Notre programme GitLab pour l'éducation est destiné directement à l'établissement d'enseignement (en tant qu'entreprise) plutôt qu'aux particuliers. Nous offrons un nombre illimité de sièges et de licences donnant accès aux meilleures fonctionnalités de GitLab, afin que tous les étudiants d'un établissement d'enseignement puissent accéder à l'ensemble des avantages qu'offre GitLab. Nous comprenons que les étudiants peuvent souhaiter posséder à titre personnel une licence GitLab, mais pour le moment, la logistique en place ne nous permet pas d'accorder des licences individuelles. Nous encourageons tous les étudiants à demander à un membre du corps enseignant ou du personnel de leur établissement de rejoindre le programme. Les étudiants peuvent également se tourner vers notre abonnement gratuit à GitLab.com ou télécharger notre offre gratuite de GitLab Self-Managed. Il est aussi possible de bénéficier d'un essai gratuit pendant 30 jours pour pouvoir tester des fonctionnalités plus avancées.