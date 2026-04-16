Secure AI Resolução de vulnerabilidades SAST agêntica (disponibilidade geral) A resolução de vulnerabilidades agêntica usa raciocínio iterativo para analisar o contexto de vulnerabilidade em toda a codebase, gerar e validar correções de alta qualidade e fornecer pontuação de confiança para as soluções propostas.

AI Manage O Claude Opus 4.7 já está disponível na Plataforma de Agente do GitLab Duo O modelo mais recente da Anthropic já está disponível na Plataforma de Agente do GitLab Duo por meio da seleção de modelos no chat agêntico e em fluxos de trabalho baseados em agentes.

AI Analyze Agente Analista de Dados (disponibilidade geral) O Agente Analista de Dados abrange solicitações de merge, tíquetes, projetos, pipelines e jobs, consultando dados já presentes no GitLab por meio de linguagem natural, sem exigir conhecimento de GLQL nem a criação de consultas em painéis de controle.

AI Manage Diretrizes de orçamento e uso para créditos do GitLab As empresas que estão ampliando o uso da IA agêntica em todo o ciclo de vida do software precisam de previsibilidade de custos à medida que expandem a adoção. Os limites de gastos para créditos do GitLab colocam os líderes de tecnologia no controle direto dos investimentos.

AI Verify Agente Especialista em CI (beta) O Agente Especialista em CI inspeciona seu repositório, detecta a linguagem e a estrutura utilizadas, além de propor um pipeline de compilação e teste funcional com explicações em linguagem simples para cada decisão tomada.

AI Manage A Mistral AI já está disponível como modelo auto-hospedado na Plataforma de Agente do GitLab Duo Agora, a Plataforma de Agente do GitLab Duo oferece suporte à Mistral AI como uma plataforma LLM para implantações de modelos auto-hospedados. Os clientes do GitLab Self-Managed podem configurar os modelos da Mistral AI por meio do gateway de IA para uso com agentes e fluxos.

Secure Priorização e aplicação da segurança baseada em riscos Quando as pontuações de severidade não refletem a capacidade real de exploração, os desenvolvedores param de confiar no sinal e começam a ignorá-lo. Esse recurso reduz o trabalho de triagem e garante que os desenvolvedores se concentrem nas descobertas que realmente importam.

Manage Permissões detalhadas para tokens de acesso pessoal (beta) Limite cada token de acesso pessoal (PAT) a ações e recursos específicos, reduzindo os possíveis danos causados por um token vazado ou comprometido. Os PATs detalhados estão disponíveis em todos os planos, inclusive no Gratuito.

Manage Contas de serviço: gratuitas e disponíveis em subgrupos e projetos As contas de serviço já estão disponíveis no GitLab.com em todos os planos, incluindo o Gratuito (até 100 por grupo de nível superior). As equipes também podem criar contas de serviço diretamente em subgrupos e projetos, com escopo de acesso definido.

Analyze Manage Integração do ClickHouse disponível para implantações self-managed Agora, as instâncias self-managed podem usar o ClickHouse como um back-end de análise pronto para produção, alimentando painéis de controle e endpoints de API que exigem consultas de dados de alto desempenho em escala.