5 formas de executivos apoiarem suas equipes de DevOps com IA

A inteligência artificial (IA) está prestes a melhorar radicalmente a forma como as equipes de DevSecOps criam software. E as lideranças de TI estão posicionadas para ajudar suas equipes a maximizar todos os benefícios do uso da IA, focando em como a tecnologia pode aumentar a eficiência, facilitar o trabalho dos desenvolvedores e promover, em vez de substituir, a colaboração entre seres humanos.

"Se os desenvolvedores tiverem as ferramentas certas para realizar suas tarefas com eficiência, eles ficarão mais felizes e menos estressados", diz Abubakar Siddiq Ango, Gerente do Programa de Promoção de Desenvolvedores no GitLab. "E se os desenvolvedores estão mais felizes, menos estressados e menos esgotados, eles fazem melhor o seu trabalho, em vez de estarem buscando outro emprego. Isso significa maior produtividade e retenção de talentos. O que gera excelentes resultados."

Os recursos de IA integrados a uma plataforma DevSecOps de ponta a ponta têm como objetivo capacitar os desenvolvedores e tornar o trabalho deles mais fácil. Pense na IA como a próxima geração de automação, liberando os desenvolvedores para fazer o importante trabalho que tanto amam: escrever código inovador.

Confira abaixo cinco formas de ajudar suas equipes de DevSecOps a usar a IA para transformar a forma como trabalham:

1. Aumente a confiança dos desenvolvedores com treinamento em IA

Uma das melhores coisas que os executivos podem fazer por suas equipes é automatizar tarefas rotineiras e tornar a resolução de problemas mais rápida e eficiente, pois isso torna o trabalho dos desenvolvedores mais fácil, mais interessante e menos estressante. E essa é uma tarefa perfeita para a IA.

Ao usar ferramentas de IA, como sugestões de código, resumos de vulnerabilidades e explicações de código, os desenvolvedores conseguem gastar menos tempo e energia mental com tarefas monótonas, repetitivas e que consomem muito tempo. Isso tira um grande peso das costas deles, além de ajudar a melhorar a qualidade do trabalho.

"Isso definitivamente vai melhorar o trabalho dos desenvolvedores", diz Ango. "Eu passo 70% do meu tempo pesquisando no Google esse ou aquele recurso. Se eu puder entender isso em segundos, em vez de algumas horas, poderei gastar todo esse tempo e energia realmente escrevendo código. A IA faz o trabalho monótono, para que os humanos possam gastar seu tempo em coisas mais importantes."

Para começar a usar a IA de uma forma que não aumente o estresse dos membros da equipe de DevSecOps, gerentes e executivos devem garantir que suas equipes tenham o treinamento necessário para se sentirem à vontade com os recursos de IA. Na verdade, nossa pesquisa mostra que quase um terço dos participantes (31%) estão preocupados por não terem o conjunto de habilidades adequado para utilizar a IA ou interpretar os resultados gerados por ela. Claro, o treinamento é sempre fundamental, mas com algo tão novo quanto a IA, os líderes devem tomar medidas para garantir que as pessoas comecem a usar a tecnologia com muita confiança e entusiasmo.

2. Trabalhe com as equipes para implementar a IA de forma estratégica

Passar menos tempo com tarefas manuais significa que os desenvolvedores ganham mais tempo para trabalhar na criação de recursos para a próxima iteração do projeto ou para elaborar o próximo grande lançamento de software. Eles também podem retornar a projetos que foram deixados de lado por falta de tempo.

Ao usar a IA para gerar sugestões e explicações de código, ou ao utilizar a Análise de Causa Raiz com tecnologia de IA para identificar a origem de um problema, os desenvolvedores têm mais tempo para avançar com os projetos e focar em questões mais estratégicas.

"Acho que executivos e líderes de TI precisam entender que estão ajudando as pessoas a fazerem mais com a IA", diz Karen Kwentus, Arquiteta Sênior de Soluções no GitLab. "Esses recursos retiram as tarefas repetitivas do caminho. Quando estou desenvolvendo, posso passar literalmente horas tentando entender um problema. Se a IA pode sugerir código ou resumir vulnerabilidades para que eu não precise gastar tempo com esse tipo de tarefa, isso pode me economizar horas. Aí, de repente, estou fazendo mais com o mesmo tempo."

Ango acrescenta: "A IA tornará mais eficiente a forma como os desenvolvedores podem criar, proteger e implantar software".

Os líderes devem estar atualizados sobre os recursos de IA disponíveis e trabalhar com suas equipes para entender quais fluxos de trabalho devem ser simplificados primeiro com a IA. No que a IA pode ser usada para ajudar a aliviar a carga dos desenvolvedores e tornar o trabalho deles mais eficiente? Uma vez que uma solução de IA esteja implementada e os desenvolvedores observem resultados positivos, os gerentes poderão trabalhar com suas equipes para saber quais projetos ou esforços foram adiados ou deixados de lado, e começar a priorizar a retomada desses trabalhos.

3. Reforce a importância da colaboração entre seres humanos

Um dos maiores benefícios de uma plataforma DevSecOps é que ela favorece um ambiente colaborativo. Quando todos os membros da equipe (tanto DevSecOps quanto nos outros departamentos da empresa) possuem visibilidade sobre todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, as pessoas de diferentes equipes conseguem se comunicar, ajudar umas às outras a contornar obstáculos e oferecer sugestões para aumentar a eficiência.

Os recursos de IA apoiam isso.

"Os comentários dos colegas sobre o código que você está desenvolvendo só serão úteis se você tiver tempo para absorver tudo", diz Ango. "Quando alguém pede uma revisão, a IA pode oferecer um resumo dessa solicitação. E quando as pessoas revisam o código, a IA pode resumir os comentários, facilitando o entendimento sobre o que está sendo dito sobre o seu projeto. Em vez de desconectar as pessoas, a IA as conecta ainda mais."

Ele acrescenta: "O fluxo de trabalho é habilitado por IA. E melhorado por IA. Não substituído por ela."

A IA faz mais do que automatizar tarefas. Ela ajuda os membros da equipe a se comunicarem, criando mais oportunidades para a colaboração entre seres humanos. Líderes podem apoiar suas equipes criando um ambiente que incentive a comunicação e a colaboração, lembrando as pessoas de que a IA está oferecendo essa oportunidade para elas.

4. Incentive as equipes a compartilhar a responsabilidade pela segurança

Usar resumos de vulnerabilidades com tecnologia de IA torna a segurança do código mais eficiente, menos mentalmente desgastante e mais rápida.

Por exemplo, se um desenvolvedor enviar um código e receber um alerta de que uma injeção de SQL foi detectada, ele poderá não entender imediatamente como seu código foi afetado. Mas com a IA, é fácil obter uma explicação sobre o que é a vulnerabilidade, como ela afeta o código e o impacto que ela tem em todo o produto de software, além de sugestões sobre como corrigi-la.

"Se a IA pode explicar uma vulnerabilidade e sugerir uma correção, isso é exatamente o que eu quero", diz Kwentus. "Os desenvolvedores e as equipes de segurança são, em última instância, responsáveis por implementar a remediação, mas se beneficiarão da geração de prompts aplicáveis, do contexto e da explicação que a IA oferece. Com mais informações, o usuário pode fazer a triagem e corrigir o problema mais rapidamente."

Os líderes de TI desempenham um papel significativo em garantir que as equipes de DevSecOps usem testes automatizados de segurança e conformidade, bem como alertas. Por isso, eles têm uma responsabilidade semelhante de garantir que as equipes utilizem ferramentas de IA relacionadas à segurança, como os resumos de vulnerabilidades. Os membros da equipe estão cada vez mais conscientes de que a segurança é uma responsabilidade compartilhada. Isso significa que a correção de problemas não deve ser deixada apenas para a equipe de segurança, que resolve as questões no final de um projeto. Os desenvolvedores que criam o código podem usar os recursos de IA para explicar os problemas que surgem e utilizar as sugestões para corrigi-los assim que forem encontrados.

5. Descubra craques da IA nas suas equipes

Os executivos devem reservar um tempo para conversar com suas equipes sobre os recursos de IA na plataforma DevSecOps e como essas ferramentas podem aliviar suas cargas de trabalho. "Deixe suas equipes saberem quais são seus objetivos", diz Kwentus. "Dê a elas informações. Fale sobre como economizar tempo e energia mental. Explique como gastar menos tempo pesquisando vulnerabilidades e mais tempo escrevendo código. As pessoas não aceitaram esse trabalho para fazer tantas tarefas adicionais. As equipes querem escrever código e isso dará a elas mais tempo para isso."

Ao aliviar a carga de trabalho e o estresse, os desenvolvedores ficarão mais satisfeitos em seus empregos. E pessoas mais satisfeitas resultam em uma melhor retenção de talentos, gerando equipes DevSecOps mais estáveis e menos trabalho para os executivos.

"Os desenvolvedores ficam estressados quando estão tentando fazer algo, mas continuam encontrando gargalos", diz Ango. "Eliminar esses gargalos diminuirá o estresse e o burnout. E isso facilita a vida de todo mundo."

Líderes de TI devem, é claro, focar na comunicação aberta com suas equipes sobre os recursos de IA nas plataformas DevSecOps, explicando como os recursos podem facilitar o trabalho, garantindo que as equipes recebam o treinamento necessário para usar as ferramentas com eficiência e confiança.

Essas lideranças podem facilitar a comunicação ao descobrir e capacitar pessoas influentes em suas equipes que estão animadas para usar a IA e que atuarão como craques para incentivar as outras pessoas a adotar a tecnologia. Ao oferecer aos membros da equipe não apenas as ferramentas que facilitarão seus trabalhos, mas também o conhecimento sobre como usá-las e o incentivo para adotá-las, os desenvolvedores provavelmente se sentirão mais felizes em seus empregos.