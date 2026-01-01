GitLab Duo Agent Platform

Integrate external agents such as Claude Code and Codex into your GitLab workflow.
KI-Orchestrierung über den gesamten Software-Lebenszyklus
Spezialisierte Agenten,
Spezialisierte Agenten, anpassbar für deine Arbeit
Arbeite schneller mit von Experten entwickelten Agenten, die dein Team sofort verwenden und mit benutzerdefinierten Versionen erweitern kann. So werden die Standards und Arbeitsabläufe deiner Organisation umgesetzt.
Zweckgebundene Unterstützung
Nutze Agenten, die für Planung, Programmierung, Sicherheitsanalyse, Analytik und mehr entwickelt wurden. Jeder Agent verwendet GitLab-Kontext, um präzise, relevante Ergebnisse zu liefern, die perfekt in deine Prozesse passen.
Ein Katalog für jede Fähigkeit
Gib Teams einen zentralen Ort, um Agenten und Flows zu erkunden, zu aktivieren und zu verwalten. Mit dem KI-Katalog ist es einfach, neue Automatisierungen zu übernehmen und über Projekte und Gruppen hinweg zu operationalisieren.
Anpassbar für deine Organisation
Erstelle oder verfeinere Agenten, damit sie deinen Konventionen folgen, deine Qualitätserwartungen widerspiegeln und die Arbeitsabläufe unterstützen, die für deine Teams wichtig sind.
Automatisiere komplexe Aufgaben
Automatisiere komplexe Aufgaben
Verwende Flows, um einen oder mehrere Agenten in geführte Sequenzen zu kombinieren, die manuelle Schritte automatisieren und gleichzeitig die bewährten Muster deiner Organisation umsetzen.
Mehrstufige Automatisierung einfach umsetzbar
Flows steuern Agenten bei der Ausführung von Aufgaben und nutzen deinen Projektkontext, um jeden Schritt konsistent, vorhersagbar und praxisnah zu gestalten.
Ereignisgesteuerte Ausführung
Flows werden von GitLab-Ereignissen wie Erwähnungen oder Zuweisungen ausgelöst, um Automatisierungen zum richtigen Zeitpunkt im Workflow zu starten.
Zuverlässig und wiederholbar
Flows werden jedes Mal auf die gleiche Weise nach deinen Regeln und unter deiner Identität ausgeführt, was Organisationen Vertrauen in das Verhalten der Automatisierung über Projekte hinweg gibt.
Unternehmenstaugliche
Unternehmenstaugliche
Deine Organisation erhält alles für den verantwortungsvollen KI-Einsatz im großen Maßstab. Klare Berechtigungen, definierte Grenzen und integrierte Transparenz.
Richtliniengesteuerte KI-Kontrolle
Entscheide, welche Agenten und Flows erlaubt sind, wo sie operieren und welche Modelle sie verwenden können. Alles richtet sich an deinen bestehenden Rollen und Gruppenstrukturen aus.
Vollständige Nachverfolgbarkeit
Flow-Sitzungen sind in GitLab sichtbar und enthalten Trigger-Details und Links zu CI/CD-Job-Logs, was Teams klare Einblicke in die Ausführung der Automatisierung gibt.
Selbst gehostete Modelle
Als Teil deiner GitLab Self-Managed-Bereitstellung kannst du selbst gehostete große Sprachmodelle in Übereinstimmung mit deinen Compliance-Anforderungen nutzen.
Erweiterbar und flexibel
Erweiterbar und flexibel
Die Duo Agent Platform ist darauf ausgelegt, sich in die Art und Weise einzufügen, wie deine Organisation bereits arbeitet, sodass sich die Plattform an die Entwicklung deiner Umgebung anpasst und nicht umgekehrt.
Integriere dein Ökosystem
Verbinde interne Systeme, Drittanbieter-Tools und externe KI-Services, damit Agenten und Flows auf die Informationen und Fähigkeiten zugreifen können, auf die sich deine Teams täglich verlassen.
Entwickelt, um mit dir zu wachsen
Agenten und Flows können im Laufe der Zeit aktualisiert, erweitert oder ersetzt werden, was Teams dabei hilft, ihre KI-Strategie zu entwickeln und gleichzeitig die Konsistenz über die Plattform hinweg zu bewahren.
Wähle die besten Modelle
Wähle das richtige LLM für deine Agenten, Flows und agentischen Chats, um deine Anwendungsfälle zu unterstützen.
Deine Agenten, deine Flows: Endlose Anwendungsfälle
Von spezialisierten Agenten, die deine Sicherheitsanforderungen verstehen, bis hin zu automatisierten Flows, die manuelle Übergaben zwischen Software-Lebenszyklus-Phasen eliminieren – hier ist ein Blick auf das, was mit der GitLab Duo Agent Platform möglich ist.
Arbeit planen und priorisieren
Verwandle Ideen in strukturierte Pläne, identifiziere veraltete Backlog-Elemente und mehr.
Codebasis sichern
Analysiere Schwachstellen, weise falsche Positive zurück und erhalte Sicherheitsleitfäden.
Code-Reviews automatisieren
Sammle Feedback, iteriere über Merge-Requests und mehr.
CI/CD-Pipelines diagnostizieren und reparieren
Finde Fehler und generiere Lösungen in einem neuen Merge-Request.
Bestehende Pipeline zu GitLab CI/CD konvertieren
Migriere CI/CD-Konfigurationen automatisch und reduziere manuellen Aufwand.
Issues in Merge-Requests umwandeln
Verwandle Issues automatisch in produktionsreifen Code.
Eigenen Agenten erstellen
Erstelle, teste und teile benutzerdefinierte Agenten mit spezifischen Fähigkeiten.
Eigenen agentischen Flow erstellen
Verkette Agenten, um komplexe Aufgaben zu automatisieren.
Agenten und Flows bereitstellen
Skaliere die Nutzung von agentischer KI über deine Projekte und Teammitglieder hinweg.
Code und Tests generieren
Beschleunige die Entwicklung, verbessere die Codequalität und automatisiere die Dokumentation.
Code erklären, reparieren und refaktorieren
Füge neue Features hinzu, repariere bestehende und modernisiere Code.
Vollständige Projektdetails entdecken
Erhalte umsetzbare Anleitungen über Issues, Kommentare und mehr.
Nutzungsbasierte Abrechnung macht KI für jedes Team erschwinglich, ohne dich zu zwingen, Plätze zu verwalten.
Die GitLab Duo Agent Platform verwendet GitLab Credits, die über deine Organisation hinweg gepoolt werden, sodass Teams KI nutzen können, wann und wo sie sie benötigen. Credits decken sowohl synchrone Agent-Interaktionen als auch asynchrone agentische Flows ab und geben dir flexiblen Zugang zu KI, der mit der tatsächlichen Nutzung anstatt mit der Mitarbeiterzahl skaliert.
Erste Schritte mit
Erste Schritte mit
