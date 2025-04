IA agêntica, modelos auto-hospedados e muito mais: conheça as tendências de IA para 2025

De acordo com a pesquisa de 2024 do GitLab, 78% das empresas planejam incorporar a inteligência artificial em seus processos de desenvolvimento de software nos próximos dois anos. Essa é uma mudança significativa que já está transformando a maneira como as equipes criam e entregam software. A pesquisa também mostra que o número de empresas que usam ativamente a IA aumentou de 23% para 39% somente no ano passado.

Conforme as equipes de desenvolvimento de software correm para integrar a IA em seus fluxos de trabalho, grandes transformações estão acontecendo, o que mudará radicalmente a maneira como criamos software. De agentes de IA inteligentes que se adaptam em tempo real ao crescimento de modelos personalizados no local, confira três maneiras como a IA transformará o desenvolvimento de software.

O futuro das aplicações está em agentes de IA inteligentes e adaptáveis

Enquanto a primeira onda de IA no desenvolvimento de software se concentrou em assistentes de código reativos para geração e preenchimento de código, o futuro pertence à IA agêntica. Agentes de IA inteligentes e adaptáveis vão além das limitações do software tradicional. Em vez de interagir com interfaces fixas e fluxos de trabalho predefinidos, os usuários se conectarão com agentes de IA que respondem de forma intuitiva e evoluem com o tempo.

Esses agentes com tecnologia de IA funcionarão como uma aplicação, proporcionando uma experiência mais interativa e coloquial. Como os agentes de IA podem realizar tarefas complexas, oferecer orientações e aprender com as interações em tempo real, a IA agêntica resultará em aplicações muito mais personalizadas e responsivas, transformando a maneira como usamos software.

Os assistentes de IA se tornarão colaboradores proativos

Os assistentes de IA estão ficando mais inteligentes, evoluindo de interações reativas baseadas em prompts para soluções proativas de problemas. Como parte dessa evolução, as ferramentas com tecnologia de IA se tornarão hubs centrais para o desenvolvimento, prevendo as necessidades dos desenvolvedores e oferecendo sugestões em tempo real para otimizar o desempenho, a segurança e a manutenção das aplicações. Essa nova geração de assistentes de IA será capaz de lidar com projetos e tarefas complexas com pouca interação humana, acelerando o processo de desenvolvimento de software. Essa mudança otimizará todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, tornando-o mais acessível por meio de uma interface de usuário simples.

Com esses avanços, o papel dos desenvolvedores de software também evoluirá. A IA não substitui os desenvolvedores humanos, mas aumenta seus recursos, permitindo que se concentrem no que mais amam: resolver problemas técnicos complexos. Ao automatizar tarefas repetitivas e oferecer orientação especializada, os assistentes de IA possibilitam que os desenvolvedores se dediquem à resolução de desafios de negócios, melhorem continuamente a qualidade do código e explorem novas tecnologias e habilidades.

Mais empresas adotarão modelos personalizados no local

Em 2025, as empresas migrarão para implantações de IA menores e mais especializadas. Com os modelos de código aberto se tornando mais econômicos e acessíveis, as equipes optarão cada vez mais por executar versões personalizadas em seus próprios data centers. Como resultado, será mais barato, rápido e fácil para as empresas hospedarem seus próprios modelos de linguagem de grande porte e ajustá-los às suas necessidades específicas. As empresas vão descobrir que podem combinar seus dados com modelos existentes e personalizar a experiência do cliente a um custo muito mais baixo do que o atual.

Enquanto isso, o aumento dos riscos de conformidade associados à IA fará com que setores regulamentados, como instituições financeiras e agências governamentais, implantem modelos em ambientes air-gapped para reduzir a latência e ter maior controle sobre a privacidade e a segurança dos dados.

Conclusão

O futuro do desenvolvimento de software está intimamente ligado à IA. Essas tecnologias estão transformando a maneira como o software é criado, entregue e mantido. Ao adotar a IA em suas diversas formas, desde a IA generativa até assistentes proativos e agentes totalmente autônomos, as empresas podem alcançar uma vantagem competitiva, aumentar a eficiência e oferecer soluções inovadoras que atendam às necessidades dos clientes que estão em constante evolução.

Essa transformação requer uma preparação cuidadosa, que envolve planejamento estratégico, investimento em talentos e infraestrutura, além de um compromisso constante com o aprendizado e a adaptação. As empresas que conseguirem navegar por esse cenário em evolução estarão bem preparadas para prosperar na era digital.