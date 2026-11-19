Novidades no GitLab
Lançamentos mensais, recursos para desenvolvedores e as últimas novidades da equipe do GitLab.
Lançamentos mensais
Mais de 270 melhorias em toda a plataforma, resultado de mais de 13.600 merge requests
Entre os destaques da 19.6 estão novos fluxos de trabalho agênticos que ajudam a zerar o backlog de vulnerabilidades, incluindo as descobertas do SAST que realmente podem ser exploradas, e a substituir automaticamente um token do GitLab vazado. As equipes realizam até o dobro de trabalho agêntico por GitLab Credit, automatizam tarefas rotineiras em uma programação e usam o @GitLab no Slack para transformar decisões em issues, merge requests e fluxos de agentes.
Zere o backlog de vulnerabilidades em um grupo de projetos
Ative a triagem e a correção agênticas em muitos projetos de uma só vez, sem escrever um script. Classifique as descobertas do SAST conforme a possibilidade real de exploração e acompanhe o tempo médio de correção no dashboard de segurança.
Automatize tarefas rotineiras de engenharia em uma programação
Descreva a tarefa em linguagem natural, defina uma frequência que vai de 15 minutos até uma vez por mês, e o trabalho agêntico é executado sem depender de um gatilho. Cada automação é executada com permissões restritas e com eventos de auditoria que registram cada execução e cada alteração.
Transforme threads do Slack em trabalho agêntico
Mencione o @GitLab em um canal ou mensagem direta no Slack e deixe o GitLab Duo Agent Platform criar issues e merge requests, iniciar fluxos de agentes e publicar os resultados de volta no Slack. Com governança à altura: cada solicitação é executada com as suas permissões do GitLab e registrada como uma sessão de agente.
Rotacione e corrija tokens vazados sem expor o novo segredo
Ao detectar um token de acesso vazado, o GitLab revoga o token, cria um substituto com os mesmos escopos e o armazena no GitLab Secrets Manager. Em seguida, o GitLab Duo abre uma merge request que faz o seu código e os seus jobs de CI/CD lerem o segredo de lá, e ninguém, nem mesmo o GitLab, vê o novo valor.
Realize até o dobro de trabalho agêntico pelo mesmo custo
O GitLab Duo Agent Platform agora usa menos solicitações ao modelo, então os GitLab Credits rendem até o dobro, e você pode direcionar a economia para mais fluxos de trabalho agênticos e para as novidades do GitLab Flex, como o recém-lançado GitLab Secrets Manager.
Colaborador(a) em destaque deste mês: @jmrp
José é um colaborador de nível 5 que ampliou a autorização com tokens de acesso pessoal granulares para toda a API GraphQL do GitLab. Os tokens granulares agora podem ler dados como blame, validação de CODEOWNERS, chaves de implantação disponíveis e métricas de segurança do projeto.
O que vem por aí no GitLab
Confira os recursos que devem ser lançados nas próximas versões. Os planos estão sujeitos a alterações.
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