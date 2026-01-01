Relatório de pesquisa

O Relatório de Responsabilidade em IA de 2026

Uma pesquisa global com 1.528 profissionais de DevSecOps revela como as organizações estão construindo o contexto, a rastreabilidade e a governança necessários para escalar a engenharia de software agêntica.

Relatório de Responsabilidade em IA: capa

O Relatório de Responsabilidade em IA de 2026 explora como as organizações já é predominante, o ROI está superando as expectativas e os desenvolvedores estão entregando mais rápido do que nunca. Com a criação de código acelerada, o trabalho avançou para as etapas seguintes: revisão, segurança, conformidade e implantação. Veja o que aprendemos ao entrevistar 1.528 profissionais de DevSecOps em seis países sobre contexto, rastreabilidade e práticas de governança que estão moldando a próxima fase da engenharia de software agêntica.

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