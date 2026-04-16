Resolução de vulnerabilidades SAST agêntica (disponibilidade geral)
A resolução de vulnerabilidades agêntica usa raciocínio iterativo para analisar o contexto de vulnerabilidade em toda a codebase, gerar e validar correções de alta qualidade e fornecer pontuação de confiança para as soluções propostas.
O Claude Opus 4.7 já está disponível na Plataforma de Agente do GitLab Duo
O modelo mais recente da Anthropic já está disponível na Plataforma de Agente do GitLab Duo por meio da seleção de modelos no chat agêntico e em fluxos de trabalho baseados em agentes.
Agente Analista de Dados (disponibilidade geral)
O Agente Analista de Dados abrange solicitações de merge, tíquetes, projetos, pipelines e jobs, consultando dados já presentes no GitLab por meio de linguagem natural, sem exigir conhecimento de GLQL nem a criação de consultas em painéis de controle.
Diretrizes de orçamento e uso para créditos do GitLab
As empresas que estão ampliando o uso da IA agêntica em todo o ciclo de vida do software precisam de previsibilidade de custos à medida que expandem a adoção. Os limites de gastos para créditos do GitLab colocam os líderes de tecnologia no controle direto dos investimentos.
Agente Especialista em CI (beta)
O Agente Especialista em CI inspeciona seu repositório, detecta a linguagem e a estrutura utilizadas, além de propor um pipeline de compilação e teste funcional com explicações em linguagem simples para cada decisão tomada.
A Mistral AI já está disponível como modelo auto-hospedado na Plataforma de Agente do GitLab Duo
Agora, a Plataforma de Agente do GitLab Duo oferece suporte à Mistral AI como uma plataforma LLM para implantações de modelos auto-hospedados. Os clientes do GitLab Self-Managed podem configurar os modelos da Mistral AI por meio do gateway de IA para uso com agentes e fluxos.
Priorização e aplicação da segurança baseada em riscos
Quando as pontuações de severidade não refletem a capacidade real de exploração, os desenvolvedores param de confiar no sinal e começam a ignorá-lo. Esse recurso reduz o trabalho de triagem e garante que os desenvolvedores se concentrem nas descobertas que realmente importam.
Permissões detalhadas para tokens de acesso pessoal (beta)
Limite cada token de acesso pessoal (PAT) a ações e recursos específicos, reduzindo os possíveis danos causados por um token vazado ou comprometido. Os PATs detalhados estão disponíveis em todos os planos, inclusive no Gratuito.
Contas de serviço: gratuitas e disponíveis em subgrupos e projetos
As contas de serviço já estão disponíveis no GitLab.com em todos os planos, incluindo o Gratuito (até 100 por grupo de nível superior). As equipes também podem criar contas de serviço diretamente em subgrupos e projetos, com escopo de acesso definido.
Integração do ClickHouse disponível para implantações self-managed
Agora, as instâncias self-managed podem usar o ClickHouse como um back-end de análise pronto para produção, alimentando painéis de controle e endpoints de API que exigem consultas de dados de alto desempenho em escala.
O GitLab já está disponível no marketplace Cursor
Agora, o GitLab pode ser usado como um plugin no marketplace Cursor, conectando o Cursor à sua instância do GitLab por meio do nosso servidor MCP.