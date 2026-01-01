GitLab Duo Agent Platform

KI-Orchestrierung über den gesamten Software-Lebenszyklus

Spezialisierte Agenten,

anpassbar für deine Arbeit

Spezialisierte Agenten, anpassbar für deine Arbeit

Arbeite schneller mit von Experten entwickelten Agenten, die dein Team sofort verwenden und mit benutzerdefinierten Versionen erweitern kann. So werden die Standards und Arbeitsabläufe deiner Organisation umgesetzt.

Zweckgebundene Unterstützung

Nutze Agenten, die für Planung, Programmierung, Sicherheitsanalyse, Analytik und mehr entwickelt wurden. Jeder Agent verwendet GitLab-Kontext, um präzise, relevante Ergebnisse zu liefern, die perfekt in deine Prozesse passen.

Ein Katalog für jede Fähigkeit

Gib Teams einen zentralen Ort, um Agenten und Flows zu erkunden, zu aktivieren und zu verwalten. Mit dem KI-Katalog ist es einfach, neue Automatisierungen zu übernehmen und über Projekte und Gruppen hinweg zu operationalisieren.

Anpassbar für deine Organisation

Erstelle oder verfeinere Agenten, damit sie deinen Konventionen folgen, deine Qualitätserwartungen widerspiegeln und die Arbeitsabläufe unterstützen, die für deine Teams wichtig sind.

Automatisiere komplexe Aufgaben

mit agentischen Workflows

Automatisiere komplexe Aufgaben mit agentischen Workflows

Verwende Flows, um einen oder mehrere Agenten in geführte Sequenzen zu kombinieren, die manuelle Schritte automatisieren und gleichzeitig die bewährten Muster deiner Organisation umsetzen.

Mehrstufige Automatisierung einfach umsetzbar

Flows steuern Agenten bei der Ausführung von Aufgaben und nutzen deinen Projektkontext, um jeden Schritt konsistent, vorhersagbar und praxisnah zu gestalten.

Ereignisgesteuerte Ausführung

Flows werden von GitLab-Ereignissen wie Erwähnungen oder Zuweisungen ausgelöst, um Automatisierungen zum richtigen Zeitpunkt im Workflow zu starten.

Zuverlässig und wiederholbar

Flows werden jedes Mal auf die gleiche Weise nach deinen Regeln und unter deiner Identität ausgeführt, was Organisationen Vertrauen in das Verhalten der Automatisierung über Projekte hinweg gibt.

Unternehmenstaugliche

Governance und Kontrolle

Unternehmenstaugliche Governance und Kontrolle

Deine Organisation erhält alles für den verantwortungsvollen KI-Einsatz im großen Maßstab. Klare Berechtigungen, definierte Grenzen und integrierte Transparenz.

Richtliniengesteuerte KI-Kontrolle

Entscheide, welche Agenten und Flows erlaubt sind, wo sie operieren und welche Modelle sie verwenden können. Alles richtet sich an deinen bestehenden Rollen und Gruppenstrukturen aus.

Vollständige Nachverfolgbarkeit

Flow-Sitzungen sind in GitLab sichtbar und enthalten Trigger-Details und Links zu CI/CD-Job-Logs, was Teams klare Einblicke in die Ausführung der Automatisierung gibt.

Selbst gehostete Modelle

Als Teil deiner GitLab Self-Managed-Bereitstellung kannst du selbst gehostete große Sprachmodelle in Übereinstimmung mit deinen Compliance-Anforderungen nutzen.

Erweiterbar und flexibel

von Grund auf

Erweiterbar und flexibel von Grund auf

Die Duo Agent Platform ist darauf ausgelegt, sich in die Art und Weise einzufügen, wie deine Organisation bereits arbeitet, sodass sich die Plattform an die Entwicklung deiner Umgebung anpasst und nicht umgekehrt.

Integriere dein Ökosystem

Verbinde interne Systeme, Drittanbieter-Tools und externe KI-Services, damit Agenten und Flows auf die Informationen und Fähigkeiten zugreifen können, auf die sich deine Teams täglich verlassen.

Entwickelt, um mit dir zu wachsen

Agenten und Flows können im Laufe der Zeit aktualisiert, erweitert oder ersetzt werden, was Teams dabei hilft, ihre KI-Strategie zu entwickeln und gleichzeitig die Konsistenz über die Plattform hinweg zu bewahren.

Wähle die besten Modelle

Wähle das richtige LLM für deine Agenten, Flows und agentischen Chats, um deine Anwendungsfälle zu unterstützen.

Deine Agenten, deine Flows: Endlose Anwendungsfälle

Von spezialisierten Agenten, die deine Sicherheitsanforderungen verstehen, bis hin zu automatisierten Flows, die manuelle Übergaben zwischen Software-Lebenszyklus-Phasen eliminieren – hier ist ein Blick auf das, was mit der GitLab Duo Agent Platform möglich ist.

Agentische KI zu Preisen, die passend für dein Team skalieren

Nutzungsbasierte Abrechnung macht KI für jedes Team erschwinglich, ohne dich zu zwingen, Plätze zu verwalten.

Die GitLab Duo Agent Platform verwendet GitLab Credits, die über deine Organisation hinweg gepoolt werden, sodass Teams KI nutzen können, wann und wo sie sie benötigen. Credits decken sowohl synchrone Agent-Interaktionen als auch asynchrone agentische Flows ab und geben dir flexiblen Zugang zu KI, der mit der tatsächlichen Nutzung anstatt mit der Mitarbeiterzahl skaliert.

Erste Schritte mit

Duo Agent Platform

  • Bestehende Kunden

    Premium & Ultimate Plan

    Beginne noch heute mit der Nutzung der GitLab Duo Agent Platform-Funktionen mit GitLab Version 18.8 oder höher.

  • Neue Kunden

    Noch kein Kunde?

    Kein Problem. Teste unseren besten Plan, einschließlich GitLab Duo Agent Platform, kostenlos.

Häufig gestellte Fragen