Programme GitLab pour l'éducation

Le programme GitLab pour l'éducation fournit des licences gratuites à des établissements qualifiés dans le monde entier. Les éducateurs, chercheurs et étudiants ont accès à des outils DevSecOps de pointe pour l'enseignement, l'apprentissage et la recherche.

Avantages du programme

Licences GitLab Ultimate supplémentaires avec sièges illimités.

  • Bénéficiez d'un nombre illimité de sièges par licence avec accès à nos fonctionnalités de premier plan (SaaS ou Self-Managed).
  • Durée de 1 an avec renouvellement annuel
  • 50 000 minutes de calcul par mois incluses. Toute minute supplémentaire devra être achetée.

Conditions d'admissibilité

Pour être accepté dans le programme GitLab pour l'éducation, votre établissement d'enseignement doit répondre aux exigences suivantes :

1. Votre établissement doit :

  • Être accrédité : l'établissement d'enseignement doit être accrédité par une instance compétente en matière d'éducation. En savoir plus.
  • Avoir comme objectif principal l'enseignement : l'établissement d'enseignement doit avoir comme objectif principal l'apprentissage de ses étudiants inscrits.
  • Remettre des diplômes : l'établissement d'enseignement doit délivrer activement des diplômes ou certificats validant avec succès un cursus d'études supérieures (licence/bachelor, master, doctorat ou équivalent).
  • Être à but non lucratif : l'établissement d'enseignement doit s'engager sur le caractère non lucratif de son activité. Les entités à but lucratif ne sont pas admises.

2. Les licences GitLab pour l'éducation peuvent être utilisées uniquement aux fins suivantes :

  • Utilisation pédagogique : activités directement liées à l'apprentissage, à la formation ou au développement des étudiants et faisant partie des fonctions pédagogiques de l'établissement d'enseignement.
  • Recherche académique à finalité non commerciale : projets de recherche à but non lucratif qui ne produisent pas de résultats ni ne génèrent de revenus.

Remarque : la gestion, l'administration ou le fonctionnement d'un établissement au moyen de la licence GitLab pour l'éducation ne sont pas autorisés. GitLab propose des réductions et des tarifs spéciaux pour une utilisation sur l'ensemble du campus. En savoir plus.

Need campus-wide administrative use? GitLab Premium and Ultimate plans are built for institutional scale, with advanced security and compliance capabilities. View pricing and compare plans.

3. Profils des personnes effectuant la demande :

  • Seuls les enseignants ou le personnel travaillant à temps plein dans un établissement d'enseignement peuvent s'inscrire au programme. Nous ne sommes pas en mesure de délivrer des licences directement aux étudiants.
  • Les candidats au programme GitLab pour l'éducation doivent s'inscrire avec l'adresse e-mail délivrée par leur établissement.

Remarques complémentaires

  • Les établissements qui accueillent des élèves âgés de moins de 13 ans ne sont pas éligibles à l'abonnement GitLab SaaS. En revanche, ils peuvent utiliser une licence de GitLab Self-Managed.
  • GitLab, Inc. ne délivre pas de licences aux établissements d'enseignement situés en Chine. Veuillez contacter JiHu. En savoir plus sur JiHu sur notre blog.
  • Dès que leur candidature est acceptée, tous les membres du programme sont soumis au contrat de participation au programme GitLab pour l'éducation.

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Renouvellement

Les licences du programme GitLab pour l'éducation sont valables 1 an et doivent être renouvelées chaque année. Les membres qui renouvellent leurs abonnements doivent répondent aux critères en vigueur. Remarque : les conditions de participation au programme peuvent changer périodiquement.

Avant de faire une demande de renouvellement :

Processus de renouvellement :

  1. Renouvelez votre abonnement via le portail clients GitLab
  2. Vérifiez votre statut d'employé d'établissement universitaire via notre partenaire, Proxi.id.
  3. Après vérification, le membre du programme recevra un e-mail avec des instructions pour récupérer la licence gratuite GitLab Ultimate.
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Foire aux questions