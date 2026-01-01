GitLab para governos estaduais e locais

O Gitlab forneceu uma solução abrangente e um conjunto de ferramentas sobre DevOps para equipes de desenvolvedores universitários. A experiência foi transformadora e reduziu a complexidade e nosso tempo para fornecer soluções, além de melhorar muito a colaboração em todos os níveis.

John Nicpon Gerente Sênior de Engenharia de Sistemas, Escritório de Tecnologia da Informação, Universidade de Nevada