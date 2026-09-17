Secure Analyze

Painéis de segurança da empresa (Beta)

Visualize a metodologia de segurança de todos os grupos de nível superior de uma empresa em uma única página, em vez de juntar manualmente os relatórios de grupo. Os usuários podem visualizar a quantidade de vulnerabilidades, a evolução das vulnerabilidades ao longo do tempo, as principais CWEs, a pontuação de risco e as vulnerabilidades por idade. Disponível em versão beta no GitLab.com. Para visualizar o painel de controle, você precisa ter a função de Proprietário da empresa, além de permissões de pesquisa avançada e gerenciamento avançado de vulnerabilidades.

Secure

Detecção de pacotes maliciosos no Dependency Scanning (Beta)

Agora, o Dependency Scanning compara suas dependências com os avisos de malware do GitLab para que pacotes com erros de digitação e contas de mantenedores comprometidas sejam identificados antes de se tornarem amplamente conhecidos. As descobertas apresentam severidade Crítica e um emblema de Malware. Além disso, são bloqueadas na solicitação de merge pela regra de malware nas suas políticas de aprovação.

Secure

O SAST Avançado inclui suporte para as linguagens Kotlin, Dart e Scala.

Analise seu código Kotlin, Dart e Scala com a mesma análise de contaminação que você já tem em Java e Python. O relatório apresenta as descobertas sobre o fluxo de código da origem ao destino nas APIs do Android, Flutter e Dio, Play, Slick e Akka.

AI Secure

Ferramentas de vulnerabilidade adicionadas ao servidor MCP do GitLab

Agora você pode fazer a triagem das suas detecções de segurança no agente, em vez do relatório de vulnerabilidades. Os agentes listam e inspecionam os resultados e, em seguida, ignoram, confirmam, revertem para detectado, substituem a severidade ou criam um tíquete vinculado, perguntando antes de cada alteração por padrão.

Secure

Suporte a expressões de licença SPDX na análise de dependências e licenças.

Elabore políticas de licenciamento que compreendam declarações compostas. Antes, expressões como MIT OU Apache-2.0 eram lidas como desconhecidas e podiam passar despercebidas na aprovação. Agora, as licenças compostas aparecem na sua lista de dependências e são permitidas ou negadas pelas suas políticas de aprovação como uma dependência de licença única.

Secure

Perfil automatizado de triagem e remediação

Defina sua metodologia de segurança automatizada uma única vez para um grupo, em vez de projeto por projeto. Um perfil aplica detecção de falsos positivos, resoluções de vulnerabilidades do GitLab Duo e remediação automática em SAST, detecção de segredos e Dependency Scanning, por meio da GraphQL API.

Secure Analyze

Cobertura agregada de scanners no inventário de segurança

Visualize a cobertura do scanner para toda a hierarquia do seu grupo em uma única página. Depois, preencha as lacunas sem sair dela. Um widget de cobertura totaliza todos os projetos do grupo e respectivos subgrupos, mostrando a porcentagem e a quantidade de casos em que cada scanner está ativado, desativado, apresentando falhas ou desatualizado. Filtre para um scanner específico, selecione um status e ative os scanners para os projetos que não estão cobertos.

AI Plan Code Build

Ferramentas de servidor MCP

Atribua uma tarefa de loop completo ao seu agente. Capacite-o a pesquisar, ler, criar e atualizar tíquetes, épicos do GitLab, tarefas, incidentes, objetivos e resultados principais, além de comentar ou responder em uma thread de discussão. Ele poderá realizar uma solicitação de merge desde a abertura até o merge sem sair do seu IDE: abrir e atualizar a solicitação de merge, inspecionar diffs, conflitos e aprovações, agrupar os comentários de revisão em nível de linha em uma única chamada e fazer o merge assim que as verificações forem aprovadas. Quando uma compilação falha, o save_pipeline executa, tenta novamente ou cancela o pipeline de qualquer cliente MCP, enquanto o get_job retorna o rastreamento do job para que o agente leia o log e informe o motivo.

Manage

Os limites de taxa no GitLab.com serão ajustados à sua assinatura

Para manter o GitLab.com rápido para todos os usuários, iremos atualizar os limites de taxa para que correspondam ao seu plano de assinatura a partir de 19 de outubro de 2026. As contas gratuitas e as solicitações não autenticadas serão as primeiras a mudar, seguidas pelas contas Premium e Ultimate em janeiro de 2027. Autentique as solicitações e mantenha sua automação funcionando com a franquia total do seu plano.

AI Manage

Seleção de modelo para o Developer Flow

Controle os custos do Developer Flow separadamente do restante da GitLab Duo Agent Platform. Como administrador, você seleciona o modelo do Developer Flow de forma independente, tomando decisões sobre custos e recursos para cada fluxo.

AI

Reprojeto do painel de detalhes da sessão

Veja rapidamente o que disparou uma sessão do agente e o que ela produziu. Uma barra de visão geral exibe o status, os registros de data e hora e o usuário que disparou a sessão, além de uma seção de itens vinculados para separar o que iniciou a sessão das solicitações de merge, itens de trabalho, jobs e comentários que ela gerou.

AI Code

Acionador de evento de criação de solicitação de merge

Deixe uma primeira revisão pronta antes que alguém assuma a solicitação de merge. Antes, o acionador de solicitação de merge era disparado apenas nos casos de Aprovado, Marcado como pronto e Conflito de merge. Selecione "Criado" e seu fluxo ou agente externo será executado assim que a solicitação de merge for aberta no estado rascunho ou pronto e o GitLab gerar o diff. Configure em IA > Acionadores no seu projeto.

Code

Veja quem bloqueou um arquivo ou diretório

Verifique quem bloqueou um arquivo e desbloqueie-o por conta própria. Antes, um arquivo bloqueado exibia apenas a etiqueta "Bloqueado", sem nenhuma maneira de saber quem fez o bloqueio ou se era possível desbloqueá-lo. Uma janela emergente ao lado da etiqueta agora exibe o nome da pessoa e oferece a opção de desbloquear, caso você tenha permissão, ou, se não tiver, uma explicação. Para um diretório bloqueado, ela fornece um link direto para o arquivo que está impedindo suas alterações.