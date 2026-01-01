Agentische KI zu Preisen, die passend für dein Team skalieren

Nutzungsbasierte Abrechnung macht KI für jedes Team erschwinglich, ohne dich zu zwingen, Plätze zu verwalten.

Die GitLab Duo Agent Platform verwendet GitLab Credits, die über deine Organisation hinweg gepoolt werden, sodass Teams KI nutzen können, wann und wo sie sie benötigen. Credits decken sowohl synchrone Agent-Interaktionen als auch asynchrone agentische Flows ab und geben dir flexiblen Zugang zu KI, der mit der tatsächlichen Nutzung anstatt mit der Mitarbeiterzahl skaliert.