Secure Build

Gerenciador de segredos com Créditos GitLab (disponibilidade limitada)

Injete segredos de pipeline de forma eficiente, com escopo adequado à tarefa, para reduzir o impacto do vazamento de credenciais. Os segredos também funcionam fora da CI (no Kubernetes, Infraestrutura como Código ou pela API). Como as credenciais ficam na plataforma que executa seu código e pipelines, a equipe não precisará manter um modelo separado de integração ou permissão. Comece a usar no GitLab.com como complemento pago por Créditos GitLab.

Manage

Limites de uso dos Créditos GitLab (disponibilidade geral)

Limite os gastos de crédito sob demanda e evite custos adicionais. Defina um limite no nível da assinatura no Portal de clientes e um limite padrão por usuário ou substituições por usuários com a API GraphQL. Quando o consumo atingir o limite, os recursos que consomem Créditos GitLab serão suspensos até o próximo período de cobrança ou até um administrador aumentar o limite.

AI Code

Resolva mais conflitos de merge com o GitLab Duo (disponibilidade geral)

Pare de resolver conflitos diretos à mão na IU ou na linha de comando. Vá além da resolução manual de conflitos por um único fornecedor. O GitLab Duo analisa o conflito, confirma a resolução no branch de origem e posta um comentário resumido para descrever o que mudou.

AI Manage

Visibilidade restrita para agentes e fluxos personalizados

Implante um agente em todos os projetos do grupo de nível superior sem publicá-lo para o mundo. A visibilidade restrita fica entre o Privado, que cobre só um projeto, e o Público, que expõe o item para todos no GitLab.com.

AI Code

Acesso a plugins e marketplaces na CLI do GitLab Duo (experimento)

Ofereça a mesma configuração de CLI para toda a sua equipe, em vez de cada um fazer a sua. Um plugin reúne Agent Skills, comandos slash personalizados e servidor MCP, deixando sua equipe hospedar o próprio catálogo em um repositório Git. A CLI do GitLab Duo também lê arquivos .claude-plugin/marketplace.json para você não ter que alterar o marketplace da sua equipe.

AI Code

Resolva as discussões de revisão com o GitLab Duo (disponibilidade geral)

Feche os tópicos de revisão mais rápido e passe para a próxima tarefa. Em qualquer discussão, o GitLab Duo pode ler o comentário e o código relacionado, alterar o branch de origem, criar um resumo e resolver a thread. É possível reabrir a thread caso ela não resolva o comentário.

AI Code

Novas ferramentas MCP para ler e pesquisar solicitações de merge

Seu agente responde diretamente a perguntas sobre solicitação de merge. Uma única chamada get_merge_request reúne diffs, commits, notas, pipelines e discussões para o agente ter uma visão completa da situação. A nova ferramenta list_merge_requests pesquisa e filtra por autor, responsável, revisor, estado, etiquetas ou texto livre. Você pode escolher as solicitações de merge certas sem sair do fluxo de trabalho.

AI Code

Nova IU do chat agêntico do GitLab Duo em VS Code (beta)

Teste um painel reconstruído do chat agêntico na extensão do GitLab para VS Code, sem se comprometer. Os modelos, agentes, comandos slash e aprovações de ferramentas não mudam. Você pode voltar para a IU clássica quando quiser usando o botão de opção do painel. Para vê-la, ative os recursos beta e experimentais do seu grupo de nível superior ou instância.

Verify

Melhore a governança com os trens de merge

Mantenha todos os pipelines em andamento funcionando durante os merges. Como uma configuração em nível de projeto aplica regras de trem de merge na IU e na API REST, os pipelines não serão cancelados ou reiniciados por um merge imediato. Equipes monorepo de alta velocidade mantêm os custos da CI previsíveis. Se necessário, proprietários e administradores podem abrir exceções.

AI

Veja o plano de tarefas do agente na barra lateral de detalhes da sessão

Saiba em que um agente está trabalhando sem precisar expandir as entradas do log de atividades individualmente. A barra lateral de detalhes da sessão mostra o plano mais recente do agente de modo automático, incluindo tarefas, status e resumo do progresso (2 de 5 concluídas).

Secure Analyze

Otimize a triagem SAST e o funil de remediação

A IA cuida de parte do seu fluxo de trabalho SAST. Mostre os retornos dessa automação e descubra quais etapas ainda precisam ser supervisionadas. O painel de segurança rastreia vulnerabilidades críticas e altas com detecção, verdadeiros positivos confirmados por detecção de falsos positivos, solicitações de merge criadas pela resolução de vulnerabilidades SAST agêntica e correções com merge, em uma janela de 30, 60 ou 90 dias.

AI Manage

Suporte para Amazon Bedrock Mantle (beta)

Coloque o modelo de pesos abertos GPT OSS 120B do Amazon Bedrock Mantle no GitLab Duo auto-hospedado. Inclua com o endpoint Mantle e a chave de API, usando a mesma configuração compatível com OpenAI usada em outras plataformas.

Secure

Suporte ao Dependency Scanning para o Bun

Agora seus pipelines padrão buscam vulnerabilidades conhecidas em projetos Bun. O GitLab analisa arquivos bun.lock e, como os pacotes Bun vêm do registro NPM, os alertas de segurança do GitLab já cobrem as dependências sem configuração extra. As descobertas qualificadas permitem a autorremediação do Dependency Scanning.

Manage Secure

Desative o DCR OAuth para a empresa ter mais controle do MCP

Controle quais clientes OAuth acessam sua instância. Os administradores do GitLab Self-Managed e do GitLab Dedicated podem desativar o registro dinâmico de clientes (DCR) na API de configurações da aplicação. Quando isso acontece, os clientes precisam usar uma aplicação OAuth registrada previamente.

Secure

SAST Avançado para iOS (beta)

Inclua a análise de contaminação interprocessual no desenvolvimento do iOS. O SAST Avançado é compatível com Objective-C e Swift, detecta as principais classes de vulnerabilidade do OWASP Mobile Top 10 e rastreia o caminho de contaminação completo mesmo quando ele ultrapassa os limites dessas linguagens de programação.