Novidades no GitLab
Lançamentos mensais, recursos para desenvolvedores e as últimas novidades da equipe do GitLab.
Lançamentos mensais
Expansão da IA agêntica em fluxos de trabalho confiáveis de entrega de software
Na versão 19.3, você acessa segredos durante a compilação, escreve fluxos de trabalho agênticos em linguagem simples e faz remediações em massa no backlog de vulnerabilidades.
Acesso governado aos seus segredos durante a compilação
Após o beta público do GitLab 19.0, o Secrets Manager do GitLab está disponível para clientes do GitLab.com como complemento pago com Créditos GitLab. Ele guarda as credenciais na plataforma que executa seu código e pipelines, além de ter os mesmos controles de acesso que você já usa em códigos.
Crie fluxos personalizados em minutos com o Flow Creator Agent
Descreva a automação desejada em linguagem simples e tenha uma definição de fluxo do catálogo de IA que seja completa, executável e pronta para registrar. Nem todos que entendem de fluxo de trabalho conhecem o esquema Flow Registry. A versão 19.3 remove esse requisito. Sua equipe transforma o conhecimento de processos em automação sem ter que aprender YAML.
Quando o backlog é grande demais para a equipe, o GitLab ajusta a triagem e a remediação
Menos tempo confirmando falsos positivos, mais tempo entregando correções que reduzem os riscos. Selecione várias descobertas e faça detecção de falsos positivos e resolução de vulnerabilidades nelas. Uma única ação revela anos de riscos acumulados, não uma vulnerabilidade por vez. Faça triagem e remediação automatizadas com scanners de qualquer origem ou severidade.
Colaborador em destaque deste mês: @gkepas
Giannis vem contribuindo regularmente para a codebase do GitLab, a plataforma de colaboradores, o client-go, o provedor Terraform e o GitLab Orbit. Também é tradutor ativo e membro da Comunidade GitLab no Discord.
O que está por vir
Confira os recursos que devem ser lançados nas próximas versões. Os planos estão sujeitos a alterações.
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