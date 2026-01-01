Schnellere Bereitstellung mit orchestrierter CI/CD-Automatisierung
Schnellere Bereitstellung mit orchestrierter CI/CD-Automatisierung
Sichere Software kann jetzt noch schneller entwickelt, getestet, paketiert und bereitgestellt werden. Immer wieder.
Eine moderne Plattform für moderne Workflows
Arbeit mit Legacy-Code? Die intelligente Orchestrierungsplattform von GitLab bringt Teams und ihre KI-Agenten auf Stand.
Mit intelligenter Orchestrierung lässt sich das Erstellen, Testen, Paketieren und Bereitstellen von sicherem Code vom Code-Commit bis zur Produktion automatisieren. So können Teams und ihre KI-Agenten noch öfter noch besseren Code veröffentlichen.
Wachstum und Skalierung
Mit integrierten oder benutzerdefinierten CI/CD-Pipeline-Vorlagen kannst du deinen Code automatisch scannen, um Pipelines zum Erstellen, Testen, Paketieren und Bereitstellen deiner Anwendung zu entwickeln und auszuführen – und zwar stets genau nach den Anforderungen deines Unternehmens.
CI/CD-Katalog: Du musst Pipelines nicht von Grund auf neu erstellen. Verwende stattdessen vorkonfigurierte CI/CD-Komponenten aus unserem öffentlichen Katalog oder erstelle einen privaten Katalog, um Pipelines innerhalb des Unternehmens zu teilen.
Merge Trains: Sorge dafür, dass dein Hauptzweig auf dem neuesten Stand bleibt und die Entwickler(innen) effektiv zusammenarbeiten.
Über- und untergeordnete Pipelines: Teile wachsende Pipelines auf, um die Komplexität zu verringern und die Performance zu verbessern.
Gehostete Runner: Du kannst CI/CD-Jobs ausführen, ohne eigene Infrastruktur anschaffen zu müssen – oder deine eigene Infrastruktur nutzen.
Automatisierte Sicherheit
Sicherheitstests und Compliance-Prüfungen können beim Code-Commit integriert werden. Das ermöglicht Entwickler(inne)n, Code-Fehler noch vor der Produktion zu identifizieren, zu isolieren und zu beheben.
Kontinuierliches Scanning auf Sicherheitslücken: Schütze dein Unternehmen mit Scans auf bekannte Open-Source-Sicherheitslücken, unabhängig davon, wann der Code zuletzt aktualisiert wurde.
SAST: Scanne den Quellcode deiner Anwendung und Binärdateien, um potenzielle Sicherheitslücken vor der Bereitstellung zu erkennen.
Compliance-Pipelines: Stelle sicher, dass wichtige Richtlinien durchgesetzt werden, von standardmäßigen regulatorischen Kontrollen bis hin zum eigenen Richtlinien-Framework.
Kontinuierliche Bereitstellung
Veröffentliche Software sicher und konsistent mit Bereitstellungstools auf Enterprise-Ebene zur Verwaltung progressiver Bereitstellungen, zur Orchestrierung der Infrastruktur und zum Schutz von Anwendungsumgebungen.
Progressive Bereitstellung: Bestimme, wo Code in der Produktion für einen kleinen Teil der Nutzerbasis bereitgestellt und getestet werden soll.
Canary-Bereitstellungen: Änderungen werden schrittweise ausgerollt, um Risiken und Auswirkungen einzudämmen.
Flexible Bereitstellung: Die Bereitstellung kann auf virtuellen Maschinen, Kubernetes-Clustern oder FaaS von mehreren Cloud-Anbietern erfolgen.
KI-Unterstützung
GitLab bietet CI/CD auf einer einzigen Plattform mit integrierter generativer KI in jeder Phase des Software-Entwicklungsprozesses.
Erläuterung von Sicherheitslücken: Mit Informationen zur Sicherheitslücken, deren möglicher Ausnutzung und ihrer Behebung kannst du Schwachstellen effizienter beseitigen und schneller sicheren Code bereitstellen.
Grundursachenanalyse: Spare Zeit bei der Problembehandlung mit KI-unterstützten Grundursachenanalysen für fehlgeschlagene CI/CD-Jobs.
Wertstromprognosen: Ermittle potenzielle Bereiche für zukünftige Verbesserungen und optimiere die Planung und Entscheidungsfindung.
Durch den Wechsel zu GitLab und die automatische Bereitstellung können unsere Teams statt monatlichen oder wöchentlichen Lieferungen jetzt täglich oder mehrmals täglich Ergebnisse liefern.
Ressourcen
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