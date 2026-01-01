Intégration et livraison continues

Accélérez la livraison avec l'automatisation orchestrée CI/CD

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Construisez, testez, empaquetez et livrez des logiciels sécurisés plus rapidement. Encore et encore.

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Offrez des expériences numériques exceptionnelles avec GitLab CI.

Une plateforme moderne pour des workflows modernes

Vous travaillez avec du code legacy ? La plateforme d'orchestration intelligente de GitLab permettra à vos équipes et à leurs agents d'IA de se mettre à niveau.

Automatisez la construction, les tests, l'empaquetage et le déploiement de code sécurisé du commit à la production avec l'orchestration intelligente, pour que vos équipes et leurs agents d'IA puissent livrer du code de meilleure qualité plus fréquemment.

En savoir plus

Évoluez avec votre croissance

Avec des templates de pipeline CI/CD intégrés ou personnalisés, vous pouvez automatiquement analyser votre code pour créer et exécuter des pipelines afin de construire, tester, empaqueter et déployer votre application, le tout adapté à l'évolution de vos besoins en tant qu'organisation en pleine croissance.

Découvrez comment commencer

  • Catalogue CI/CD : inutile de construire des pipelines à partir de zéro. Utilisez des composants CI/CD préconfigurés de notre catalogue public, ou créez un catalogue privé pour partager des pipelines au sein de votre organisation.

  • Merge trains : maintenez votre branche principale propre et permettez aux développeurs de collaborer efficacement.

  • Pipelines parent-enfant : divisez les pipelines qui s'étoffent en plusieurs pipelines pour réduire la complexité et améliorer les performances.

  • Runners hébergés : exécutez vos tâches CI/CD sans avoir à vous procurer votre propre infrastructure, ou apportez la vôtre.

Automatisez la sécurité

Intégrez les tests de sécurité et les vérifications de conformité au commit de code, et permettez aux développeurs d'identifier, d'isoler et de corriger facilement les défauts de code avant qu'ils n'atteignent la production.

Découvrez la sécurité et la conformité

  • Analyse continue des vulnérabilités : protégez votre organisation en analysant les vulnérabilités open source connues, quelle que soit la date de dernière mise à jour de votre code.

  • SAST : analysez le code source et les binaires de votre application pour repérer les vulnérabilités potentielles avant le déploiement.

  • Pipelines de conformité : assurez-vous que les politiques importantes soient appliquées, qu'il s'agisse de contrôles réglementaires standard ou de votre propre framework de politiques.

Déployez en continu

Lancez vos logiciels en toute confiance et de manière cohérente grâce à des outils de livraison de niveau entreprise qui vous aident à gérer les déploiements progressifs, à orchestrer les infrastructures et à protéger vos environnements applicatifs.

Découvrez le déploiement de niveau entreprise

  • Livraison progressive : contrôlez où vous déployez et testez le code en production avec une petite partie de votre base d'utilisateurs.

  • Déploiements canari : déployez progressivement les changements pour réduire les risques et l'impact.

  • Flexibilité de déploiement : déployez sur des machines virtuelles, des clusters Kubernetes ou via FaaS depuis plusieurs fournisseurs cloud.

Bénéficiez d'une assistance IA

GitLab fournit une approche CI/CD dans une plateforme unique avec de l'IA générative intégrée à chaque étape du cycle de développement logiciel.

Découvrez GitLab Duo

  • Explications des vulnérabilités de sécurité : corrigez les vulnérabilités plus efficacement et livrez du code sécurisé plus rapidement grâce aux informations sur la vulnérabilité, sur les vecteurs d'exploitation possibles et sur les mesures correctives à appliquer.

  • Analyse des causes profondes : gagnez du temps sur la résolution de problèmes avec l'analyse des causes profondes assistée par IA pour les échecs de tâches CI/CD.

  • Prévisions de flux de valeur : identifiez les domaines potentiels d'amélioration future et renforcez la planification et la prise de décision.

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En passant à GitLab et en automatisant le déploiement, les équipes de développement sont passées de livraisons mensuelles ou hebdomadaires à une ou plusieurs livraisons quotidiennes.
80 %
plus rapide pour les builds de pipelines CI
90 %
de réduction du temps consacré à la maintenance système

Alan Hohn

Director of Software Strategy, Lockheed Martin

Lire l'étude de cas
80 %
plus rapide pour les builds de pipelines CI
90 %
de réduction du temps consacré à la maintenance système

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