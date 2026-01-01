GitLab für Unternehmen

Software in großem Umfang mit Agenten bereitstellen, unterstützt durch Kontrollmechanismen auf Unternehmensebene.

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Enterprise

Agentisches Programmieren in einem fragmentierten Software-Entwicklungsprozess (SDLC) ist ein schneller Weg zu Geschwindigkeit mit Chaos. GitLab ist ein Fundament, auf dem Teams und Agents Kontext, Governance und einen gemeinsamen Weg von der Planung bis zur Produktion teilen.

Geschwindigkeit mit Kontrolle im gesamten Unternehmen

Eine Plattform für die Zusammenarbeit, die Sicherung jedes Commits und die Bereitstellung im großen Maßstab.

Beginne noch heute, schneller zu entwickeln

Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.

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