Jump to a section

GitLab CLI Das GitLab Command Line Interface (CLI) ist ein einheitliches Tool, das die Verwaltung und Interaktion mit GitLab direkt über die Befehlszeile ermöglicht. GitLab CLI - `glab`

Codeerläuterung Hilft beim Verständnis von Code durch Erläuterungen in natürlicher Sprache. Codeerläuterung

Code-Review-Zusammenfassung Unterstützt die Übergabe von Merge Requests zwischen Autor(inn)en und Reviewer(inne)n und hilft Prüfer(inne)n, Vorschläge effizient zu verstehen. Code-Review-Zusammenfassung

Testgenerierung Automatisiert sich wiederholende Aufgaben und hilft, Fehler frühzeitig zu erkennen. Testgenerierung

Merge Requests Kommuniziere die Auswirkungen von Merge Request Änderungen effizient. Merge Request Zusammenfassung Merge-Commit-Nachricht generieren

Grundursachenanalyse Unterstützt bei der Ermittlung der Grundursache für einen Pipeline-Fehler und fehlgeschlagenen CI/CD-Build. Grundursachenanalyse

Diskussionszusammenfassung Unterstützt dabei, alle über lange Gespräche auf den neuesten Stand zu bringen, um sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Diskussionszusammenfassung

Virtuelles Registry GitLab bietet eine Virtual Registry, die für häufig aufgerufene Upstream-Artefakte verwendet werden kann. Virtuelles Registry

Helm-Diagramm-Registry Ein integriertes Helm-Diagramm-Registry zum Speichern von Helm-Diagrammen für jedes GitLab-Projekt. Das Erstellen, Hochladen und Installieren von Helm-Diagrammen funktioniert mit GitLab sofort. Helm ist der Paketmanager für Kubernetes. Helm-Diagramm-Repository – Support

Modell-Registry Modell Registry ermöglicht Data Scientists und Entwickler(inne)n die Verwaltung ihrer Machine-Learning-Modelle zusammen mit allen Metadaten, die mit ihrer Erstellung verbunden sind: Parameter, Leistungsmetriken, Artefakte, Logs und mehr. Modell-Registry

Infrastructure as Code Automatisiere die Bereitstellung von Infrastrukturressourcen durch Infrastructure as Code, verwende Terraform/OpenTofu ohne Konfiguration aus CI/CD-Pipelines und wende GitOps Best Practices an, um Software schneller bereitzustellen. Zusammenfassung der Terraform Plan-Ausgaben in Merge Requests GitLab-verwaltete Terraform-Statusdateien

Auto-DevOps Erkenne, erstelle, teste und scanne Quellcode automatisch und stelle erstellte Anwendungen bereit. Überwache diese mithilfe einer Reihe von CI/CD-Vorlagen und -Integrationen, die zwar einen bestimmten Ansatz verfolgen, aber in hohem Maße anpassbar sind. Teams können sich auf das Schreiben von Business-Code und bessere Zusammenarbeit konzentrieren, während Software schneller bereitgestellt wird. Auto-DevOps