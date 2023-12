Intégration et livraison continues

L'intégration et la livraison continues de GitLab automatisent toutes les étapes nécessaires pour créer, tester et déployer votre code dans votre environnement de production.



L'intégration continue automatise les compilations, fournit des commentaires lors de la revue du code et automatise les tests de qualité et de sécurité du code. Elle crée un paquet de versions de release qui peut être déployé dans votre environnement de production.



La livraison continue fournit automatiquement l'infrastructure, gère les modifications de l'infrastructure, les tickets et le contrôle des versions de release. Elle permet le déploiement progressif du code, la vérification et le suivi des modifications apportées. Elle offre également la possibilité de restaurer un déploiement antérieur si nécessaire. Ensemble, l'intégration et la livraison continues de GitLab vous aident à automatiser le cycle de vie de votre développement logiciel, ce qui le rend reproductible à la demande, tout en ne demandant qu'une intervention manuelle minimale.