Automatische Softwarebereitstellung

Dank Automatisierung der Lieferung kann sichere Software schneller entwickelt, getestet, paketiert und bereitgestellt werden – dort wo Teams und ihre KI-Agenten arbeiten.

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Diese Unternehmen vertrauen uns:

Bessere Produkte schneller bereitstellen

GitLab automatisiert das Erstellen, Testen, Paketieren und Bereitstellen von sicherem Code vom Code-Commit bis zur Produktion. Dies bedeutet besseren Code, schnellere Releases, weniger Fehler und mehr Zeit für neue, innovative Features.

Minimiere manuelle, sich wiederholende Aufgaben und Kontextwechsel, sodass Entwickler(innen) sich auf wertschöpfende Arbeit konzentrieren können.

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Der schnelle Weg zu Produktinnovation

Quellcodeverwaltung

Softwareentwicklung, die iterativ, getestet und kontinuierlich bereitgestellt wird

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Zusammenarbeit und Beschleunigung an einem Ort

Mit Versionskontrolle für Ressourcen, engen Feedbackschleifen und leistungsstarken Branching-Mustern können Entwickler(innen) Probleme einfach lösen und schnell Mehrwert liefern.

Einführung zuverlässiger, skalierbarer Governance für Quellcode

Qualität und Standards werden für alle Projekte garantiert, indem eine festgelegte Anzahl notwendiger Merge-Approvals mit integriertem Code Review vorgeschrieben wird. Dank dieser Leitlinien können Unternehmen bei der Skalierung auf die Codequalität vertrauen.

Kontinuierliche Integration und Lieferung

Sichere Softwarebereitstellung wiederholbar und skalierbar gestalten

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Sicherheit in CI-Pipelines integrieren

Die branchenführenden CI-Funktionen von GitLab ermöglichen automatisierte Tests, Sicherheitstests mittels statischer Analysen, Sicherheitstests mittels dynamische Analysen und Analysen der Codequalität, um Entwickler(inne)n und Tester(inne)n schnelles Feedback zur Qualität des Codes zu geben.

Einfache, skalierbare CI/CD nutzen

CI/CD-Jobs können auf GitLab.com und GitLab Dedicated mit GitLab-gehosteten Runnern ausgeführt werden, um Anwendungen nahtlos in der eigenen Umgebung zu erstellen, zu testen und bereitzustellen.

Dynamische KI-gestützte Entwicklung

Schneller zur Markteinführung ohne Kompromisse bei der Sicherheit

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Entwicklergeschwindigkeit und -effizienz steigern

Mit GitLab Duo können Entwickler(innen) sich wiederholende Aufgaben automatisieren, Codeerläuterungen und -vorschläge erhalten, die Codequalität verbessern und Antworten auf Fragen direkt in der IDE erhalten.

KI über die Codeerstellung hinaus nutzen

Entwickler(innen) können GitLab Duo auch verwenden, um Sicherheitslücken zu verstehen und zu beheben, Pipeline-Fehler zu priorisieren und sicherzustellen, dass Sicherheitsbemühungen mit dem Tempo der Produktivität Schritt halten.

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Durch den Wechsel zu GitLab und die automatische Bereitstellung können unsere Teams statt monatlichen oder wöchentlichen Lieferungen jetzt täglich oder mehrmals täglich Ergebnisse liefern.
80%
schnellere CI-Pipeline-Builds
90%
weniger Zeitaufwand für die Systemwartung

Alan Hohn

Director of Software Strategy, Lockheed Martin

Fallstudie lesen
80%
schnellere CI-Pipeline-Builds
90%
weniger Zeitaufwand für die Systemwartung

Alle Funktionen für automatische Softwarebereitstellung erkunden

Code mit besserer Qualität wird häufiger und mit minimalen manuellen Eingriffen bereitgestellt.

Optimiere mit GitLab den Lebenszyklus der Softwareentwicklung und die Effizienz.

Durch die Integration automatisierter Softwarebereitstellung in Produktivumgebungen kann die Softwareentwicklung beschleunigt und innovative Produkte schneller bereitgestellt werden.

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