Otimize a eficiência do fluxo de valor para fazer mais com menos, e mais rápido

O software define o ritmo da inovação. Isso significa que todas as empresas enfrentam o mesmo desafio: entregar código melhor e mais seguro, com mais agilidade e menor custo. O sucesso nessa jornada de transformação digital está se tornando, cada vez mais, o fator que diferencia os líderes de mercado de seus concorrentes, exigindo que as empresas repensem a maneira como desenvolvem, protegem e implantam software.

A resposta está na gestão de fluxo de valor: uma abordagem comprovada que acelera o tempo de entrada no mercado, elimina obstáculos recorrentes, como transferências e ciclos de feedback interrompidos, e oferece a visibilidade que os líderes precisam para garantir experiências de alta qualidade aos clientes.

Por que adotar a gestão de fluxo de valor?

No ano passado, participei de mais de dez mesas-redondas com executivos, conversei com inúmeros clientes de todo o mundo e recebi contribuições de organizações como o DevOps Institute e o Value Stream Management Consortium.

Nas conversas com líderes do setor sobre metas de transformação, percebi um assunto recorrente: a compreensão de que não basta ser uma empresa de software, é preciso ser uma empresa de alto desempenho.

Alinhar os objetivos de negócios ao trabalho de TI, acelerar o processo de entrega de software e melhorar sua qualidade não é uma tarefa simples. No entanto, existem quatro princípios fundamentais que as empresas podem adotar para impulsionar suas jornadas de transformação digital e gerar mais valor comercial com menos recursos:

Aumentar a produtividade dos desenvolvedores: melhore a experiência do desenvolvedor para atrair e reter talentos de tecnologia com mais eficácia e aumente sua produtividade para que possam entregar software melhor, mais rapidamente. Medir a produtividade e a eficiência: avalie o impacto em todo o ciclo de vida de entrega de software para melhorar a eficiência operacional. Proteger a cadeia de suprimentos de software: reduza os riscos de segurança e conformidade. Acelerar a migração para a nuvem: migre para a nuvem com os controles de segurança certos para minimizar os riscos.

Para implementar corretamente esses princípios, é preciso uma abordagem estruturada que conecte pessoas, processos e tecnologia. A gestão de fluxo de valor oferece essa estrutura ao disponibilizar um roadmap comprovado que ajuda as empresas a transformar sistematicamente a maneira como entregam software. O Value Stream Management Consortium desenvolveu esse caminho de implementação com nove etapas principais: início, avaliação, visão, identificação, organização, mapeamento, conexão, inspeção e adaptação.

Implementação da gestão de fluxo de valor

Uma etapa crítica logo no início do roadmap é definir a Visão, que estabelece os parâmetros para análise dos fluxos de valor. É fundamental que os resultados de negócios orientem essa visão. Por exemplo, para empresas que buscam ser as primeiras a lançar novos produtos, a velocidade da entrega é crucial. Por outro lado, se a satisfação do cliente e a confiabilidade do serviço forem os elementos mais importantes, as métricas de qualidade deverão ser priorizadas.

Depois de definir a prioridade, as etapas seguintes do roadmap garantem que você tenha as pessoas, os processos e a tecnologia necessários para apoiá-la:

As etapas de Identificação e Organização dizem respeito às pessoas. As empresas devem representar visualmente o aspecto humano dessas fases em uma arquitetura de referência de fluxo de valor.

e dizem respeito às pessoas. As empresas devem representar visualmente o aspecto humano dessas fases em uma arquitetura de referência de fluxo de valor. A etapa de Mapeamento tem como objetivo reunir as pessoas certas com um processo enxuto e eficiente. O mapeamento de fluxo de valor não só ajuda a visualizar os fluxos de trabalho, como também destaca áreas de desperdício e de melhoria contínua.

tem como objetivo reunir as pessoas certas com um processo enxuto e eficiente. O mapeamento de fluxo de valor não só ajuda a visualizar os fluxos de trabalho, como também destaca áreas de desperdício e de melhoria contínua. A etapa de Conexão foca na adoção de tecnologias que automatizam o processo e simplificam as operações para equipes multifuncionais, reduzindo a carga cognitiva, melhorando a qualidade e a segurança e acelerando a entrega de valor.

foca na adoção de tecnologias que automatizam o processo e simplificam as operações para equipes multifuncionais, reduzindo a carga cognitiva, melhorando a qualidade e a segurança e acelerando a entrega de valor. Por fim, a empresa pode fazer a Inspeção e Adaptação de seus fluxos de valor de software, de forma contínua e em tempo real, visando a otimização.

Esse roadmap garante que as pessoas estejam conectadas à tecnologia e preparadas para utilizá-la de forma eficaz. A descoberta do fluxo de valor também exerce um papel fundamental no mapeamento de indivíduos e equipes em um fluxo de trabalho estrategicamente projetado para aprimorar a experiência do desenvolvedor e do usuário.

Uma abordagem de plataforma é essencial para uma implementação bem-sucedida. De acordo com o Guia de mercado para plataformas de entrega de fluxo de valor DevOps, criado pelo Gartner, as plataformas de entrega de fluxo de valor oferecem recursos totalmente integrados que permitem a entrega contínua de software. Esses recursos incluem planejamento, controle de versão, integração contínua, automação de testes, orquestração de lançamento, implantação contínua e monitoramento de reversões, testes de segurança e análise de métricas de fluxo de valor. As plataformas de entrega de fluxo de valor se integram a ferramentas de automação de infraestrutura e conformidade para automatizar a implantação de infraestrutura e a aplicação de políticas.

Medição do sucesso com métricas de fluxo de valor

Na gestão de fluxo de valor, há dois tipos de métrica: de fluxo e de realização.

As métricas de fluxo de valor definem como entregamos software: do conceito à realização. Essas métricas medem o fluxo de valor comercial, oferecendo insights sobre a eficiência, a qualidade e a velocidade com que o software avança por todo o fluxo de valor. Ao entender as métricas de fluxo de valor, as empresas podem identificar gargalos e áreas de melhoria.

As métricas DORA são um subconjunto das métricas de fluxo. Elas oferecem uma medida quantitativa do desempenho e incluem:

Frequência de implantação: a frequência com que uma empresa implanta código na produção. Uma frequência mais alta indica que a equipe de desenvolvimento pode entregar mudanças mais rapidamente, o que reflete um processo de desenvolvimento de software mais ágil e eficiente. Prazo de entrega das alterações: o tempo que uma alteração de código leva para passar do commit para a implantação. Um prazo menor indica que a equipe transforma ideias em implantações reais com eficiência, permitindo maior agilidade na entrega de recursos ou no atendimento às solicitações dos clientes. Tempo para Restaurar Serviço: o tempo que leva para se recuperar de uma falha de serviço e restabelecer as operações normais. Um Tempo para Restaurar Serviço menor indica um sistema mais resiliente e uma equipe de resposta capacitada, minimizando o tempo de inatividade e melhorando a experiência do usuário. Taxa de falhas de alteração: a porcentagem de alterações que resultam na degradação do serviço, como incidentes, bugs ou qualquer modificação que exija reversão. A redução dessa taxa indica maior qualidade nas alterações de código e reforça a confiança no processo de desenvolvimento.

Quando analisadas em conjunto com outras métricas, como prazo de resolução de tíquetes, duração do ciclo, novos tíquetes e implantações, essas métricas oferecem uma visão holística da eficiência do fluxo de valor. Usá-las de forma estratégica e integrada é essencial para identificar áreas de melhoria em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software.

As métricas de realização de valor medem os resultados tangíveis dos esforços de entrega. Embora métricas tradicionais, como receita, vendas e margens de lucro, ofereçam uma perspectiva financeira, outros indicadores importantes, como o Net Promoter Score e o tempo de jornada do cliente, capturam dimensões igualmente relevantes do valor obtido. Enquanto essas métricas de resultado mostram o desempenho passado, os indicadores antecedentes, como tráfego de visitantes, avaliações de clientes e taxas de conversão, oferecem previsões valiosas sobre o sucesso futuro.

Como colocar em prática a descoberta do fluxo de valor

Métricas e monitoramento andam lado a lado com a descoberta do fluxo de valor, que analisa o estado atual da empresa e onde ela quer chegar dentro do contexto do fluxo de valor tecnológico, isto é, o tempo e os recursos necessários para transformar uma ideia em requisitos, implantá-la e gerar valor para o cliente. Essa descoberta também estabelece uma linha de base para avaliar o progresso da entrega de software e identificar os pontos de contato no processo que não agregam valor para o cliente ou para o negócio. Os resultados da descoberta do fluxo de valor permitem que a empresa configure, com mais facilidade, uma estrutura enxuta para uma cadeia de ferramentas de DevSecOps.

Uma plataforma unificada é essencial para alcançar o estado futuro previsto, atendendo às necessidades dos desenvolvedores e clientes. Essa abordagem sistemática promove a transparência, essencial para inspeções eficazes do fluxo de valor, e ressalta a importância de aplicar métricas para avaliar e entender o estado atual. A descoberta do fluxo de valor é essencial para mapear de forma abrangente processos, equipes, ferramentas, interações e métricas em uma visão unificada.

O software define o ritmo da inovação

Ao analisarmos a lógica por trás da inspeção dos fluxos de valor no desenvolvimento de software, fica evidente que a visibilidade é fundamental para entender como e o que as empresas estão entregando. Com as métricas certas, é possível acompanhar o progresso da entrega de software, identificar gargalos e ineficiências e promover ajustes para a melhoria contínua. A implementação de uma plataforma DevSecOps de ponta a ponta, aliada a técnicas de descoberta de fluxo de valor, capacita as empresas a refinar e aprimorar continuamente seus processos de entrega, acelerando a inovação e abrindo caminho para o sucesso a longo prazo.