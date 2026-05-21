AI Code Developer Flow (disponibilidade geral) Traga um agente para o trabalho sem sair dele. O Developer Flow agora atua em todo o ciclo de vida da MR: um único agente de IA que responde ao feedback dos revisores, resolve conflitos em branches de longa duração, pesquisa em codebases desconhecidas e divide MRs que ficaram grandes demais.

Secure Build Secret Manager do GitLab (beta público) Elimine o esforço de sincronizar um modelo de acesso separado para segredos. O Secret Manager usa sua estrutura existente de grupos e projetos, permitindo que proprietários armazenem, recuperem e referenciem segredos de CI/CD com escopo de projeto ou grupo, acessíveis apenas aos jobs que os solicitam explicitamente.

Secure Dependency Scanning com SBOM (disponibilidade geral) Detecte os pacotes vulneráveis que scanners de declaração direta não identificam. Projetos Maven, Gradle e Python agora contam com cobertura completa de dependências transitivas, com resolução automática de dependências que recorre à análise de manifesto quando não há lockfile presente.

AI Code Resolva MRs no Developer Flow (beta) Delegue a resolução de conflitos de merge de longa duração a um agente. O novo botão "Resolve with Duo" na página de conflitos da MR e no widget de verificação de merge consegue ler ambas as branches, escolher uma resolução, fazer o commit da correção e publicar um comentário resumido para que qualquer pessoa revisando a MR possa ver o que mudou.

AI Code Instruções personalizadas no nível do grupo para o GitLab Duo Reduza a duplicação das mesmas instruções de revisão entre projetos. Você faz a definição uma única vez no nível do grupo, e elas são combinadas automaticamente com as instruções no nível do projeto, tanto no fluxo de revisão de código quanto na revisão de código do GitLab Duo.

Plan Configure os tipos de itens de trabalho Acompanhe o trabalho da forma como sua equipe realmente o planeja, em vez de forçar tudo em Tíquete ou Tarefa. Crie ou renomeie tipos para User Story, Bug ou Manutenção, com campos personalizados, ciclos de vida de status, visualizações salvas e quadros de tíquetes.

Verify Analyze Análise detalhada do uso de componentes do catálogo de CI/CD Saiba exatamente quem foi afetado antes de enviar uma alteração de ruptura ou uma correção de segurança para um componente de CI/CD. A página de recurso do catálogo agora mostra quais projetos usam cada componente, em qual versão estão, e destaca no topo os projetos em versões desatualizadas, para que você possa priorizar o contato.

AI Manage Suporte expandido a modelos de código aberto na Plataforma de Agente do GitLab Duo Potencialize os fluxos de trabalho agênticos em ambientes off-line e com restrições de rede, sem enviar dados para lugar nenhum. A Plataforma de Agente do GitLab Duo agora oferece suporte a modelos adicionais de código aberto para implantações auto-hospedadas, incluindo Devstral 2 123B e GLM-5.1-FP8.

AI Manage A Plataforma de Agente do GitLab Duo auto-hospedado agora é compatível com o Gemini Mais uma família de modelos para equipes auto-hospedadas que precisam disso. O Gemini agora funciona com vários fluxos, incluindo o fluxo de revisão de código, o fluxo de Resolução de Vulnerabilidades de SAST e o fluxo de CI/CD para correção de pipelines.

Code Rapid Diffs para revisões de merge requests (beta) Chega de esperar pela guia de alterações em revisões grandes. O Rapid Diffs oferece carregamento inicial mais rápido, rolagem mais suave e interações mais responsivas usando a mesma tecnologia que já alimenta a página de commits.

AI Manage Adquira créditos do GitLab para o Enterprise Edition (EE) Self-Managed gratuito Acesse a IA agêntica sem precisar fazer upgrade para Premium ou Ultimate. Clientes do GitLab EE Self-Managed no plano Gratuito agora podem comprar créditos do GitLab diretamente: escolha um valor mensal, comprometa-se com um contrato anual, e o pool compartilhado será renovado automaticamente a cada mês.

Code Personalize os títulos padrão das solicitações de merge Obtenha títulos de MR consistentes sem exigir que os desenvolvedores se lembrem da convenção. Configure um modelo padrão por projeto com variáveis para branches de origem e destino, assunto do primeiro commit, ID e título do tíquete vinculado e um nome de branch legível.