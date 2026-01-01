O Gitlab forneceu uma solução abrangente e um conjunto de ferramentas sobre DevOps para equipes de desenvolvedores universitários. A experiência foi transformadora e reduziu a complexidade e nosso tempo para fornecer soluções, além de melhorar muito a colaboração em todos os níveis.
O GitLab agora tem certificação FedRAMP e TX-RAMP!
GitLab para governos estaduais e locais
Preste serviços públicos com eficiência usando o GitLab.
O GitLab aumenta a eficiência e a modernização
no desenvolvimento de software
400%
de melhoria na produtividade dos desenvolvedores
13x
mais rapidez nas análises de segurança de ponta a ponta
78 horas
de economia por membro da equipe de segurança por ano
Impulsionar a eficiência governamental
Adapte-se e inove em uma plataforma unificada.
Acelere o desenvolvimento com uma plataforma unificada que elimina a sobrecarga de manutenção de ferramentas e acelera a entrega.
Modernizar os serviços ao cidadão
Atenda os cidadãos com maior eficiência.
Una suas equipes para fornecer software mais seguro, mais rápido e quantificar seu impacto.
Fortalecer a segurança
Uma plataforma para todas as análises de segurança e aplicação de conformidade automatizada.
Aplique controles de acesso granular e integração MFA/SSO para proteger os dados confidenciais dos cidadãos e os sistemas governamentais.
Autorização FedRAMP® obtida e certificação TX-RAMP
O GitLab Dedicated para o setor governamental conquistou oficialmente a Autorização FedRAMP® Moderate e a certificação TX-RAMP. Isso representa um marco significativo no compromisso do GitLab de fornecer soluções modernas e dimensionáveis com base em nuvem para organizações do setor público e setores regulamentados.Saiba mais
Envie um software melhor. Mais rápido.
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Veja o que sua equipe pode fazer com a plataforma DevSecOps com tecnologia de IA mais abrangente.