Secure AI GitLab Dependency Scanning Auto-Remediation (Beta) Quando o escaneamento de dependências encontra um pacote vulnerável, você recebe um merge request que o atualiza e corrige as mudanças que quebram a build. Cada mudança passa pelo seu processo de revisão e aprovação existente, para que sua equipe elimine dívidas de segurança sem desviar desenvolvedores.

Secure Manage Fine-grained Personal Access Tokens (GA) Reduza o raio de impacto de uma credencial comprometida limitando cada token a projetos, grupos e operações específicos. Substitua escopos amplos como read_api e api por permissões granulares, para que sua automação e integrações tenham apenas o acesso necessário.

Secure Manage Scheduled Pipeline Execution Policies (GA) Mantenha a cobertura de segurança e conformidade em execução mesmo quando o código não está mudando. Agende scripts de conformidade, varreduras de segurança ou CI personalizado em uma cadência diária, semanal ou mensal, independentemente da atividade de commits, para que as varreduras nunca sejam interrompidas silenciosamente em seus projetos inativos.

Secure Generic secret detection (GA) Detecte segredos não estruturados, JWTs (JSON Web Tokens), senhas genéricas e tokens de API que não seguem padrões de provedores conhecidos. Você captura credenciais vazadas que o conjunto de regras baseado em padrões sozinho perderia.

Secure Manage AI Audit Event Report (Beta) Rastreie ações assistidas por IA em toda a sua organização com eventos de auditoria dedicados. Suas equipes de conformidade e segurança obtêm a visibilidade para incluir fluxos de trabalho de IA em relatórios de auditoria, revisões de acesso e investigações de incidentes.

AI Code Security Review Flow (Beta) Capture as lacunas de autorização, erros de lógica de negócio e condições de corrida que os scanners estáticos estruturalmente não conseguem ver. O Security Review Flow raciocina sobre o que seu código deve fazer em vez de corresponder a padrões conhecidos, para que sua equipe feche uma lacuna de revisão que nenhum scanner tradicional consegue.

Secure Ajuste como a correção automática funciona para sua organização (Beta) Defina os níveis de severidade e alvos de versão que acionam atualizações automáticas de dependências, escolha merge requests agrupados ou individuais, e mantenha as correções de alta severidade avançando sem desviar seus desenvolvedores.

AI Code Group-level custom instructions for Duo Code Review Defina quais revisões de código automatizadas são executadas e para quem, com instruções personalizadas no nível do grupo que se aplicam em todos os projetos. Como administrador, você fornece às equipes que adotam a revisão assistida por IA diretrizes consistentes sem configurar cada projeto individualmente.

AI Manage Support Assistant (Beta) Diagnostique problemas do produto GitLab mais rapidamente com um agente fundamental que classifica problemas, exibe documentos de solução de problemas relevantes, verifica problemas conhecidos e prepara tickets de suporte com o contexto de diagnóstico certo quando sua equipe precisa escalar.

AI Verify Fix CI/CD Pipeline Flow sugere correções direcionadas Desbloqueie um merge paralisado sem sair do merge request. Obtenha correções como sugestões de código inline ou um novo merge request, o que for mais adequado. Você vê as falhas classificadas antes de agir, e o fluxo lê as falhas em toda a hierarquia do seu pipeline, incluindo pipelines filhos.