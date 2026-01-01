GitLab für Unternehmen

Wir bemühen uns sehr, die Open-Source-Kultur einzubringen, und bisher ist uns das auch sehr gut gelungen. Mit CI/CD führen wir monatlich eineinhalb Millionen Builds durch. Die gesamte Kultur hat sich komplett verändert.

40,000+ GitLab-Nutzer(innen) Über 6,4 Mio. Builds pro Monat