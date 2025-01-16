Por mais de uma década, o programa de pesquisa DORA tem analisado o que diferencia equipes e organizações de alto desempenho no setor de tecnologia. Suas quatro métricas principais (prazo de entrega para mudanças, frequência de implantação, taxa de falha de mudanças e tempo de recuperação de implantações com falha) se tornaram o padrão da indústria para avaliar o desempenho na entrega de software. O Relatório Accelerate State of DevOps 2024 destaca a importância contínua da experiência do desenvolvedor, o crescimento da engenharia de plataforma e como a adoção da inteligência artificial (IA) afeta o desenvolvimento de software em múltiplos níveis.

Desenvolvedores de software de diversos setores dependem cada vez mais de ferramentas emergentes de desenvolvimento alimentadas por IA para minimizar uma ampla gama de tarefas repetitivas e aumentar o desempenho da equipe, a segurança e a qualidade do código, e mais de um terço dos desenvolvedores relatam ganhos de produtividade "moderados" a "extremos" com o uso da IA. No entanto, uma gestão eficaz de mudanças e uma estratégia abrangente de IA são essenciais para lidar com os desafios da adoção precoce, como o déficit no treinamento em IA, a "dispersão da IA", a definição do nível ideal de confiança e a necessidade de uma visão clara de sucesso, que é capturada por um conjunto sólido de métricas.

Criar um ambiente de trabalho onde as equipes se sintam apoiadas, valorizadas e motivadas é crucial para alcançar alto desempenho e minimizar o burnout. Como as empresas podem preparar suas equipes, processos e culturas para aproveitar todo o potencial de uma estratégia de IA para promover a inovação?

Neste webinar, Derek DeBellis, Pesquisador Principal da equipe DORA do Google, Stephen Walters, Field CTO do GitLab, e Haim Snir, Gerente de produto sênior, desenvolvimento e análise de dados no GitLab, revelam os principais insights do relatório DORA Accelerate State of DevOps 2024.

Venha descobrir com a gente: