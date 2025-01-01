Benutzerdefinierte Compliance-Frameworks jetzt verfügbar

Mehr erfahren

Intelligente Compliance, der du vertrauen kannst.

Vertrieb kontaktieren

Integrierte, automatisierte Compliance, die deinen Software-Entwicklungslebenszyklus beschleunigt und niemals verlangsamt.

Compliance in der Geschwindigkeit der Entwicklung

Setze Richtlinien und Kontrollen frühzeitig im Entwicklungsprozess durch, indem du sie direkt in deine Pipelines integrierst.

Unterstützte Frameworks

Verwalte mehrere Frameworks gleichzeitig und erreiche kontinuierliche Compliance mit der umfangreichen Framework-Bibliothek von GitLab, die sich an deine sich entwickelnden Compliance-Anforderungen anpasst.

Echte Ergebnisse von regulierten Teams

"Die Verlagerung der Sicherheit nach links und die Nutzung der Transparenz der Plattform über den gesamten Prozess ist für uns von großer Bedeutung. Anstatt später im Software-Lebenszyklus auf Sicherheit und Compliance zu prüfen, wenn es mehr Arbeit erfordert, zurückzugehen und Probleme zu beheben. Sicherheit ist unsere oberste Priorität. Das macht es einfacher."

Ram Kothur,

Director of Enterprise DevOps and Cloud Engineering, Ally

Fallstudie ansehen

10x

Steigerung der Release-Frequenz und 99 % Reduzierung der Ausfallzeit

Intuitive Machines85%

Reduzierung der Audit-Dauer mit Prozessen, die von mehreren Wochen auf weniger als eine Woche verkürzt wurden*

2024 Forrester83%

Reduzierung der Berichtszeit durch Echtzeit-Dashboard-Automatisierung*

2024 Forrester13x

schnellere Sicherheitsscans und 90 % Einsparungen bei der Toolchain-Verwaltung

CACI2x

schnellere Feature-Bereitstellung für End-to-End-KI-Infrastrukturlösungen

Super Micro10x

Steigerung der Release-Frequenz und 99 % Reduzierung der Ausfallzeit

Intuitive Machines85%

Reduzierung der Audit-Dauer mit Prozessen, die von mehreren Wochen auf weniger als eine Woche verkürzt wurden*

2024 Forrester83%

Reduzierung der Berichtszeit durch Echtzeit-Dashboard-Automatisierung*

2024 Forrester13x

schnellere Sicherheitsscans und 90 % Einsparungen bei der Toolchain-Verwaltung

CACI2x

schnellere Feature-Bereitstellung für End-to-End-KI-Infrastrukturlösungen

Super Micro10x

Steigerung der Release-Frequenz und 99 % Reduzierung der Ausfallzeit

Intuitive Machines

Erlebe integrierte Compliance

Diese geführte, interaktive Tour zeigt dir, wie GitLab Teams ermöglicht, durchsetzbare Leitplanken während des gesamten Software-Entwicklungslebenszyklus zu definieren.

Illustration zur integrierten Compliance

Compliance nach Branche erkunden

Finanzdienstleistungen
Öffentlicher Sektor
Telekommunikation
Automobilindustrie
Bildung
Luft- und Raumfahrt

Mehr als 50 % der Fortune-100-Unternehmen vertrauen GitLab

Stelle jetzt bessere Software schneller bereit

Erlebe, was dein Team mit der intelligenten

DevSecOps-Plattform erreichen kann.

Kostenlose Testversion anfordern Vertrieb kontaktieren