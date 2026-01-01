GitLab für Unternehmen
Software in großem Umfang mit Agenten bereitstellen, unterstützt durch Kontrollmechanismen auf Unternehmensebene.
Erfolgsgeschichten von Enterprise-Teams
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Wir bemühen uns sehr, die Open-Source-Kultur einzubringen, und bisher ist uns das auch sehr gut gelungen. Mit CI/CD führen wir monatlich eineinhalb Millionen Builds durch. Die gesamte Kultur hat sich komplett verändert.
40,000+
GitLab-Nutzer(innen)
Über 6,4 Mio.
Builds pro Monat
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Beginne noch heute, schneller zu entwickeln
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Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.