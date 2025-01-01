Benutzerdefinierte Compliance-Frameworks jetzt verfügbar
Intelligente Compliance, der du vertrauen kannst.
Integrierte, automatisierte Compliance, die deinen Software-Entwicklungslebenszyklus beschleunigt und niemals verlangsamt.
Compliance in der Geschwindigkeit der Entwicklung
Setze Richtlinien und Kontrollen frühzeitig im Entwicklungsprozess durch, indem du sie direkt in deine Pipelines integrierst.
Unterstützte Frameworks
Verwalte mehrere Frameworks gleichzeitig und erreiche kontinuierliche Compliance mit der umfangreichen Framework-Bibliothek von GitLab, die sich an deine sich entwickelnden Compliance-Anforderungen anpasst.
Echte Ergebnisse von regulierten Teams
Steigerung der Release-Frequenz und 99 % Reduzierung der Ausfallzeit85%
Reduzierung der Audit-Dauer mit Prozessen, die von mehreren Wochen auf weniger als eine Woche verkürzt wurden*83%
Reduzierung der Berichtszeit durch Echtzeit-Dashboard-Automatisierung*13x
schnellere Sicherheitsscans und 90 % Einsparungen bei der Toolchain-Verwaltung2x
schnellere Feature-Bereitstellung für End-to-End-KI-Infrastrukturlösungen10x
Steigerung der Release-Frequenz und 99 % Reduzierung der Ausfallzeit
Mehr als 50 % der Fortune-100-Unternehmen vertrauen GitLab
