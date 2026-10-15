Novidades no GitLab
Lançamentos mensais, recursos para desenvolvedores e as últimas novidades da equipe do GitLab.
Lançamentos mensais
Conecte agentes, proteja segredos e encaminhe revisões, tudo sob o seu controle
Com o GitLab 19.5, você conecta qualquer agente compatível com MCP ao GitLab a partir do cliente que sua equipe já usa. Você mantém os segredos sob as permissões que já existem e faz cada solicitação de merge chegar ao revisor certo, mais rapidamente. Além disso, a versão 19.5 traz mais de 100 outras melhorias e inovações.
Conecte seus agentes ao ciclo de vida do software com o servidor MCP do GitLab (GA)
Acione o GitLab a partir dos ambientes de codificação que suas equipes já usam, com a mesma identidade e as mesmas políticas. Agentes externos acessam diretamente as ferramentas, o contexto e os fluxos do GitLab: eles podem ler e alterar código, solicitações de merge, itens de trabalho e pipelines, obter apenas os detalhes de que uma tarefa precisa e repassar o trabalho para os fluxos da GitLab Duo Agent Platform.
Governe seus segredos como você governa seu código com o GitLab Secrets Manager (GA)
Proteja os segredos usados durante a compilação com permissões unificadas e trilhas de auditoria completas. Cada segredo tem como escopo o job que precisa dele e é limitado por branch, ambiente e status de proteção. Desenvolvido com base no OpenBao, ele armazena os segredos de pipeline e de runtime dentro do GitLab e controla o acesso com as permissões que você já usa. Quando alguém é desligado de um projeto, perde automaticamente o acesso aos segredos dele.
Leve cada solicitação de merge ao revisor certo, mais rapidamente (GA)
Com o novo fluxo Recommend Reviewer, encaminhe cada solicitação de merge ao revisor certo para que as revisões comecem mais cedo e a carga de revisão seja distribuída entre todos os engenheiros qualificados. Quando você cria uma solicitação de merge, o GitLab recomenda o melhor revisor individual com base na carga de trabalho, no fuso horário, na disponibilidade e na especialização definida pelas regras de aprovação e pelo CODEOWNERS. O fluxo explica por que escolheu os revisores sugeridos e permite atribuí-los com um clique.
Colaborador em destaque deste mês: @DhairyaMajmudar
Dhairya é um colaborador de nível 3 que contribuiu com a transferência offline e o suporte a empresas na importação, para que grupos, projetos e os respectivos membros possam ser movidos entre instâncias do GitLab.
O que está por vir
Confira os recursos que devem ser lançados nas próximas versões. Os planos estão sujeitos a alterações.
Conheça os novos recursos em primeira mão
Em destaque no GitLab
Como escalar o Git para a fábrica de software agêntica
Faça cada token de IA valer a pena com agentes
O GitLab Security Standard
Hackathon Transcend: A vida após o código, o caminho até a produção na velocidade da imaginação
Workshop prático de engenharia agêntica
Saiba tudo em primeira mão
Participe da lista e fique por dentro das novidades no GitLab: atualizações recentes de produtos, episódios do The Developer Show e eventos do GitLab.
Todos os campos são obrigatórios