Über GitLab

Wir sind das Unternehmen hinter GitLab, der intelligenten Orchestrierungsplattform, auf der Teams und ihre KI-Agenten sichere Software schneller bereitstellen.

Was 2011 als Open-Source-Projekt begann, um einem Programmier-Team die Zusammenarbeit zu erleichtern, ist heute eine Plattform, die Millionen von Menschen nutzen, um Software schneller und effizienter zu entwickeln und gleichzeitig die Sicherheit und Compliance zu verbessern.

Seit unseren Anfängen glauben wir fest an Remote-Arbeit, Open Source, DevSecOps und Iteration. Wir stehen jeden Morgen (oder wann auch immer unser Arbeitstag beginnt) auf und loggen uns ein, um gemeinsam mit der GitLab-Community jeden Monat neue Innovationen zu entwickeln, die Teams und ihren KI-Agenten dabei helfen, großartige Code schneller bereitzustellen.