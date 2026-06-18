Novidades no GitLab

Lançamentos mensais, recursos para desenvolvedores e as últimas novidades da equipe do GitLab.

Lançamentos mensais

Lançamento mais recente

GitLab 19.1: Uma visão de segurança para cada scanner, um plano de controle para cada agente

Os resultados de scanners SARIF agora fluem para o gerenciamento de vulnerabilidades do GitLab junto com as descobertas nativas, com correção automática através da GitLab Duo Agent Platform. Os administradores controlam quais modelos de IA são executados, quais ferramentas os agentes podem invocar e para onde os eventos de auditoria são transmitidos.

Blog

Uma visão unificada de vulnerabilidades, da cobertura de scanners à governança de IA

Agora você pode incorporar resultados de scanners SARIF em todas as visões de segurança, reduzir o ruído de falsos positivos com análise de detecção de segredos impulsionada por IA e fechar a lacuna de governança com a transmissão de eventos de auditoria de IA.

Blog

Atualizações do catálogo de IA para governança e operações

Novos gatilhos baseados em eventos, controles de administrador, validação de configuração de flows e seleção de modelos facilitam o controle do que é executado no seu ambiente e permitem confiar na automação sem supervisão.

Colaborador em destaque deste mês: Pishel65

Temos o prazer de reconhecer Pishel65, um colaborador de nível 3 com 19 MRs incorporadas e 9 mais abertas desde que ingressou em outubro de 2025.

Leia as notas de lançamento

O que está por vir

Confira os recursos que devem ser lançados nas próximas versões. Os planos estão sujeitos a alterações.

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Conheça os novos recursos em primeira mão

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