教育団体向けGitLabライセンスプログラムは、個人ではなく機関（エンタープライズレベル）に直接発行することを意図して提供されるプログラムです。対象の機関に所属するすべての学生の方々が、GitLabが提供する最高のサービスにアクセスできるよう、無制限のシート数とトップレベルのライセンスを提供しています。個々の学生がGitLabライセンスを希望する可能性があることは理解していますが、現時点では、個人にライセンスを付与するためのフローはありません。学生の方々には、教員またはスタッフのスポンサーを見つけて、プログラムにお申し込みいただくことをおすすめします。また、GitLab.comの無料サブスクリプションプランや、ダウンロードできるSelf-ManagedのFreeプランもぜひご確認ください。なお、さらに高度な機能を試したい場合は、30日間のトライアル版にお申し込みいただけます。