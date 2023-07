GitLab-Datenschutzerklärung

Wir können jede der Kategorien personenbezogener Daten, die wir erheben, zu den folgenden Geschäftszwecken an die unten beschriebenen Arten von Dritten weitergeben:

Weitergabe an Benutzer(innen) und die Öffentlichkeit: Wir können deine personenbezogenen Daten an andere Benutzer(innen) der Dienste und an die Öffentlichkeit weitergeben, wenn du dich entscheidest, dein SaaS-Profil öffentlich zu machen. Du hast die Kontrolle darüber, welche Informationen öffentlich sind. Um deine Einstellungen zu ändern, gehe in deinem Profil zu Benutzereinstellungen. Du solltest dir auch darüber im Klaren sein, dass alle Informationen, die du im Rahmen eines Projekts, Blogs, einer Website usw. weitergibst, öffentlich zugänglich sein können, und du solltest dies bei der Interaktion mit den Diensten sorgfältig berücksichtigen.

Weitergabe an verwaltete Konten und Administratoren: Wenn du ein GitLab-Konto mit deiner Firmen-E-Mail-Adresse erstellt hast, können wir deine personenbezogenen Daten an dein Unternehmen weitergeben, wenn dein Unternehmen eine Geschäftsbeziehung mit GitLab eingeht. In diesem Fall unterliegt deine Nutzung der Software und deines Kontos den Bedingungen und allen Datenschutzvereinbarungen zwischen deinem Unternehmen und GitLab.

Falls du die E-Mail-Adresse in deinem Konto von einer Firmen-E-Mail-Adresse zu einer persönlichen E-Mail-Adresse änderst und dein Unternehmen danach eine Geschäftsbeziehung mit GitLab eingeht, werden deine personenbezogenen Daten in Bezug auf dieses Konto nicht an dein Unternehmen weitergegeben. GitLab verknüpft kein Konto mit einem Unternehmen, das auf der rückwirkenden Verwendung einer Firmen-E-Mail-Adresse basiert.

Wenn du dich entscheidest, Mitglied eines Projekts zu werden, werden außerdem dein Benutzername, deine E-Mail-Adresse, deine IP-Adresse, das Datum, an dem der Zugriff gewährt wurde, das Datum, an dem der Zugriff abläuft, und deine Zugriffsrolle mit den Gruppenbesitzern dieses Projekts geteilt.

Weitergabe an Dienstleister: Wir geben deine personenbezogenen Daten an unsere Dienstleister weiter. Dies sind Unternehmen, die in unserem Namen Dienstleistungen erbringen, wie z. B. Hosting unserer Dienstleistungen, Marketing, Werbung, Social Media, Analysen, Support-Ticketing, Kreditkartenverarbeitung, Sicherheit und andere ähnliche Dienstleistungen. Diese Unternehmen unterliegen vertraglichen Anforderungen, die die Sicherheit und Vertraulichkeit deiner Daten regeln.

Zum Beispiel verwenden wir Analyseanbieter wie Google Analytics, um den Betrieb und die Leistung unserer Dienste zu verstehen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Google Daten verwendet und weitergibt, die es über seine Dienste erhebt, besuche bitte https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Darüber hinaus besuche bitte unsere Seite Unterauftragsverarbeiter, um die Liste unserer Unterauftragsverarbeiter einzusehen, die wir verwenden, um Kundensupport zu bieten und die Dienste zu hosten.

Weitergabe an Partner und Wiederverkäufer: GitLab arbeitet mit Dritten zusammen, die Vertrieb, Beratung, Support und technische Dienstleistungen für unsere Dienstleistungen erbringen. Soweit zulässig und mit deiner Einwilligung (falls erforderlich) können wir deine Daten an diese Partner und Wiederverkäufer weitergeben.

Weitergabe an verbundene Unternehmen: GitLab gibt die erhobenen Daten an Unternehmen weiter, die uns gehören und von uns kontrolliert werden.

Weitergabe zur Betrugs- und Missbrauchsbekämpfung: Wir können deine Daten weitergeben, wenn wir in gutem Glauben davon ausgehen, dass die Weitergabe notwendig ist, um Betrug oder Missbrauch unserer Dienste zu verhindern, uns gegen Angriffe zu verteidigen und die Sicherheit von GitLab und unseren Benutzer(innen) zu schützen.

Strafverfolgung: GitLab kann personenbezogene Daten oder andere Informationen, die wir über dich erheben, an die Strafverfolgungsbehörden weitergeben, wenn dies als Reaktion auf eine gültige Vorladung, einen Gerichtsbeschluss, einen Durchsuchungsbefehl, eine ähnliche behördliche Anordnung erforderlich ist oder wenn wir in gutem Glauben davon ausgehen, dass die Weitergabe erforderlich ist, um unsere gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen, unser Eigentum oder unsere Rechte oder die Dritter oder die Öffentlichkeit insgesamt zu schützen.

Fusion oder Übernahme: Wir können deine personenbezogenen Daten weitergeben, wenn wir an einer Fusion, einem Verkauf oder einer Übernahme von Unternehmen oder Geschäftseinheiten beteiligt sind. Wenn ein solcher Eigentümerwechsel eintritt, werden wir sicherstellen, dass er unter Bedingungen erfolgt, die die Vertraulichkeit deiner personenbezogenen Daten wahren, und wir werden dich vor jeder Übertragung deiner personenbezogenen Daten auf unserer Website oder per E-Mail benachrichtigen.