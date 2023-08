GitLab CI/CD für GitHub

Mit der GitHub-Integration können GitLab-Benutzer(innen) jetzt ein CI/CD-Projekt in GitLab erstellen, das mit einem externen GitHub.com- oder GitHub Enterprise-Code-Repository verbunden ist. Dadurch wird GitLab CI/CD automatisch ausgeführt, wenn Code an GitHub gepusht wird. Die CI/CD-Ergebnisse werden nach Abschluss sowohl an GitLab als auch an GitHub zurückgesendet.