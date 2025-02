Como o GitLab pode ajudar você a se preparar para a avaliação do SOC 2

Os clientes do GitLab descobriram que usar o GitLab como sua plataforma para DevSecOps simplificou o processo de avaliação do SOC 2. Este artigo analisa a estrutura SOC 2 e os recursos do GitLab que ajudam os clientes a se preparar para a certificação.

Introdução ao SOC 2

Os Controles de Sistema e Organização 2, ou SOC 2, são um padrão de conformidade voluntário que define como as empresas devem gerenciar os dados dos clientes. O relatório de avaliação SOC 2 permite que as empresas atestem a confiabilidade do software que oferecem aos clientes corporativos.

Desenvolvido pela Associação Internacional de Contadores Profissionais Certificados (AICPA), o SOC 2 se concentra em cinco critérios de serviços de confiança (Trust Services Criteria, TSC):

Segurança: proteger os dados dos clientes contra vulnerabilidades e acessos não autorizados.

Disponibilidade: garantindo que os sistemas sejam tolerantes a falhas e desempenhem de forma eficiente sob alta demanda para atender aos acordos de nível de serviço de disponibilidade.

Integridade do processamento: assegurar que os sistemas funcionem conforme projetado, sem vulnerabilidades, erros ou bugs.

Confidencialidade: proteger informações confidenciais, como código-fonte da aplicação, nomes de usuário, senhas e dados de cartão de crédito, entre outras, garantindo que o acesso seja restrito apenas às pessoas que necessitam desses dados para realizar seu trabalho.

Privacidade: proteger informações de identificação pessoal (PII) contra acessos não autorizados.

A segurança é o único critério exigido em todas as avaliações do SOC 2. Os demais critérios podem ser incluídos na avaliação quando forem considerados essenciais para os serviços prestados.

Critério de segurança

O critério de segurança diz respeito não apenas à segurança de servidores e sistemas físicos, mas também das aplicações. As vulnerabilidades do software podem expor uma aplicação a invasores, colocando os dados dos clientes em risco, mas o GitLab pode ajudar com isso.

O GitLab oferece análises de segurança para identificar possíveis vulnerabilidades nas aplicações criadas pela empresa, incluindo os seguintes recursos:

Além disso, o GitLab oferece um relatório de vulnerabilidades, que lista todas as vulnerabilidades conhecidas, identificadas pelas análises acima, na aplicação atual. O GitLab também disponibiliza uma lista de materiais de software (SBOM) no formato JSON CycloneDX padrão, que mostra todas as dependências em nível de software e de sistema operacional e suas vulnerabilidades conhecidas.

A realização de análises periódicas de vulnerabilidades e a geração de relatórios detalhados de vulnerabilidades contribuem para o cumprimento de três critérios de segurança:

CC7.1 — Para alcançar seus objetivos, a entidade usa procedimentos de detecção e monitoramento para identificar (1) alterações nas configurações que possam introduzir novas vulnerabilidades e (2) suscetibilidades a vulnerabilidades recém-descobertas.

CC4.1 — Princípio 16 do COSO: a entidade seleciona, desenvolve e realiza avaliações contínuas e/ou independentes para verificar se os componentes do controle interno estão implementados e funcionando.

CC4.2 — Princípio 17 do COSO: a entidade avalia e comunica as deficiências nos controles internos em tempo hábil às partes responsáveis por realizar ações corretivas, incluindo a alta gerência e o conselho de administração, conforme necessário.

Uma parte crucial das análises de segurança é a governança e a garantia de aplicação. O GitLab oferece recursos para assegurar a execução periódica das análises, impedindo que as equipes de desenvolvimento de software possam contorná-las. Esses recursos incluem:

Controles de acesso baseados em função para restringir quem pode fazer alterações nas configurações do projeto.

Políticas de execução de análise para garantir que as análises sejam executadas em cada repositório de código.

Políticas de resultados de análise para assegurar que os resultados das análises sejam revisados e aprovados pelas partes interessadas de segurança apropriadas, evitando a introdução de vulnerabilidades recém-descobertas no software implantado.

Relatórios de conformidade, que destacam quaisquer alterações nas configurações do GitLab que possam comprometer os processos de segurança implementados.

Com essas configurações, as empresas podem provar que a segurança do software é a principal prioridade em suas aplicações e que práticas de segurança estão sendo rigorosamente aplicadas.

Critérios de disponibilidade e integridade do processamento

O GitLab também pode ajudar com os TSCs de disponibilidade e integridade do processamento. Esses critérios se concentram na qualidade e no desempenho da aplicação. Para atender a esses critérios, o GitLab oferece:

Resultados de testes unitários e alterações na cobertura de código por meio de relatórios de cobertura de código, que garantem que o código-fonte esteja sendo validado por um conjunto de testes.

Qualidade do código, que analisa a qualidade e a complexidade do código-fonte para facilitar a legibilidade e a manutenção.

Embora as práticas mencionadas sejam adotadas no início do ciclo de vida do desenvolvimento de software para garantir um código testado e de alta qualidade, o GitLab também disponibiliza modelos para diversos tipos de testes automatizados em aplicações em execução para assegurar que elas funcionem como esperado. Esses testes incluem:

Teste de desempenho do navegador, que mede o tempo de carregamento dos sites durante o ciclo de vida do desenvolvimento, avaliando o impacto de alterações no código sobre o desempenho do navegador.

Teste de desempenho de carga, que avalia o desempenho do sistema no back-end de uma aplicação durante o ciclo de vida do desenvolvimento, testando o impacto de alterações no código sobre o desempenho.

Teste de fuzzing guiado por cobertura, que envia dados inesperados, malformados ou aleatórios para uma aplicação e a monitora quanto a comportamentos instáveis e falhas.

Teste de fuzzing da API da web, que envia dados inesperados, malformados ou aleatórios para os endpoints da API, com o objetivo de identificar bugs e problemas de segurança.

Ao adotar práticas eficazes de DevSecOps com o GitLab para criar aplicações seguras e de alta qualidade, as empresas terão mais facilidade em ser aprovadas na avaliação SOC 2 e atestar a segurança dos dados dos clientes.