uso para créditos do GitLab e muito mais.

Leia o comunicado à imprensa
Blog

Automatize a remediação com correções de código geradas por IA prontas para merge

A Resolução de vulnerabilidades SAST agêntica está disponível no GitLab 18.11, reduzindo gargalos de segurança.

Blog

Agentes de IA Especialistas em CI e Analistas de Dados atuam na identificação de lacunas no desenvolvimento

Configure a CI e consulte seus dados de ciclo de vida de desenvolvimento de software com dois novos agentes fundacionais da Plataforma de Agente do GitLab Duo disponíveis no GitLab 18.11.

Blog

Diretrizes orçamentárias para créditos do GitLab

Saiba como os novos limites de gastos e de crédito por usuário dão às empresas as proteções orçamentárias para dimensionar a Plataforma de Agente do GitLab Duo.

Blog

O Claude Opus 4.7 já está disponível na Plataforma de Agente do GitLab Duo

O mais recente modelo da Anthropic já está disponível, oferecendo melhor desempenho para tarefas com agentes.

Colaborador em destaque deste mês: Rinku C

Temos o prazer de reconhecer Rinku C, um colaborador de Nível 4 com mais de 80 melhorias mescladas no GitLab desde que entrou em setembro de 2025.

Leia as notas de lançamento

O que está por vir

Confira os recursos que devem ser lançados nas próximas versões. Os planos estão sujeitos a alterações.

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