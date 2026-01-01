Intégration et livraison continues

Accélérez la livraison avec l'automatisation orchestrée CI/CD
Accélérez la livraison avec l'automatisation orchestrée CI/CD
Construisez, testez, empaquetez et livrez des logiciels sécurisés plus rapidement. Encore et encore.
Une plateforme moderne pour des workflows modernes
Vous travaillez avec du code legacy ? La plateforme d'orchestration intelligente de GitLab permettra à vos équipes et à leurs agents d'IA de se mettre à niveau.
Automatisez la construction, les tests, l'empaquetage et le déploiement de code sécurisé du commit à la production avec l'orchestration intelligente, pour que vos équipes et leurs agents d'IA puissent livrer du code de meilleure qualité plus fréquemment.
Évoluez avec votre croissance
Avec des templates de pipeline CI/CD intégrés ou personnalisés, vous pouvez automatiquement analyser votre code pour créer et exécuter des pipelines afin de construire, tester, empaqueter et déployer votre application, le tout adapté à l'évolution de vos besoins en tant qu'organisation en pleine croissance.
Catalogue CI/CD : inutile de construire des pipelines à partir de zéro. Utilisez des composants CI/CD préconfigurés de notre catalogue public, ou créez un catalogue privé pour partager des pipelines au sein de votre organisation.
Merge trains : maintenez votre branche principale propre et permettez aux développeurs de collaborer efficacement.
Pipelines parent-enfant : divisez les pipelines qui s'étoffent en plusieurs pipelines pour réduire la complexité et améliorer les performances.
Runners hébergés : exécutez vos tâches CI/CD sans avoir à vous procurer votre propre infrastructure, ou apportez la vôtre.
Automatisez la sécurité
Intégrez les tests de sécurité et les vérifications de conformité au commit de code, et permettez aux développeurs d'identifier, d'isoler et de corriger facilement les défauts de code avant qu'ils n'atteignent la production.
Analyse continue des vulnérabilités : protégez votre organisation en analysant les vulnérabilités open source connues, quelle que soit la date de dernière mise à jour de votre code.
SAST : analysez le code source et les binaires de votre application pour repérer les vulnérabilités potentielles avant le déploiement.
Pipelines de conformité : assurez-vous que les politiques importantes soient appliquées, qu'il s'agisse de contrôles réglementaires standard ou de votre propre framework de politiques.
Déployez en continu
Lancez vos logiciels en toute confiance et de manière cohérente grâce à des outils de livraison de niveau entreprise qui vous aident à gérer les déploiements progressifs, à orchestrer les infrastructures et à protéger vos environnements applicatifs.
Livraison progressive : contrôlez où vous déployez et testez le code en production avec une petite partie de votre base d'utilisateurs.
Déploiements canari : déployez progressivement les changements pour réduire les risques et l'impact.
Flexibilité de déploiement : déployez sur des machines virtuelles, des clusters Kubernetes ou via FaaS depuis plusieurs fournisseurs cloud.
Bénéficiez d'une assistance IA
GitLab fournit une approche CI/CD dans une plateforme unique avec de l'IA générative intégrée à chaque étape du cycle de développement logiciel.
Explications des vulnérabilités de sécurité : corrigez les vulnérabilités plus efficacement et livrez du code sécurisé plus rapidement grâce aux informations sur la vulnérabilité, sur les vecteurs d'exploitation possibles et sur les mesures correctives à appliquer.
Analyse des causes profondes : gagnez du temps sur la résolution de problèmes avec l'analyse des causes profondes assistée par IA pour les échecs de tâches CI/CD.
Prévisions de flux de valeur : identifiez les domaines potentiels d'amélioration future et renforcez la planification et la prise de décision.
En passant à GitLab et en automatisant le déploiement, les équipes de développement sont passées de livraisons mensuelles ou hebdomadaires à une ou plusieurs livraisons quotidiennes.
Ressources
Obtenez les dernières informations CI/CD.Plus de ressources CI/CD
Comment réaliser le DevSecOps avec GitLab CI/CD
Adoptez les contrôles de sécurité en amont avec des outils de sécurité intégrés et les meilleures pratiques.
Disponibilité générale du catalogue CI/CD : fini la construction de pipelines à partir de zéro
Découvrez et partagez des blocs de construction de pipeline pour aider à standardiser les pipelines et les déployer à grande échelle.
Livrez de meilleurs logiciels. Plus rapidement
Livrez de meilleurs logiciels. Plus rapidement
Découvrez ce que votre équipe peut accomplir avec la plateforme d'orchestration intelligente pour le DevSecOps.