O Relatório de Responsabilidade em IA de 2026 explora como as organizações já é predominante, o ROI está superando as expectativas e os desenvolvedores estão entregando mais rápido do que nunca. Com a criação de código acelerada, o trabalho avançou para as etapas seguintes: revisão, segurança, conformidade e implantação. Veja o que aprendemos ao entrevistar 1.528 profissionais de DevSecOps em seis países sobre contexto, rastreabilidade e práticas de governança que estão moldando a próxima fase da engenharia de software agêntica.