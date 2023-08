Value Stream Management

In der Studie The Future of DevOps Toolchains Will Involve Maximizing Flow in IT Value Streams empfiehlt Gartner, dass „Infrastruktur- und Betriebsleiter, die für die Auswahl und den Einsatz von DevOps-Toolchains verantwortlich sind, die Geschäftsfähigkeit steigern sollten, indem sie DevOps-Plattformen zur Bereitstellung von Value Streams nutzen, die den Aufwand für die Verwaltung komplexer Toolchains reduzieren.“ [1] Durch die Bereitstellung einer umfassenden DevOps-Plattform als eine einzige Anwendung ist GitLab einzigartig geeignet, um End-to-End-Transparenz während des gesamten Lebenszyklus ohne die „Toolchain-Steuer“ zu bieten. Als der Ort, an dem die Arbeit stattfindet, kann GitLab auch die Visualisierung mit der Aktion verbinden, so dass die Benutzer/innen jederzeit vom Lernen zum Handeln übergehen können, ohne den Kontext zu verlieren.

[1] Gartner „The Future of DevOps Toolchains Will Involve Maximizing Flow in IT Value Streams“, Manjunath Bhat, et al, 14. Januar 2020 (Gartner-Abonnement erforderlich)