Cloud-, Plattform- und Technologie-Allianzpartner

GitLab-Partner
Partner vervollständigen die GitLab-Lösungen unserer Kunden.
Unsere Partner sind dein Vorteil
GitLab arbeitet mit Partnern in aller Welt zusammen, um dir die Integrationen, Services und den Support zu bieten, die du im ganzen Softwarelebenszyklus brauchst.
Autorisierte GitLab-Partner finden
GitLab Channel Services und Resale-Partner
Internationale Vertriebs- und Servicepartner unterstützen dich beim Kauf und bei der Implementierung von GitLab. Dazu gehören führende Integratoren, Wiederverkäufer, Distributoren und Managed Service Provider (MSPs), die Teams helfen, in der Produktion noch mehr aus GitLab herauszuholen.
Zertifizierte Dienstleister
Professional Services Partner (PSP)
PSPs unterstützen die Implementierung und Einführung durch Bereitstellungs-, Integrations- und Optimierungsdienste. Partner müssen sich für professionelle Dienstleistungen zertifizieren lassen und nachweisen, dass sie GitLab-Projekte für Kund(inn)en realisieren können, die den Best Practices von GitLab entsprechen und einen messbaren Geschäftswert bieten.
Wo GitLab läuft
Cloud Alliance Partner
Cloud-Anbieter und Hyperscaler bieten öffentliche Cloud-Dienste und Marktplätze an, über die du GitLab kaufen und nutzen kannst. Wir arbeiten mit den führenden Cloud-Anbietern der Branche zusammen, um Integrationen und einfachere Bereitstellungen in den Umgebungen zu ermöglichen, die Entwickler(innen) bereits nutzen.
In GitLab integrierbare Tools
Technology Alliance Partner
Zahlreiche unabhängige Softwareanbieter und Anbieter Cloud-nativer Plattformen sind in GitLab integrierbar, um den Technologie-Stack zu ergänzen. Zusammen ermöglichen sie dir, individuelle Anforderungen zu erfüllen und GitLab team- und architekturübergreifend zu gestalten – modular und erweiterbar.
Beginne noch heute, schneller zu entwickeln
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Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.