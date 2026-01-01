GitLab für den öffentlichen Sektor
Die intelligente Orchestrierungsplattform, um deine Ziele rascher umzusetzen.
FedRAMP®-Genehmigung erhalten
GitLab Dedicated for Government hat offiziell die FedRAMP® Moderate Authorization erhalten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein im Engagement von GitLab für die Bereitstellung moderner und skalierbarer Cloud-basierter Lösungen für Unternehmen des öffentlichen Sektors und regulierte Branchen.Mehr erfahren
Eine moderne Plattform, auf der du effizient arbeiten kannst
Erstelle sichere, qualitativ hochwertige Produkte mit nahtlosen Workflows.
Steigere die Effizienz mit einer umfassenden Plattform, die es Entwickler(inne)n ermöglicht, sich auf die Bereitstellung von Software zu konzentrieren, anstatt Toolchains zu verwalten und zu patchen.
GitLab steigert die Effizienz und Modernisierung in der Softwareentwicklung
13 x
schnellere End-to-End-Sicherheitsscans
400 %
höhere Produktivität der Entwickler(innen)
300 Std.
jährliche Zeitersparnis bei der SBOM-Erstellung
„Secure by Design“-Software
Beschleunige die Bereitstellung von Software, ohne die Sicherheit zu gefährden.
Nutze die gesamte Bandbreite der Sicherheitsscans von SAST, DAST, Container-Scanning und SCA-Funktionen, um dich umfassend vor neuen Bedrohungen zu schützen.
Von führenden Branchenexpert(inn)en empfohlen
Zero Trust
Führe die Zero-Trust-Architektur nahtlos in deinem Unternehmen ein
Passe die Berechtigungsstufen mit granularen Sicherheitseinstellungen an und setze Sicherheitsrichtlinien durch, die verhindern, dass unsicherer Code ohne Genehmigung in Production-Branches zusammengeführt wird.
Jetzt, wo wir einen einheitlicheren Ansatz verfolgen, ist es für die Teams viel einfacher, eine gemeinsame Vorgehensweise bei der Softwareerstellung, bei Tests und bei Sicherheitsscans zu nutzen. Dies erhöht die Qualität der Produkte, die wir herstellen.
Besonders gut geeignet für den öffentlichen Sektor
Verbessere deine GitLab-Lösung mit unseren Serviceangeboten und Sicherheitsstandards
GitLab orientiert sich an den NIST-Leitlinien und unterstützt CIOs bei der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Software-Lieferkette, um ihre Unternehmen proaktiv zu verteidigen.
„Secure by Design“-Verpflichtung
GitLab hat die „Secure by Design“-Verpflichtung der CISA unterzeichnetMehr erfahren
Entdecke, welche Option die richtige für dich ist. Tarife anzeigen
GitLab Ultimate
Für Unternehmen, die Software schneller bereitstellen möchten
GitLab Dedicated for Government
Für Behörden und Unternehmen in streng regulierten Branchen.
Bessere Software schneller bereitstellen
Bessere Software schneller bereitstellen
Sieh dir an, was dein Team mit der umfassendsten KI-gestützten DevSecOps-Plattform erreichen kann.