The mission of the core team is to grow the wider GitLab community, act as a steward for the community, and help GitLab live up to its mission and values. The core team is not bound to any single organization and primarily consists of volunteers that have made significant contributions to GitLab. Contributions vary from development, documentation, community building, online community forum participation, translations and UX design to helping others contribute and more. One-third (⅓) of the core team can be GitLab team members, who help advocate for the community internally. Core team members can be reached by mentioning the @gitlab-org/gitlab-core-team group. You can also reach out via their issue tracker or on the #contribute channel in Discord. Learn more in the Core Team handbook page.