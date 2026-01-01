Über GitLab
Hinter den Kulissen der intelligenten Orchestrierungsplattform
Was wir tun
Was wir tun
Wir sind das Unternehmen hinter GitLab, der intelligenten Orchestrierungsplattform, auf der Teams und ihre KI-Agenten sichere Software schneller bereitstellen.
Was 2011 als Open-Source-Projekt begann, um einem Programmier-Team die Zusammenarbeit zu erleichtern, ist heute eine Plattform, die Millionen von Menschen nutzen, um Software schneller und effizienter zu entwickeln und gleichzeitig die Sicherheit und Compliance zu verbessern.
Seit unseren Anfängen glauben wir fest an Remote-Arbeit, Open Source, DevSecOps und Iteration. Wir stehen jeden Morgen (oder wann auch immer unser Arbeitstag beginnt) auf und loggen uns ein, um gemeinsam mit der GitLab-Community jeden Monat neue Innovationen zu entwickeln, die Teams und ihren KI-Agenten dabei helfen, großartige Code schneller bereitzustellen.
GitLab in ZahlenZahlen vom Juni 2026
Code
Mitwirkende
Teammitglieder
Kontinuierliche monatliche Releases
Geschätzte registrierte Benutzer(innen)
Von der Planung bis zur Produktion – führe Teams und ihre KI-Agenten zusammen
Die Mission von GitLab
Wir möchten erreichen, dass jeder etwas beitragen kann. Wenn alle einen Beitrag leisten können, werden die Benutzer(innen) zu Mitwirkenden und die Innovationsrate kann erheblich gesteigert werden.
Wir möchten erreichen, dass jeder etwas beitragen kann. Wenn alle einen Beitrag leisten können, werden die Benutzer(innen) zu Mitwirkenden und die Innovationsrate kann erheblich gesteigert werden.
Die Werte von GitLab
Zusammenarbeit
Wir legen Wert auf Dinge, die uns dabei helfen, effektiv zusammenzuarbeiten, wie z. B. positive Absichten anzunehmen, „Danke" und „Entschuldigung" zu sagen und zeitnahes Feedback zu geben.
Ergebnisse
Wir arbeiten mit einem Sinn für Dringlichkeit und einem Hang zum Handeln, und wir halten, was wir versprechen – uns selbst, aber auch Kunden, Benutzer(innen) und Investor(innen) gegenüber.
Effizienz
Von der Auswahl langweiliger Lösungen bis hin zur umfassenden Dokumentation und der Selbstverwaltung streben wir danach, bei den richtigen Themen schnell voranzukommen.
Vielfalt, Inklusion & Zugehörigkeit
Wir setzen uns dafür ein, dass GitLab ein Ort ist, an dem sich Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und aus unterschiedlichen Verhältnissen zugehörig fühlen und sich entfalten können.
Iteration
Unser Ziel ist es, die kleinste brauchbare und wertvolle Sache zu erstellen und sie schnell zu veröffentlichen, damit wir Feedback erhalten.
GitLab im Laufe der Jahre
2011
Das GitLab-Projekt begann mit einem Commit
Wir haben begonnen, am 22. eines jeden Monats eine neue Version von GitLab zu veröffentlichen
2012
Die erste Version von GitLab CI entsteht
2014
GitLab wird gegründet
2015
Beitritt zu Y Combinator und Veröffentlichung des GitLab-Handbuchs in unserem Website-Repository
2016
Wir kündigen unseren Masterplan an und sammeln 20 Millionen Dollar in einer B-Finanzierungsrunde
2021
GitLab Inc. wird ein börsennotiertes Unternehmen im Nasdaq Global Market (NASDAQ: GTLB)
Arbeiten bei GitLab
Arbeiten bei GitLab
Wir streben danach, eine Remote-Umgebung aufzubauen, in der alle Teammitglieder auf der ganzen Welt ihr Bestes geben können und in der sie das Gefühl haben, dass ihre Stimme gehört wird und sie willkommen sind. Außerdem soll die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wirklich im Vordergrund stehen.
CopyWenn du daran interessiert bist, ein Teil des Teams zu werden, laden wir dich ein, mehr über die Arbeit bei GitLab zu erfahren und dich auf offene Stellen zu bewerben, die gut zu dir passen könnten.
Bessere Teams. Schnellerer Fortschritt. Eine bessere Welt.
TeamOps ist GitLabs einzigartige Personalpraxis, die Teamarbeit zu einer objektiven Disziplin macht. Auf diese Weise hat sich GitLab innerhalb eines Jahrzehnts von einem Startup zu einem globalen Unternehmen entwickelt. Durch eine kostenlose und leicht zugängliche Zertifizierung können andere Organisationen TeamOps nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen, Ergebnisse zu erzielen und unsere Welt voranzubringen.
Beginne noch heute, schneller zu entwickeln
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Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.