Meet the core team
The mission of the core team is to grow the wider GitLab community, act as a steward for the community, and help GitLab live up to its mission and values. The core team is not bound to any single organization and primarily consists of volunteers that have made significant contributions to GitLab. Contributions vary from development, documentation, community building, online community forum participation, translations and UX design to helping others contribute and more. One-third (⅓) of the core team can be GitLab team members, who help advocate for the community internally. Core team members can be reached by mentioning the @gitlab-org/gitlab-core-team group. You can also reach out via their issue tracker or on the
#contribute channel in Discord. Learn more in the Core Team handbook page.
Active core team members
Andrew Smith
Core Team member
Ben Bodenmiller
Core Team member
George Tsiolis
Core Team member
Jimender
Core Team member
Lee Tickett
Principal Fullstack Engineer, DevRel Engineering
Core Team member
Marco Zille
Core Team member
Natalia Tepluhina
Core Team member
Patrick Rice
Core Team member
Rémy Coutable
Principal Engineer, Tenant Scale
Core Team member
Roger Meier
Core Team member
Siddharth Asthana
Core Team member
Niklas van Schrick
Core Team member
Inactive core team members
Jeroen van Baarsen
Inactive Core Team member
Nihad Abbasov
Inactive Core Team member
Saito Wu
Inactive Core Team member
Riyad Preukschas
Inactive Core Team member
Ariejan de Vroom
Inactive Core Team member
Yves Senn
Inactive Core Team member
Ricardo Rauch
Inactive Core Team member
James Newton
Inactive Core Team member
Dmitriy 'DZ' Zaporozhets
Inactive Core Team member
Marin Jankovski
Inactive Core Team member
Hannes Rosenögger
Inactive Core Team member
Jacopo Beschi
Inactive Core Team member
Robert Schilling
Inactive Core Team member
Takuya Noguchi
Inactive Core Team member
Vitaliy Klachkov
Inactive Core Team member