Termos de uso do GitLab

Os TERMOS DE USO VIGENTES (exceto se indicado de outra forma na tabela abaixo) se aplicam a compras novas e renovações realizadas a partir de 29 de agosto de 2024. Se você recebeu um formulário de pedido ou cotação ou efetuou uma compra antes de 29 de agosto de 2024, consulte o "Histórico de contratos" abaixo para saber os termos aplicáveis à sua compra e/ou uso do software do GitLab. Qualquer Assinatura do GitLab adquirida antes de 29 de agosto de 2024, incluindo upgrades e adição de usuários à assinatura, será regida pelo Contrato vigente na data da compra da Assinatura.