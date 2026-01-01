O GitLab agora tem certificação FedRAMP e TX-RAMP!

GitLab para governos estaduais e locais

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O GitLab aumenta a eficiência e a modernização
no desenvolvimento de software

400%

de melhoria na produtividade dos desenvolvedores

13x

mais rapidez nas análises de segurança de ponta a ponta

78 horas

de economia por membro da equipe de segurança por ano

Impulsionar a eficiência governamental

Adapte-se e inove em uma plataforma unificada.

Acelere o desenvolvimento com uma plataforma unificada que elimina a sobrecarga de manutenção de ferramentas e acelera a entrega.

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GitLab reconhecido
como líder

O GitLab é líder no Quadrante Mágico™ do Gartner® 2025 para plataformas DevOps
GitLab nomeado como líder no Quadrante Mágico™ do Gartner® 2025 para assistentes de código com IA

Modernizar os serviços ao cidadão

Atenda os cidadãos com maior eficiência.

Una suas equipes para fornecer software mais seguro, mais rápido e quantificar seu impacto.

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O Gitlab forneceu uma solução abrangente e um conjunto de ferramentas sobre DevOps para equipes de desenvolvedores universitários. A experiência foi transformadora e reduziu a complexidade e nosso tempo para fornecer soluções, além de melhorar muito a colaboração em todos os níveis.

John Nicpon

Gerente Sênior de Engenharia de Sistemas, Escritório de Tecnologia da Informação, Universidade de Nevada

Fortalecer a segurança

Uma plataforma para todas as análises de segurança e aplicação de conformidade automatizada.

Aplique controles de acesso granular e integração MFA/SSO para proteger os dados confidenciais dos cidadãos e os sistemas governamentais.

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Autorização FedRAMP® obtida e certificação TX-RAMP

O GitLab Dedicated para o setor governamental conquistou oficialmente a Autorização FedRAMP® Moderate e a certificação TX-RAMP. Isso representa um marco significativo no compromisso do GitLab de fornecer soluções modernas e dimensionáveis com base em nuvem para organizações do setor público e setores regulamentados.

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