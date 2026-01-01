Meet the core team

The mission of the core team is to grow the wider GitLab community, act as a steward for the community, and help GitLab live up to its mission and values. The core team is not bound to any single organization and primarily consists of volunteers that have made significant contributions to GitLab. Contributions vary from development, documentation, community building, online community forum participation, translations and UX design to helping others contribute and more. One-third (⅓) of the core team can be GitLab team members, who help advocate for the community internally. Core team members can be reached by mentioning the @gitlab-org/gitlab-core-team group. You can also reach out via their issue tracker or on the #contribute channel in Discord. Learn more in the Core Team handbook page.

Active core team members

Andrew Smith

Andrew Smith

Core Team member

Ben Bodenmiller

Ben Bodenmiller

Core Team member

George Tsiolis

George Tsiolis

Core Team member

Jimender

Jimender

Core Team member

Lee Tickett

Lee Tickett

Principal Fullstack Engineer, DevRel Engineering

Core Team member

Marco Zille

Marco Zille

Core Team member

Natalia Tepluhina

Natalia Tepluhina

Principal Engineer, Plan

Core Team member

Patrick Rice

Patrick Rice

Core Team member

Rémy Coutable

Rémy Coutable

Principal Engineer, Tenant Scale

Core Team member

Roger Meier

Roger Meier

Core Team member

Siddharth Asthana

Siddharth Asthana

Core Team member

Niklas van Schrick

Niklas van Schrick

Core Team member

Inactive core team members

Jeroen van Baarsen

Inactive Core Team member

Nihad Abbasov

Inactive Core Team member

Saito Wu

Inactive Core Team member

Riyad Preukschas

Inactive Core Team member

Ariejan de Vroom

Inactive Core Team member

Yves Senn

Inactive Core Team member

Ricardo Rauch

Inactive Core Team member

James Newton

Inactive Core Team member

Dmitriy 'DZ' Zaporozhets

Dmitriy 'DZ' Zaporozhets

Inactive Core Team member

Marin Jankovski

Marin Jankovski

Inactive Core Team member

Hannes Rosenögger

Hannes Rosenögger

Inactive Core Team member

Jacopo Beschi

Jacopo Beschi

Inactive Core Team member

Robert Schilling

Robert Schilling

Inactive Core Team member

Takuya Noguchi

Takuya Noguchi

Inactive Core Team member

Vitaliy Klachkov

Vitaliy Klachkov

Inactive Core Team member

Now GitLab team members

Achilleas Pipinellis

Achilleas Pipinellis

Senior Technical Writer, Geo, Core Platform

Drew Blessing

Drew Blessing

Senior Backend Engineer, Organizations

Kamil Trzciński

Kamil Trzciński

Senior Distinguished Engineer, Ops and Core Platform

Sid Sijbrandij

Sid Sijbrandij

Co-founder, Board Chair

Stan Hu

Stan Hu

Engineering Fellow

Rajendra Kadam

Rajendra Kadam

Senior Backend Engineer, Verify:Pipeline Authoring