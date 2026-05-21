Novidades no GitLab

Lançamentos mensais, recursos para desenvolvedores e as últimas novidades da equipe do GitLab.

Lançamentos mensais

Lançamento mais recente

GitLab 19.0: IA agêntica que reduz a distância entre escrever e entregar o código

Reduza o trabalho manual em torno do seu código, desde as solicitações de merge até as credenciais que elas utilizam e os componentes de pipeline que são executados.

Blog

Gerencie credenciais de CI/CD com o Secret Manager do GitLab (beta público)

Gerencie as credenciais de CI/CD no GitLab com o Secret Manager. Cada segredo é restrito ao job que precisa dele e governado pelos mesmos controles de acesso que você já usa para o código.

Blog

Transforme MRs de tarefas manuais em um fluxo de trabalho automatizado

Reduza o tempo gasto no trabalho manual que envolve seu código. O Developer Flow agora lida com feedback dos revisores, resolução de conflitos, pesquisa na codebase e divisão de solicitações de merge grandes ao longo de todo o ciclo de vida da MR.

Blog

Rastreie o uso de componentes de CI na sua empresa

Os padrões de pipeline se desviam no momento em que são entregues. Obtenha uma visualização em tempo real de quais versões estão sendo executadas e onde as correções de segurança ainda não chegaram.

Blog

Mais modelos de IA para a Plataforma de Agente do GitLab Duo auto-hospedado

Equipes com ambientes air-gapped e com restrições de rede não precisam mais escolher entre permanecer isoladas e usar modelos avançados. Novos modelos de código aberto compatíveis dão aos clientes auto-hospedados mais opções para associar o modelo certo ao fluxo de trabalho agêntico adequado.

Blog

Limite a exposição de credenciais com tokens de acesso pessoal detalhados

As equipes podem manter a automação em andamento e facilitar a auditoria de tokens de acesso ao restringir tokens de acesso pessoal ao projeto e às ações de que um fluxo de trabalho precisa.

Blog

Reduza o risco da cadeia de suprimentos com Dependency Scanning baseado em SBOM

Detecte dependências transitivas, rastreie como elas chegaram ao seu projeto e priorize-as com base na exposição no mundo real.

Blog

Cobertura completa de scanners de segurança na sua codebase em minutos

Os perfis de configuração de segurança levam a implementações mais rápidas de scanners. Saiba como essa nova funcionalidade no GitLab 19.0 cobre milhares de projetos em minutos, sem lacunas.

Colaborador em destaque deste mês: Norman Debald

Temos o prazer de reconhecer Norman, um colaborador de nível 3 com mais de 40 melhorias incorporadas no GitLab desde que ingressou em maio de 2022.

Leia as notas de lançamento

O que está por vir

Confira os recursos que devem ser lançados nas próximas versões. Os planos estão sujeitos a alterações.

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