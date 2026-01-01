Programme GitLab pour l'éducation
Le programme GitLab pour l'éducation fournit des licences gratuites à des établissements qualifiés dans le monde entier. Les éducateurs, chercheurs et étudiants ont accès à des outils DevSecOps de pointe pour l'enseignement, l'apprentissage et la recherche.
Avantages du programme
Licences GitLab Ultimate supplémentaires avec sièges illimités.
- Bénéficiez d'un nombre illimité de sièges par licence avec accès à nos fonctionnalités de premier plan (SaaS ou Self-Managed).
- Durée de 1 an avec renouvellement annuel
- 50 000 minutes de calcul par mois incluses. Toute minute supplémentaire devra être achetée.
Obtenez de l'aide de collègues développeurs et experts GitLab sur le serveur Discord de la communauté GitLab
Conditions d'admissibilité
1. Votre établissement doit :
- Être accrédité : l'établissement d'enseignement doit être accrédité par une instance compétente en matière d'éducation. En savoir plus.
- Avoir comme objectif principal l'enseignement : l'établissement d'enseignement doit avoir comme objectif principal l'apprentissage de ses étudiants inscrits.
- Remettre des diplômes : l'établissement d'enseignement doit délivrer activement des diplômes ou certificats validant avec succès un cursus d'études supérieures (licence/bachelor, master, doctorat ou équivalent).
- Être à but non lucratif : l'établissement d'enseignement doit s'engager sur le caractère non lucratif de son activité. Les entités à but lucratif ne sont pas admises.
2. Les licences GitLab pour l'éducation peuvent être utilisées uniquement aux fins suivantes :
- Utilisation pédagogique : activités directement liées à l'apprentissage, à la formation ou au développement des étudiants et faisant partie des fonctions pédagogiques de l'établissement d'enseignement.
- Recherche académique à finalité non commerciale : projets de recherche à but non lucratif qui ne produisent pas de résultats ni ne génèrent de revenus.
Remarque : la gestion, l'administration ou le fonctionnement d'un établissement au moyen de la licence GitLab pour l'éducation ne sont pas autorisés. GitLab propose des réductions et des tarifs spéciaux pour une utilisation sur l'ensemble du campus. En savoir plus.
Need campus-wide administrative use? GitLab Premium and Ultimate plans are built for institutional scale, with advanced security and compliance capabilities. View pricing and compare plans.
3. Profils des personnes effectuant la demande :
- Seuls les enseignants ou le personnel travaillant à temps plein dans un établissement d'enseignement peuvent s'inscrire au programme. Nous ne sommes pas en mesure de délivrer des licences directement aux étudiants.
- Les candidats au programme GitLab pour l'éducation doivent s'inscrire avec l'adresse e-mail délivrée par leur établissement.
Remarques complémentaires
- Les établissements qui accueillent des élèves âgés de moins de 13 ans ne sont pas éligibles à l'abonnement GitLab SaaS. En revanche, ils peuvent utiliser une licence de GitLab Self-Managed.
- GitLab, Inc. ne délivre pas de licences aux établissements d'enseignement situés en Chine. Veuillez contacter JiHu. En savoir plus sur JiHu sur notre blog.
- Dès que leur candidature est acceptée, tous les membres du programme sont soumis au contrat de participation au programme GitLab pour l'éducation.
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Renouvellement
Avant de faire une demande de renouvellement :
- La personne qui demande le renouvellement de l'abonnement doit être celle qui a créé l'abonnement dans le portail clients GitLab.
- Si vous souhaitez qu'une autre personne effectue la demande de renouvellement : le propriétaire actuel doit transférer la propriété du compte du portail clients ou ouvrir un ticket d'assistance.
- Des questions ? Envoyez un e-mail à [email protected]
Processus de renouvellement :
- Renouvelez votre abonnement via le portail clients GitLab
- Vérifiez votre statut d'employé d'établissement universitaire via notre partenaire, Proxi.id.
- Après vérification, le membre du programme recevra un e-mail avec des instructions pour récupérer la licence gratuite GitLab Ultimate.
Foire aux questions
Foire aux questions
Notre programme GitLab pour l'éducation est destiné directement à l'établissement d'enseignement (en tant qu'entreprise) plutôt qu'aux particuliers. Nous offrons un nombre illimité de sièges et de licences donnant accès aux meilleures fonctionnalités de GitLab, afin que tous les étudiants d'un établissement d'enseignement puissent accéder à l'ensemble des avantages qu'offre GitLab. Nous comprenons que les étudiants peuvent souhaiter posséder à titre personnel une licence GitLab, mais pour le moment, la logistique en place ne nous permet pas d'accorder des licences individuelles. Nous encourageons tous les étudiants à demander à un membre du corps enseignant ou du personnel de leur établissement de rejoindre le programme. Les étudiants peuvent également se tourner vers notre abonnement gratuit à GitLab.com ou télécharger notre offre gratuite de GitLab Self-Managed. Il est aussi possible de bénéficier d'un essai gratuit pendant 30 jours pour pouvoir tester des fonctionnalités plus avancées.
Si vous êtes membre du groupe parent dans GitLab, vous aurez automatiquement accès à tous les descendants. GitLab ne prend pas en charge les sous-groupes qui sont plus restrictifs que leurs groupes parents. Cependant, faire partie d'un sous-groupe ne vous donne pas accès au groupe parent. La meilleure façon de procéder est de faire en sorte que chacun soit membre de son sous-groupe respectif et que seuls les administrateurs fassent partie du groupe principal.
Non, l'utilisation de la licence par l'équipe du service informatique de l'établissement ou toute utilisation administrative servant à la gestion de l'établissement n'est pas autorisée. La licence GitLab pour l'éducation ne peut être utilisée qu'à des fins d'enseignement ou de recherche. Veuillez contacter notre équipe commerciale si vous souhaitez utiliser GitLab pour un usage professionnel au sein d'un service informatique.
Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure d'accepter des modifications apportées à notre contrat d'utilisation. Veuillez envoyer un e-mail à [email protected], si vous avez des questions à ce sujet.
Si vous souhaitez augmenter le nombre de sièges de votre licence actuelle, veuillez envoyer un e-mail à [email protected], et nous vous établirons un devis pour les sièges supplémentaires.
Veuillez consulter la rubrique Aide pour les programmes communautaires pour trouver de l'aide. Veuillez noter qu'il n'est plus possible d'acheter un service d'assistance distinct pour les licences GitLab pour l'éducation. En revanche, les établissements d'enseignement éligibles ont la possibilité d'acheter l'abonnement GitLab pour les campus universitaires.