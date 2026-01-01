GitLab für den öffentlichen Sektor

Jetzt, wo wir einen einheitlicheren Ansatz verfolgen, ist es für die Teams viel einfacher, eine gemeinsame Vorgehensweise bei der Softwareerstellung, bei Tests und bei Sicherheitsscans zu nutzen. Dies erhöht die Qualität der Produkte, die wir herstellen.

80 x schnellere CI-Pipeline-Builds 90 % weniger Zeitaufwand für die Systemwartung