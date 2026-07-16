Novidades do GitLab

Lançamentos mensais, recursos para desenvolvedores e as últimas novidades da equipe do GitLab.

Lançamentos mensais

Lançamento mais recente

GitLab 19.2: elimine a dívida de segurança sem tirar os desenvolvedores do roadmap

Reduza sua dívida de segurança sem tirar os desenvolvedores do roadmap. Com a versão 19.2, sua equipe pode corrigir dependências vulneráveis automaticamente, usar o Security Review Flow para capturar as falhas lógicas que os scanners não detectam, e executar seus agentes diretamente do terminal.

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Quando uma atualização de versão quebra sua build, o GitLab corrige

Quando o escaneamento de dependências encontra um pacote vulnerável, você recebe um merge request que o atualiza e usa IA para corrigir as mudanças que quebram a build. Seus gates de aprovação existentes e trilha de auditoria regem cada mudança, para que sua equipe elimine dívidas de segurança sem parar o trabalho de funcionalidades.

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GitLab Duo Security Review identifica falhas lógicas que os scanners não detectam

Execute o Security Review Flow em um merge request e ele raciocina sobre o que o código deve fazer, como um engenheiro de segurança faria, em vez de corresponder a padrões conhecidos. Sua equipe captura as lacunas de autorização, erros de lógica de negócio e condições de corrida que os scanners estáticos estruturalmente não conseguem ver, para que você os capture antes de chegarem à produção.

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Leve o GitLab Duo Agent Platform para o seu terminal

O Duo CLI atinge disponibilidade geral na versão 19.2. Você diagnostica pipelines com falha e entrega correções sem sair do terminal, de forma interativa enquanto depura ou sem supervisão dentro de um script ou trabalho de CI. Sua equipe tem o GitLab Duo Agent Platform onde trabalha, sem troca de contexto para um navegador.

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Transforme a entrega de software em várias etapas em fluxos agênticos confiáveis

Leve sua entrega de software agêntica além do chat de turno único. Codifique as sequências em que sua equipe já confia em Custom Flows, e concentre-se nas aprovações em vez de cada etapa intermediária. Seu processo de entrega funciona como um fluxo repetível que toda a sua equipe pode reutilizar, não um prompt único.

Contribuidor em Destaque deste mês: vivekshukl007

Reconhecemos Vivek, Engenheiro de Dados Sênior na Emirates, que fez uma contribuição de alto impacto para adicionar suporte à linguagem Scala ao GitLab Orbit, melhorando as capacidades do grafo de código para desenvolvedores que trabalham em bases de código Scala.

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O que está por vir

Confira os recursos que devem ser lançados nas próximas versões. Os planos estão sujeitos a alterações.

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