Wir haben GitLab Credits entwickelt, weil Seat-basierte Preise für KI-Agenten keinen Sinn ergaben. Seat-basierte Preise schaffen KI-„Besitzende" und „Nicht-Besitzende" in Engineering-Teams – eine grundlegende Fehlausrichtung mit der Art, wie moderne KI-Agenten im gesamten Software-Entwicklungszyklus genutzt werden sollten. Heute musst du für jede Person einen Seat kaufen, bevor sie KI nutzen kann. Während dies für die wenigen Heavy-User funktioniert, kann es für die Mehrheit des Teams mit leichter oder unregelmäßiger Nutzung zu teuer und unfair sein. Deshalb erhält in vielen Organisationen nur ein Teil des Teams einen „KI-Seat".

Hinzu kommt, dass GitLab Duo Agent Platform sich von Duo Pro, Duo Enterprise und anderen KI-Entwicklertools auf dem Markt unterscheidet. Agenten und Agenten-Workflows können von deinem Team aufgerufen werden, wenn sie KI-Unterstützung benötigen, und durch SDLC-Events im Hintergrund ausgelöst werden. Mit Duo Agent Platform ist KI mit Agenten nicht mehr nur an Nutzer-Seats gebunden.

GitLab Credits löst diese Probleme als unsere neue virtuelle Währung für nutzungsbasierte Preise, beginnend mit GitLab Duo Agent Platform. Das bedeutet, dass jedes Mitglied deiner Organisation mit einem GitLab-Konto (Premium oder Ultimate) jetzt KI-Agenten-Fähigkeiten nutzen kann, ohne dass du für einen KI-Seat bezahlst – egal ob von ihnen aufgerufen oder als Hintergrund-Agenten eingerichtet.

Wie GitLab Credits funktionieren

GitLab Credits werden über deine gesamte Organisation gepoolt. Deine GitLab Duo Agent Platform-Nutzung wird von GitLab Credits abgezogen. Das umfasst sowohl synchrone als auch asynchrone Nutzung von Agenten und Agenten-Flows. Dazu gehören:

Grundlegende Agenten wie Security Analyst, Planner und Data Analyst

Grundlegende Flows wie Code Review, Developer und Fix CI/CD Pipeline

Externe Agenten wie Anthropic Claude Code und OpenAI Codex

Benutzerdefinierte Agenten und Flows, die du in deinem GitLab AI Catalog erstellst und veröffentlichst

Agentic Chat in der GitLab-UI und in der IDE, die von deinen Entwicklungsteams genutzt wird

Hinweis: Externe Agenten können in 18.8 kostenlos getestet werden und verbrauchen keine GitLab Credits. Wir werden nächsten Monat mit unserem 18.9 Release Preise einführen. Benutzerdefinierte Flows befinden sich derzeit in der Beta-Phase und verbrauchen keine GitLab Credits.

Die Anzahl der abgezogenen Credits basiert auf der Anzahl der Agenten-Anfragen an große Sprachmodelle ( weitere Details hier). Wenn weitere LLMs verfügbar werden, werden wir sie für die Nutzung mit GitLab Duo Agent Platform zertifizieren und zu dieser Liste hinzufügen, um Kunden einen transparenten Überblick über deren Verbrauch zu geben.

Die Gesamtzahl der GitLab Credits wird am Ende des Monats basierend auf der tatsächlichen Nutzung berechnet. Dieses Modell gleicht auch automatisch die Nutzung von Power-Usern mit der von leichteren Nutzern aus, wodurch deine Gesamtkosten für KI für jede Person effektiv gesenkt werden (im Vergleich zur Zahlung pro Seat für jede Person).

Der Einfachheit halber hat jeder GitLab Credit einen On-Demand-Listenpreis von $1. Du kannst GitLab Duo Agent Platform ohne Verpflichtungen nutzen und die Nutzung wird monatlich abgerechnet (am Ende jedes Monats). Für Unternehmenskunden, die sich für Jahresverpflichtungen anmelden, bieten wir Mengenrabatte für monatliche Credits.

Als zeitlich begrenzte Aktion * erhalten alle GitLab-Kunden mit aktiven Premium- und Ultimate-Abonnements automatisch $12 bzw. $24 an inkludierten Credits pro Nutzer(in). Diese Credits werden jeden Monat bis zum Ende des Aktionszeitraums erneuert und geben deinem Team kostenlos Zugang zu allen GitLab Duo Agent Platform Features. Wenn du unsere Abrechnungsbedingungen akzeptierst, wird jede Nutzung über diese inkludierten Credits hinaus über zugesagte monatliche Credits oder On-Demand-Credits abgerechnet.

Kostenkontrolle mit GitLab Credits

GitLab Credits dimensionieren: Dein Account-Team hat einen Dimensionierungsrechner als Teil der GA von GitLab Duo Agent Platform, um die Anzahl der GitLab Credits zu schätzen, die du jeden Monat benötigst. Dieser Rechner wurde mit Nutzungsmustern erstellt, die wir während der Beta-Phase beobachtet haben. Zusätzlich kannst du als Bestands- oder Neukunde eine kostenlose Testversion anfordern, um deine geschätzte tatsächliche Nutzung zu bestätigen.

Nutzungssichtbarkeit: Mit dem 18.8 Release hast du detaillierte Nutzungsinformationen über zwei sich ergänzende Dashboards – eines im GitLab Customers Portal für Abrechnungsmanager mit Fokus auf finanzielle Übersicht und eines im Produkt für Administrator(inn)en mit Fokus auf operative Überwachung. Beide bieten Zuordnung der Nutzung, Kostenaufschlüsselung und historische Trends, sodass du immer genau weißt, wie deine Credits verbraucht werden. Wenn du intern eine Querverrechnung praktizierst, kannst du Projekt- und Gruppenebenen-Rollups für Kostenzuordnungen verwenden.

Nutzungskontrollen: Du kannst den Zugriff auf GitLab Duo Agent Platform für bestimmte Teams oder Projekte aktivieren oder deaktivieren und sicherstellen, dass nur genehmigte Nutzung zu deinen Credits gezählt wird. Wir planen auch, kurz nach GA Kontrollen auf Nutzerebene hinzuzufügen, um dir zu helfen zu verwalten, wer GitLab Duo Agent Platform-Fähigkeiten nutzen und Credits verbrauchen kann.

Automatisierte Nutzungsbenachrichtigungen: Wir halten dich proaktiv über deine GitLab Credit-Nutzung per E-Mail-Benachrichtigungen auf dem Laufenden, wenn du 50 %, 80 % und 100 % deiner zugesagten monatlichen Credits erreichst, was dir Zeit gibt, die Nutzung anzupassen, zusätzliche Verpflichtungen zu kaufen oder für On-Demand-Abrechnung zu planen.

Upgrade von Seat-basierten GitLab Duo Pro/Enterprise zu GitLab Credits für Duo Agent Platform

Wenn du GitLab Duo Pro und Duo Enterprise gekauft hast und nutzt, kannst du diese Funktionen als unterstützte Optionen weiterhin verwenden. Du kannst jederzeit auf GitLab Duo Agent Platform upgraden und das tun, was du mit „klassischem" Duo kannst, und auf neue Funktionen wie Agentic Chat, zusätzliche grundlegende Agenten, benutzerdefinierte Agenten und Flows, externe Agenten und mehr zugreifen.

Zum Zeitpunkt des Upgrades übertragen wir deine Investition in Seats für GitLab Duo Pro und Duo Enterprise auf GitLab Credits für Duo Agent Platform. Der verbleibende Dollar-Betrag der Seat-Verpflichtungen wird gegen monatliche GitLab Credits mit volumenbasierten Rabatten getauscht. Die monatlichen GitLab Credits können dann von jedem Teammitglied in deiner Organisation geteilt werden, das du zulässt, nicht nur von den Nutzern, die vorher zugewiesene Duo Seats hatten.

Wettbewerbsvergleich: GitLab Credits vs. Seat-basierte Preise

Vorteil GitLab Credits Seat-basierte Preise KI für alle Jedes genehmigte Teammitglied erhält KI-Zugriff vom ersten Tag an Schafft KI-„Besitzende" und „Nicht-Besitzende" – erzwingt Seat-Rationierung Keine Vorabinvestition Starte klein mit inkludierten Credits, erhöhe Verpflichtung, wenn ROI klar wird Muss Seats im Voraus kaufen, bevor der Wert bewiesen ist Zahle nur was du nutzt Nur die tatsächlich durchgeführte KI-Arbeit über der inkludierten Stufe wird abgerechnet Zahle pro Seat unabhängig von der tatsächlichen Nutzung Optimierte Ausgaben Gemeinsamer Credit-Pool ermöglicht dir, Power-User mit leichten Nutzern auszugleichen Muss für leichte Nutzer zahlen, Überziehungen für Premium-Anfragen von Power-Usern Detaillierte Sichtbarkeit Nutzungs-Dashboards mit detaillierter Zuordnung und historischen Trends Begrenzte Einblicke, welche Nutzer Wert schaffen Granulare Kostenkontrolle Wähle wer Zugriff hat, proaktive Benachrichtigungen und kommende Budgetkontrollen zur Begrenzung Begrenze wer einen Seat erhält, um Kosten zu kontrollieren Flexibilität bei der Dimensionierung Rechner zur Schätzung monatlicher Credits, mit mehr Einheitenrabatten bei Volumen Zähle wer einen Seat erhält multipliziert mit Preis pro Seat Vereinfachte Verträge und Abrechnung Einzelne SKU und Rechnung deckt alle Agenten-Fähigkeiten über den DevSecOps-Lebenszyklus ab Mehrere KI-Lizenzen über verschiedene Drittanbieter-Tools erforderlich

Erste Schritte

Für bestehende Premium/Ultimate-Kunden: Mit GA wird GitLab Duo Agent Platform für Kunden mit aktiven Premium- und Ultimate-Lizenzen verfügbar sein **. GitLab.com SaaS-Kunden erhalten automatisch Zugriff. GitLab Self-Managed-Kunden erhalten Zugriff, wenn sie auf GitLab 18.8 Release upgraden (mit der geplanten allgemeinen Verfügbarkeit von Duo Agent Platform). GitLab Dedicated-Kunden werden während ihres geplanten Wartungsfensters im Februar auf GitLab 18.8 aktualisiert und können Duo Agent Platform ab diesem Zeitpunkt nutzen. GitLab Duo aktivieren: Stelle sicher, dass GitLab Duo Agent Platform in deinen Namespace-Einstellungen aktiviert ist. Mit der Erkundung beginnen: Nutze deine inkludierten monatlichen GitLab Credits, um GitLab Duo Agent Platform-Funktionen auszuprobieren. Über inkludierte Credits hinausgehen: Du kannst dich für GitLab Credits für erweiterte Nutzung über inkludierte Credits hinaus zum On-Demand-Listenpreis anmelden. Für Mengenrabatte mit Verpflichtung kontaktiere uns, um ein Angebot für dein spezifisches Nutzungsniveau zu erhalten.

Besuche unsere GitLab Duo Agent Platform Dokumentation, um mehr über die ersten Schritte zu erfahren.

Hinweise

* Diese inkludierten Aktions-Credits sind für begrenzte Zeit bei GA verfügbar und können nach GitLabs Ermessen geändert werden.

** Ausgenommen sind GitLab Duo mit Amazon Q und GitLab Dedicated für Regierungskunden.

Um mehr über GitLab Duo Agent Platform zu erfahren und alle Möglichkeiten, wie KI-Agenten die Arbeitsweise deines Teams transformieren können, besuche unsere GitLab Duo Agent Platform Seite. Wenn du bestehender GitLab-Kunde bist, wende dich an deinen GitLab Account Manager oder Partner, um eine Live-Demonstration unserer Plattform-Funktionen zu vereinbaren.

GitLab Credits FAQ

1. Was sind GitLab Credits und warum hat GitLab sie eingeführt?

GitLab Credits ist eine neue virtuelle Währung für nutzungsbasierte GitLab-Funktionen, beginnend mit GitLab Duo Agent Platform. GitLab hat dieses Modell eingeführt, weil Seat-basierte Preise Organisationen zwangen, KI-Zugriff innerhalb von Engineering-Teams zu rationieren, und die Nutzung von Duo Agent Platform nicht nur an Seats gebunden ist. Credits werden über deine gesamte Organisation gepoolt, sodass du jedem Teammitglied Zugriff auf KI-Funktionen geben oder Hintergrund-Agenten-Workflows einrichten kannst, ohne individuelle Seat-Käufe im Voraus zu benötigen.

2. Wie funktioniert der Credit-Verbrauch?

Credits werden basierend auf der Anzahl der gestellten Agenten-Anfragen abgezogen, mit unterschiedlichen Raten je nachdem, welches LLM verwendet wird. Zum Beispiel erhältst du zwei Modell-Anfragen pro Credit für Claude-sonnet-4.5 (der Standard für die meisten Features) und 20 Anfragen pro Credit für Modelle wie gpt-5-mini oder claude-3-haiku.

3. Was ist für bestehende Premium- und Ultimate-Kunden enthalten?

Als zeitlich begrenzte Aktion erhalten Kunden mit aktiven Premium- und Ultimate-Abonnements automatisch inkludierte Credits kostenlos zusammen mit der GA-Veröffentlichung von Duo Agent Platform in GitLab 18.8:

$12 an Credits pro Nutzer/in pro Monat für Premium * $24 an Credits pro Nutzer/in pro Monat für Ultimate

Inkludierte Credits sind auf Pro-Nutzer-Ebene, werden monatlich erneuert und ermöglichen Zugriff auf alle GitLab Duo Agent Platform Features ohne zusätzliche Kosten. Die Nutzung über diese inkludierten Credits hinaus wird separat abgerechnet. Diese inkludierten Aktions-Credits sind für begrenzte Zeit nach GA verfügbar und können nach GitLabs Ermessen geändert werden.

4. Wie kann ich den Credit-Verbrauch kontrollieren und überwachen?

GitLab bietet mehrere Governance-Tools: detaillierte Nutzungs-Dashboards sowohl im Customers Portal als auch im Produkt, die Möglichkeit, den Zugriff für bestimmte Teams oder Projekte zu aktivieren/deaktivieren, kommende Kontrollen auf Nutzerebene und automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen bei 50%, 80% und 100% der zugesagten monatlichen Credits. Wir erwarten auch, einen Dimensionierungsrechner anzubieten, um deinen monatlichen Credit-Bedarf zu schätzen.

5. Wie beginne ich mit GitLab Duo Agent Platform?

Sobald GA, ist der Zugriff für bestehende Premium/Ultimate-Kunden automatisch auf GitLab.com SaaS. Self-Managed-Kunden erhalten Zugriff beim Upgrade auf GitLab 18.8 mit der geplanten allgemeinen Verfügbarkeit von Duo Agent Platform. Aktiviere einfach GitLab Duo Agent Platform in deinen Namespace-Einstellungen und beginne mit der Erkundung unter Verwendung deiner inkludierten monatlichen Credits. Für die Nutzung über inkludierte Credits hinaus kannst du dich für On-Demand-Abrechnung anmelden oder GitLab für Mengenrabatte mit jährlichen Verpflichtungen kontaktieren.

Dieser Blogbeitrag enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Section 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934. Obwohl wir glauben, dass die in diesen Aussagen widergespiegelten Erwartungen angemessen sind, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich abweichen. Weitere Informationen zu diesen Risiken und anderen Faktoren finden sich unter der Überschrift „Risikofaktoren" in unseren Einreichungen bei der SEC. Wir verpflichten uns nicht, diese Aussagen nach dem Datum dieses Blogbeitrags zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.