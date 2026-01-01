教育団体向けGitLabプログラム
教育団体向けGitLabプログラムは、世界中の対象となる教育機関に対して、無償でライセンスを提供しています。教育者、研究者、学生は、教育・学習・研究に活用できる、業界をリードする DevSecOpsツールを利用できます。
プログラムのメリット
GitLab Ultimateのライセンスを、シート数無制限で無償提供します。
- 最上位ランクの機能（SaaSまたはSelf-Managed）のライセンスごとのシート数は無制限です。
- 有効期間は1年間（毎年更新）です。
- サブスクリプションには、50,000分のCI Runnerの使用時間が含まれています（使用時間（分）を追加するにはご購入いただく必要があります）。
GitLab Community Discordで、ほかのデベロッパーやGitLabのエキスパートからサポートを受けられます。
要件
. 要件
- **認定: **教育機関は、地方、州および都道府県、連邦、または国の認定機関によって認定されている必要があります。詳細はこちら。
- **主な教育の目的: **在籍している学生を教育することを主な目的とする教育機関である必要があります。
- **学位授与: **準学士、学士、および大学院の学位などの学位を積極的に授与する教育機関でなければなりません。
- **非営利: **非営利の教育機関である必要があります。営利団体は対象外です。
. 教育団体向けGitLabのライセンスは以下の目的でのみ使用できます。
- **教育目的での使用: **教育機関の教育機能の一部である学術教育を含む、学生の学習、トレーニング、もしくは育成に直接関連する活動。
- **非営利の学術研究: **商業的な成果や収益を目的としない、非営利の研究プロジェクト。
注: 教育団体向けGitLabライセンスを使用して**機関を経営、管理、または運営することは許可されていません。**GitLabは、キャンパス全体で使用できるアカデミック割引と特別価格を提供しています。詳細はこちら。
Need campus-wide administrative use? GitLab Premium and Ultimate plans are built for institutional scale, with advanced security and compliance capabilities. View pricing and compare plans.
. 申請者に関する注意事項:
- 教育機関に常勤で雇用されている教職員であること（ライセンスを学生へ直接発行することはできません）。
- 申請者は、代表機関のメールドメインで申請する必要があります。
注:
- 現時点では、13歳未満の学生が在籍する教育機関は、GitLab SaaSの対象外です。これらの機関は、GitLab Self-Managedライセンスを取得できます。
- GitLab, Inc.は、中国国内の教育機関に対するライセンス発行を行っておりません。中国での教育用ライセンスの取得についての詳細は、JiHuにお問い合わせください。JiHuの詳細については、ブログ記事をご覧ください。
- 承認後は、すべてのプログラム参加者にGitLab for Educationプログラム契約が適用されます。
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更新
更新の前に行うべきこと
- 権限を確認してください。サブスクリプションの更新をお申し込みになる方は、その機関のGitLabカスタマーポータルでサブスクリプションを作成した方と同じ人物でなければなりません。
- 別のユーザーが更新をリクエストする場合は、既存のオーナーがカスタマーポータルアカウントの所有権を移行する必要があります。既存の所有者が所有権を移行できない、または更新できない場合は、サポートチケットを開いて、サブスクリプションの所有者変更を依頼してください。
- ご不明な点がございましたら、[email protected]にお問い合わせください。
更新プロセス:
- GitLab Customer Portalから更新手続きを行います。
- 提携パートナーであるProxi.idを通じて、教育機関に在職していることを確認します。
- 確認が完了すると、プログラム参加者に無償のGitLab Ultimateライセンスを利用開始するための案内メールが送信されます。
よくある質問
よくある質問
教育団体向けGitLabライセンスプログラムは、個人ではなく機関（エンタープライズレベル）に直接発行することを意図して提供されるプログラムです。対象の機関に所属するすべての学生の方々が、GitLabが提供する最高のサービスにアクセスできるよう、無制限のシート数とトップレベルのライセンスを提供しています。個々の学生がGitLabライセンスを希望する可能性があることは理解していますが、現時点では、個人にライセンスを付与するためのフローはありません。学生の方々には、教員またはスタッフのスポンサーを見つけて、プログラムにお申し込みいただくことをおすすめします。また、GitLab.comの無料サブスクリプションプランや、ダウンロードできるSelf-ManagedのFreeプランもぜひご確認ください。なお、さらに高度な機能を試したい場合は、30日間のトライアル版にお申し込みいただけます。
サポートの受け方の詳細については、コミュニティプログラムのサポートドキュメントのセクションをご覧ください。なお、教育団体向けGitLabライセンスのサポートを別途購入することはできなくなりましたのでご注意ください。代わりに、対象となる機関には、キャンパス向けGitLabサブスクリプションをご購入いただけます。