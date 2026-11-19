AI Manage

Execute o GitLab Orbit no GitLab Self-Managed e no GitLab Dedicated

O GitLab Orbit dá aos agentes um mapa vivo do ciclo de vida do seu software, para que encontrem respostas com muito menos desvios. No GitLab Dedicated, o GitLab executa o GitLab Orbit para a sua instância. No GitLab Self-Managed, você instala o GitLab Orbit como uma release do Helm ao lado da sua instância do GitLab e ativa a indexação para cada grupo.

AI Verify

Pergunte ao Orbit o que está consumindo o tempo e os gastos dos seus runners de CI

Descubra o que consome o tempo e os gastos dos runners perguntando ao GitLab Orbit. O Orbit agora indexa a duração dos jobs de CI e as tags dos runners junto com o restante dos seus dados do GitLab, para que você veja onde os pipelines de merge request consomem minutos, por tag de runner.

AI

Continue trabalhando enquanto o Orbit indexa ou mantenha uma sessão do Duo local

Continue trabalhando enquanto o Orbit indexa o seu workspace. Execute a indexação em segundo plano com --async e use --wait para pausar as leituras de um índice que ainda está sendo criado. Quando o Orbit está desativado para uma sessão do GitLab Duo, você pode manter essa sessão local.

Deploy Operate

Monte builds com o Artifact Central no GitLab Self-Managed (Beta)

Agora em beta para o GitLab Self-Managed, o Artifact Central coloca pacotes e imagens de contêiner ao lado do seu código e dos seus pipelines de CI/CD, com contexto completo, para que cada build seja montado sem falhas logo na primeira vez.

Secure

Proteja os segredos de CI/CD e priorize os tokens vazados ainda ativos

Encontre um lugar mais seguro para os seus segredos de CI/CD e saiba quais tokens vazados ainda estão ativos. O painel de variáveis de CI/CD agora sugere o GitLab Secrets Manager, então mover os tokens para lá reduz quem pode vê-los, e as verificações de validade cobrem mais fornecedores, para que você saiba quais tokens vazados ainda estão ativos e os rotacione primeiro.

AI Secure

Governe e audite as ferramentas do servidor MCP do GitLab para agentes de IA

Controle quais ferramentas do GitLab os agentes podem acessar e mantenha um registro claro do que eles fazem. Defina “Sempre negar”, “Sempre perguntar” ou “Sempre permitir” por ferramenta em todos os clientes conectados, com eventos de auditoria que separam as ações dos agentes das ações realizadas diretamente por pessoas.

AI

Obtenha o Orbit e os fluxos do Duo pela conexão MCP do GitLab que você já usa

Os seus agentes não precisam mais de uma conexão MCP separada para o Orbit: adicione o conjunto de ferramentas do Orbit no servidor MCP do GitLab. Quando um agente compatível com MCP se conecta e o Duo Agent Platform está disponível, o servidor também o orienta a propor um fluxo do GitLab Duo correspondente e a confirmar com você antes de iniciá-lo.

Code

Revise merge requests mais rápido com o Rapid Diffs

Comece a revisar em segundos, mesmo em merge requests grandes. O Rapid Diffs substitui a visualização clássica de diff, então o primeiro arquivo aparece até três vezes mais rápido. A busca do navegador funciona de imediato sem travar a página, e as ferramentas de revisão que você já usa, como o modo arquivo por arquivo, marcar como visualizado e os atalhos de teclado, continuam funcionando.

Verify AI

Retome jobs de CI e sessões de agente após uma interrupção

Pare de perder o progresso quando um job é interrompido. Os jobs de CI e as sessões de agente agora podem retomar de onde pararam em vez de começar do zero.

Secure AI

Filtre falsos positivos em branches monitoradas antes do merge

Elimine o ruído antes de fazer o merge ou a entrega, e não apenas na sua branch padrão. O SAST False Positive Detection Flow agora é executado automaticamente em novas vulnerabilidades críticas e altas em qualquer branch monitorada e em tags monitoradas que executam jobs do SAST.

AI Code

Delegue trabalho agêntico a subagentes do workspace

Mantenha detalhes da tarefa, como a saída do linter, fora do contexto do Developer Flow, ou entregue uma tarefa a um agente separado com instruções próprias e ferramentas limitadas. O Developer Flow decide quando delegar e recebe apenas o resultado.

Secure

Bloqueie merge requests que adicionam pacotes maliciosos

Impeça que pacotes maliciosos passem pelo merge, independentemente da gravidade. Adicione uma regra de malware às políticas de aprovação de merge request para que o dependency scanning com base nos avisos de malware do GitLab exija aprovação. Funciona com as suas regras existentes de descobertas de verificação para npm, PyPI, Maven, Go, NuGet, Cargo e RubyGems quando você executa o dependency scanning com SBOM.

Secure

Corrija dependências Swift nos seus próprios runners

Corrija dependências Swift com merge requests que atualizam pacotes vulneráveis e execute esses jobs em runners com tags que você controla. Abra até 30 merge requests de correção por projeto e solicite automaticamente revisões dos Code Owners dos arquivos atualizados.

Secure

Encontre vulnerabilidades em Rust com o Advanced SAST (Beta)

Ative o GitLab Advanced SAST e ele verifica o seu código Rust automaticamente, sem configuração adicional. Você vê a entrada não confiável rastreada entre funções e arquivos, com um fluxo de código da origem ao destino para descobertas como injeção de SQL, injeção de comandos e path traversal.

Verify

Limite as variáveis de pipeline antes que elas desestabilizem a CI/CD

Evite que variáveis de pipeline grandes demais desestabilizem a sua infraestrutura de CI/CD. Como administrador, agora você pode limitar quantas variáveis um pipeline contém e qual o tamanho máximo de cada uma. No GitLab.com, os limites são 1.200 variáveis por pipeline, 128 KiB por valor e 1 MiB por valor do tipo arquivo.

Verify

Orquestre jobs de CI/CD com o job router (Beta)

Tenha mais controle sobre como os jobs de CI/CD chegam aos seus runners. Em vez de consultar o GitLab em busca de jobs, os seus runners se conectam ao job router, que gerencia a distribuição dos jobs, e ele já está ativo no GitLab.com e nos runners hospedados pelo GitLab.

Deploy

Recupere estados do Terraform excluídos

Desfaça a exclusão acidental de um estado do Terraform. Quando você exclui um estado, o GitLab agora o mantém por um período antes, para que você possa restaurá-lo ou excluí-lo permanentemente. Os mantenedores restauram um estado pela API GraphQL, e cada restauração é registrada em um evento de auditoria.

Operate

Controle a replicação do Geo para cada tipo de upload

Execute o Geo com um controle mais refinado sobre os arquivos enviados. O Geo agora replica cada tipo de dado de upload separadamente usando tabelas particionadas, para que você possa ativar ou desativar a replicação e a verificação de checksum para cada tipo.

Secure

Retenha merge requests que adicionam vulnerabilidades com exploração conhecida

Impeça que vulnerabilidades críticas e ativamente exploradas passem pelo merge sem aprovação. Defina políticas de aprovação de merge request no nível do grupo que retêm alterações com vulnerabilidades críticas ou com exploração conhecida até que um aprovador designado as aprove.

Secure

Defina datas de vencimento de vulnerabilidades na página de detalhes

Mantenha a correção no prazo a partir da página de detalhes da vulnerabilidade. Agora você pode ver e definir ali a data de vencimento de uma vulnerabilidade, em vez de apenas pela API GraphQL, e o GitLab a marca como vencida ou prestes a vencer enquanto ela precisa de triagem ou está confirmada.

Secure

Filtre relatórios de vulnerabilidades de grupo por atributos de segurança

Revise todas as vulnerabilidades de uma aplicação, mesmo quando ela abrange muitos projetos. Agora você pode filtrar o relatório de vulnerabilidades do grupo pelos atributos de segurança atribuídos aos seus projetos, como impacto no negócio ou aplicação, e incluir ou excluir cada um deles.

Secure

Veja o risco dos projetos de relance no inventário de segurança

Identifique os projetos que precisam de atenção sem abrir cada um deles. O inventário de segurança agora resume quantos projetos de um grupo precisam de atenção, têm verificações desatualizadas ou estão desprotegidos. Ele também mostra quais projetos têm os fluxos de triagem e correção agênticas ativados, ao lado da cobertura dos scanners.