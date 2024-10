Es war für das DevSecOps-Team nicht damit getan, das Raumschiff starten zu lassen.

Der erste Flug eines jeden Raumschiffs gilt als Experiment, bei dem die Techniker(innen) nach dem Start Probleme finden und beheben. Bei Odysseus lag der Fall so: „Es gab sicherlich Punkte, die sich erst im Flug zeigten – wir nennen sie Easter Eggs – trotz all der harten Tests, die wir durchgeführt haben“, sagt Blakeslee. „Das bedeutete, dass wir Software im Flug patchen mussten. Die Fristen waren kürzer. Es stand mehr auf dem Spiel. Die Spannung war viel größer.“

Aufgrund von Zeitvorgaben, die durch die Orbitalmechanik und thermische Einschränkungen entstanden, gab es spezifische Fristen, bis wann Patches an den Lander gesendet werden konnten – sowohl während des Flugs als auch auf dem Mond. Um diese Patches (wie Patches für Laserentfernungsmesser, Kommunikation und Navigation) schnell erstellen und bereitstellen zu können, setzte man stark auf die GitLab-Pipelines für kontinuierliche Integration (CI), um sicherzustellen, dass die Patches keine Fehler im System verursachten.

Dank der CI-Pipelines konnten die Teams die Software überprüfen und Qualitätssicherungsprüfungen mit einer Geschwindigkeit durchführen, die manuell nicht möglich gewesen wäre, so Blakeslee. Die Entwickler(innen) von Intuitive Machines konnten ihre eigenen Regressions-, Integrations-, Qualitätssicherungs- und Akzeptanztests erstellen und in den Pipelines ausführen. All diese Tests gaben ihnen Einblicke in den geänderten Code und stellten sicher, dass die Patches keine Probleme verursachten, mit der Software am Boden kompatibel waren und die Fehler, die sie beheben sollten, auch tatsächlich lösten.

„Wir haben alles in den CI-Pipelines überprüft“, sagt Blakeslee und merkt an, dass die Pipeline-Ausführungszeit mit GitLab um das 20-Fache verkürzt wurde. „Wir mussten gute Patches für das Raumschiff bereitstellen. Wie man sich vielleicht vorstellen kann, können schlechte Patches fatale Auswirkungen haben. Sie könnten die Mission zum Scheitern bringen, also braucht man etwas, um sie zu testen. Und genau das hat GitLab uns ermöglicht.“

Diese CI-Pipelines halfen den DevSecOps-Teams auch dabei, Patches für Probleme zu erstellen, die auftauchten, als das Raumschiff unerwartet angewinkelt auf dem Mond landete, was zu kritischen Herausforderungen für die Kommunikation führte. Die Teams mussten schnell mehrere Software-Patches entwickeln, diese mithilfe der CI-Pipelines überprüfen und die Kommunikationssysteme zeitnah wiederherstellen, um die Patches schließlich eine Viertelmillion Kilometer weit zu schicken, damit der Lander wieder erfolgreich funktionierte.