Wir bringen eine Plattform in die Firma, die unsere Ingenieure tatsächlich nutzen möchten – das fördert die Akzeptanz in verschiedenen Teams und steigert die Produktivität, ohne dass wir jemanden dazu „zwingen“ müssen, die neue Plattform zu verwenden. So entsteht ein Ökosystem, in dem unsere Endnutzer(innen) uns aktiv dabei helfen, unsere strategischen Ziele zu erreichen – mehr Releases, bessere Kontrollen, bessere Software.

George Grant

Mehr erfahren →