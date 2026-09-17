Novidades no GitLab
Lançamentos mensais, recursos para desenvolvedores e as últimas novidades da equipe do GitLab.
Lançamentos mensais
Expanda a automação e a governança agênticas para as superfícies de trabalho dos seus desenvolvedores.
Com o GitLab 19.4, os limites operacionais acompanham seus agentes onde quer que eles estejam. Você delega objetivos inteiros, decide o custo de cada tarefa e visualiza a metodologia de segurança de todos os projetos da sua empresa em um único painel de controle.
A GitLab Duo CLI leva uma tarefa do objetivo à conclusão
Automatize um objetivo aberto em vez de dar instruções passo a passo. Descreva o resultado desejado e deixe a GitLab Duo CLI conduzir o trabalho enquanto você mantém o controle. O comando /goal é executado localmente em modo interativo no GitLab Premium e no Ultimate, verificando seu progresso em relação aos seus padrões de entrega.
Otimize a relação custo-benefício da sua equipe com modelos de pesos abertos hospedados.
Como administrador, você escolhe o modelo adequado para cada job em vez de padronizar um único modelo. Encaminhe o trabalho agêntico de rotina e em grande volume para um modelo de custo mais baixo, reservando os modelos de ponta para tarefas complexas. Agora é possível selecionar o Kimi K3, o GLM 5.3 e o MiniMax M3 para agentes, fluxos e chat agêntico. Seu padrão atual continuará em vigor até que você o altere.
Novas ferramentas MCP ajudam as equipes de plataforma a ajustar a automação com segurança
Amplie a automação da sua equipe para novas ferramentas de CI/CD, solicitações de merge, itens de trabalho, vulnerabilidades e projetos, regidas pelos mesmos controles destinados aos agentes. Disponível em versão beta.
Veja quem gastou seus créditos de IA e defina limites justos por equipe
Veja quanto sua automação agêntica custou e quem gastou esse dinheiro. Defina um limite padrão para todos na página de limites de uso de Créditos GitLab. Depois, altere-o para cada usuário individualmente. Exporte o consumo por evento faturável para gerar relatórios de gastos e mostrar a cada departamento o que foi consumido em comparação com o que foi comprometido.
Agente Slack do GitLab Duo (Experimental)
Automatize o trabalho desde o início mencionando @GitLab em um canal ou mensagem do Slack para perguntar sobre uma codebase, acionar um fluxo ou criar um tíquete a partir da conversa. O GitLab Duo transmite o progresso de volta para a mensagem para que você saiba o que aconteceu.
Colaborador em destaque deste mês: @jspagnola
Jimmy é um colaborador de nível 4 reconhecido por seu trabalho que abrange a codebase do GitLab, o client-go e o provedor Terraform, cobrindo o gerenciamento de ponta a ponta de tokens, contas de serviço e espelhos de push por meio de infraestrutura como código.
O que está por vir
Confira os recursos que devem ser lançados nas próximas versões. Os planos estão sujeitos a alterações.
Conheça os novos recursos em primeira mão
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