Secure AI

Detecte as falhas de lógica de negócios que os scanners costumam deixar passar

O Business Logic Security Analyzer detecta falhas de lógica que os scanners baseados em padrões costumam deixar passar, incluindo autorização em nível de objeto quebrada, verificações de autorização ausentes e atribuição em massa. Execute uma verificação de todo o repositório pelo GitLab Duo Chat ou pela API, ou anexe o perfil de verificação Business Logic para verificar cada solicitação de merge. As descobertas aparecem no relatório de vulnerabilidades e no widget de segurança da solicitação de merge, junto com os resultados dos seus outros analisadores. O Business Logic Security Analyzer está em acesso antecipado para clientes do GitLab Ultimate no GitLab.com. Para solicitar acesso, entre em contato com a equipe de contas.

Manage

Acompanhe seu próprio uso de Créditos GitLab e defina limites em massa

Agora, os usuários podem ver o próprio uso de Créditos GitLab, incluindo o uso total, a média diária e o dia de pico, em Configurações do usuário > Créditos GitLab. Antes, apenas os proprietários de grupo e os administradores tinham acesso a essas informações. Os proprietários que gerenciam limites de crédito por usuário agora podem definir substituições de limite para vários usuários de uma só vez, colando uma lista de nomes de usuário e valores de limite. As novas entradas são mescladas com as substituições existentes e, se alguma linha tiver um erro, nenhuma alteração será salva.

AI Code

Comando /goal da GitLab Duo CLI em GA e modo automático

O comando /goal da GitLab Duo CLI agora tem disponibilidade geral. Informe seu objetivo executando /goal <tarefa> e deixe o resto com o agente. Ele delega o objetivo a um fluxo governado e orientado por objetivos, que cuida tanto da implementação quanto da verificação. Deixe as tarefas mais longas serem executadas sem parar a cada aprovação. Você também pode experimentar o novo modo automático, em que o agente usa ferramentas sem pedir aprovação. O modo automático vem desativado por padrão e não substitui a governança de ferramentas do agente.

Secure AI

Monitore a atividade de agentes de codificação externos com o painel de governança de IA (Beta)

Reúna todas as sessões de agentes em uma única visualização, incluindo as dos agentes de codificação executados fora do GitLab. Conecte o Claude Code, o Cursor e o Codex à governança de IA do GitLab para que as equipes de segurança e conformidade vejam a atividade dos agentes em um só lugar: quem executou cada sessão, qual agente, em qual projeto e quando. As sessões e as chamadas de ferramentas aparecem no painel de governança de IA e no relatório de eventos de auditoria de IA, além de serem enviadas ao seu SIEM pela transmissão de eventos de auditoria.

AI Build

Acione fluxos com a Flows API (GA)

Automatize as transferências de trabalho para os fluxos da GitLab Duo Agent Platform e dê início ao trabalho sem precisar acioná-los manualmente. Os fluxos podem ser acionados por pipelines de CI/CD, scripts e outras automações com o endpoint de acionamento da Flows API. Agora, o endpoint segue a política de alterações incompatíveis da API REST do GitLab, para que você possa confiar nele em produção.

Secure

Personalize os perfis de configuração de segurança

Defina opções de verificação, como caminhos excluídos, imagens personalizadas de analisadores e verificações completas do histórico do Git, uma única vez para um grupo e aplique-as a todos os projetos dele. Agora, você pode personalizar os perfis de detecção de segredos e de SAST na IU, em vez de editar o .gitlab-ci.yml em cada projeto. Os perfis de Dependency Scanning podem ser personalizados pela API GraphQL, e a personalização pela IU está prevista para uma versão futura.

AI

Forneça imagens como contexto para o Developer Flow e o chat agêntico

Adicione uma captura de tela ou um diagrama de design a um tíquete de relatório de bug e o GitLab Duo poderá usá-lo para iniciar a correção, sem que você perca tempo descrevendo o problema em palavras. O Developer Flow e o chat agêntico podem ler imagens do seu repositório e anexos de tíquetes, solicitações de merge e comentários, e usá-los como contexto para a correção. No seu prompt, indique a imagem pelo caminho do arquivo ou pela referência de upload, como aparece no Markdown.

Secure

Compartilhe visualizações filtradas do inventário de segurança

Envie à equipe responsável por um conjunto de projetos exatamente a visualização de que ela precisa. Filtre o inventário de segurança por cobertura de ferramentas, quantidade de vulnerabilidades ou nome do projeto e, em seguida, copie o URL. Quem abrir o link verá a mesma visualização, e você pode adicioná-la aos favoritos para consultar mais tarde.

AI Manage

Execute o trabalho agêntico do GitLab Duo a partir de qualquer cliente MCP

Repasse trabalho para os agentes e fluxos do GitLab Duo a partir do seu cliente MCP e acompanhe-o até o resultado. Descubra o que um projeto oferece com list_duo_agents_and_flows e, em seguida, inicie uma sessão com start_duo_session. Acompanhe-a com get_duo_session e list_duo_sessions e, quando uma sessão pausar aguardando você, use send_duo_session_input para aprovar, rejeitar ou responder ao agente. O servidor MCP do GitLab agora tem disponibilidade geral (GA).

Secure Build

Proteja os segredos de compilação onde seu código e seus pipelines estão

Bloqueie uma credencial vazada com um clique. Defina o escopo de cada segredo para o job que precisa dele, limitado por branch, ambiente e status de proteção, com uma única trilha de auditoria para cada segredo e cada acesso. Os segredos também funcionam fora da CI: no Kubernetes, em infraestrutura como código ou por meio da API. O GitLab Secrets Manager agora tem disponibilidade geral (GA).

AI Code

Revisões de acompanhamento no Code Review Flow

Peça ao GitLab Duo para revisar novamente, e ele ignorará as descobertas que você já resolveu. Agora, o Code Review Flow usa as threads de comentários das revisões anteriores, incluindo suas respostas, para se concentrar nas linhas adicionadas desde a última revisão e lista as descobertas pendentes no resumo. Se você responder explicando por que o código está correto, o GitLab Duo não levantará o ponto novamente. Ative "Iniciar uma nova revisão no push" para executar automaticamente uma revisão de acompanhamento quando você fizer push de alterações.