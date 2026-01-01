GitLab für den öffentlichen Sektor

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FedRAMP®-Genehmigung erhalten

GitLab Dedicated for Government hat offiziell die FedRAMP® Moderate Authorization erhalten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein im Engagement von GitLab für die Bereitstellung moderner und skalierbarer Cloud-basierter Lösungen für Unternehmen des öffentlichen Sektors und regulierte Branchen.

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Eine moderne Plattform, auf der du effizient arbeiten kannst

Erstelle sichere, qualitativ hochwertige Produkte mit nahtlosen Workflows.

Steigere die Effizienz mit einer umfassenden Plattform, die es Entwickler(inne)n ermöglicht, sich auf die Bereitstellung von Software zu konzentrieren, anstatt Toolchains zu verwalten und zu patchen.

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GitLab steigert die Effizienz und Modernisierung in der Softwareentwicklung

13 x

schnellere End-to-End-Sicherheitsscans

400 %

höhere Produktivität der Entwickler(innen)

300 Std.

jährliche Zeitersparnis bei der SBOM-Erstellung

Forrester-Bericht lesen

„Secure by Design“-Software

Beschleunige die Bereitstellung von Software, ohne die Sicherheit zu gefährden.

Nutze die gesamte Bandbreite der Sicherheitsscans von SAST, DAST, Container-Scanning und SCA-Funktionen, um dich umfassend vor neuen Bedrohungen zu schützen.

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Zero Trust

Führe die Zero-Trust-Architektur nahtlos in deinem Unternehmen ein

Passe die Berechtigungsstufen mit granularen Sicherheitseinstellungen an und setze Sicherheitsrichtlinien durch, die verhindern, dass unsicherer Code ohne Genehmigung in Production-Branches zusammengeführt wird.

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Jetzt, wo wir einen einheitlicheren Ansatz verfolgen, ist es für die Teams viel einfacher, eine gemeinsame Vorgehensweise bei der Softwareerstellung, bei Tests und bei Sicherheitsscans zu nutzen. Dies erhöht die Qualität der Produkte, die wir herstellen.
80 x
schnellere CI-Pipeline-Builds
90 %
weniger Zeitaufwand für die Systemwartung

Alan Hohn

Director of Software Strategy, Lockheed Martin

Studie lesen
80 x
schnellere CI-Pipeline-Builds
90 %
weniger Zeitaufwand für die Systemwartung

Besonders gut geeignet für den öffentlichen Sektor

Verbessere deine GitLab-Lösung mit unseren Serviceangeboten und Sicherheitsstandards

GitLab orientiert sich an den NIST-Leitlinien und unterstützt CIOs bei der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Software-Lieferkette, um ihre Unternehmen proaktiv zu verteidigen.

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„Secure by Design“-Verpflichtung

GitLab hat die „Secure by Design“-Verpflichtung der CISA unterzeichnet

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GitLab Ultimate

Für Unternehmen, die Software schneller bereitstellen möchten

Preise auf AnfrageMehr erfahren

GitLab Dedicated for Government

Für Behörden und Unternehmen in streng regulierten Branchen.

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Vorschaubild BundesregierungDie KI-gestützte DevSecOps-Plattform für erfolgreiche Missionen.
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Vorschaubild Staatliche und lokale BehördenStelle mit GitLab effiziente öffentliche Dienste bereit.
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Vorschaubild BildungswesenDie Zukunft der Softwareentwicklung beginnt hier.

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