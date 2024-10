O GitLab é uma plataforma única para gerenciamento de projetos, colaboração, controle de código-fonte, Git, automação, segurança e muito mais. Por ser fácil de usar, flexível e reunir tudo em um só lugar, é a melhor opção para as organizações sem fins lucrativos ajustarem a escala do seu trabalho. O Programa do GitLab para Organizações Sem Fins Lucrativos oferece licenças gratuitas do GitLab a organizações sem fins lucrativos registradas.