Dez dicas para priorizar a segurança no desenvolvimento de software

Os ataques cibernéticos e as ameaças à cibersegurança continuam sendo uma das principais prioridades das empresas. Com isso, o papel dos desenvolvedores também segue evoluindo. Mais da metade dos participantes da Pesquisa global de DevSecOps 2024 do GitLab afirmou ser responsável pela segurança das aplicações dentro de uma equipe maior, indicando que as práticas de segurança continuam mudando para a esquerda.

Mudar para a esquerda, ou seja, projetar software com as melhores práticas de segurança integradas para detectar e corrigir vulnerabilidades mais cedo no ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC), permite que as equipes trabalhem com mais eficiência e lancem software mais rapidamente.

Embora 67% dos profissionais de segurança entrevistados pelo GitLab afirmem já ter adotado essa abordagem ou planejem adotá-la nos próximos três anos, talvez você ainda não saiba como começar.

Confira estas dicas para ajudar suas equipes a implementar a mudança para a esquerda e aumentar a eficiência do DevSecOps:

1. Calcule o tempo

Quanto tempo é perdido remediando vulnerabilidades após o merge do código? Calcule esse tempo, identifique padrões no tipo ou origem dessas vulnerabilidades e faça os ajustes necessários para melhorar o processo.

2. Identifique gargalos

Onde estão os problemas e gargalos nos protocolos e processos de segurança? Identifique-os e, em seguida, crie e execute um plano de resolução.

3. Comece aos poucos

Faça pequenas alterações no código, pois elas são mais fáceis de revisar, proteger e lançar mais rapidamente do que grandes modificações no projeto.

4. Elimine o modelo em cascata

Sua equipe ainda segue processos de segurança no modelo em cascata dentro do SDLC? Eliminar ou reduzir o uso do modelo em cascata ajudará sua empresa a se adaptar mais facilmente às mudanças de direção conforme necessário.

5. Automatize as análises

Os processos manuais estão atrasando e dificultando a detecção de vulnerabilidades? Automatize as descobertas em uma solicitação de merge para facilitar a revisão, a localização das fontes e o acesso para que os desenvolvedores possam tratar as questões.

6. Atualize os fluxos de trabalho

As análises de segurança fazem parte dos fluxos de trabalho dos seus desenvolvedores? Com a segurança integrada aos seus fluxos de trabalho, os desenvolvedores podem identificar e corrigir vulnerabilidades antes de enviar o código para a produção.

7. Garanta a conformidade

Trabalhos imprevistos e não programados estão atrasando os lançamentos? Automatizar e implementar estruturas de conformidade ajuda a manter a uniformidade entre os ambientes de desenvolvimento, equipes e aplicações.

8. Dê autonomia aos desenvolvedores com relatórios de segurança

Seus desenvolvedores têm acesso a relatórios SAST e DAST? Essas ferramentas valiosas auxiliam as equipes de desenvolvimento a definir práticas de programação seguras, corrigindo vulnerabilidades dentro do seu próprio fluxo de trabalho.

9. Torne o trabalho das equipes mais inteligente

Permita que a equipe de segurança trabalhe de forma mais inteligente com painéis que oferecem visibilidade sobre as vulnerabilidades resolvidas e não resolvidas, onde elas estão, quem as criou e seu status de remediação.

10. Elimine a complexidade da cadeia de ferramentas

Simplifique e reduza sua cadeia de ferramentas para que os colaboradores possam focar em uma só interface: uma fonte única de verdade.

Mude para a esquerda com o GitLab

O GitLab ajuda você a implementar uma estratégia de segurança proativa para descobrir vulnerabilidades mais cedo no SDLC. A segurança e a conformidade estão integradas na plataforma DevSecOps do GitLab, com um fluxo de trabalho completo que permite compreender e gerenciar riscos. Faça análises automáticas de vulnerabilidades em branches de recurso para corrigi-las antes de enviar o código para a produção.

Com um histórico de apoio a iniciativas de DevSecOps em agências federais, estaduais e locais dos EUA, além de fornecedores e instituições de ensino, o GitLab oferece uma plataforma de desenvolvimento de software de ponta a ponta que atende a rigorosos requisitos de segurança e conformidade. Saiba mais sobre como o GitLab pode ajudar você a adotar a mudança para a esquerda e acelerar a realização dos seus objetivos.