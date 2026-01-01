Über GitLab

Hinter den Kulissen der intelligenten Orchestrierungsplattform

Was wir tun

Wir sind das Unternehmen hinter GitLab, der intelligenten Orchestrierungsplattform, auf der Teams und ihre KI-Agenten sichere Software schneller bereitstellen.

Was 2011 als Open-Source-Projekt begann, um einem Programmier-Team die Zusammenarbeit zu erleichtern, ist heute eine Plattform, die Millionen von Menschen nutzen, um Software schneller und effizienter zu entwickeln und gleichzeitig die Sicherheit und Compliance zu verbessern.

Seit unseren Anfängen glauben wir fest an Remote-Arbeit, Open Source, DevSecOps und Iteration. Wir stehen jeden Morgen (oder wann auch immer unser Arbeitstag beginnt) auf und loggen uns ein, um gemeinsam mit der GitLab-Community jeden Monat neue Innovationen zu entwickeln, die Teams und ihren KI-Agenten dabei helfen, großartige Code schneller bereitzustellen.

Erfahre mehr über GitLab

GitLab in Zahlen

Zahlen vom Juni 2026

Code

Mitwirkende

5.500+

Teammitglieder

2.500+

Kontinuierliche monatliche Releases

177

Geschätzte registrierte Benutzer(innen)

50+ Millionen

Von der Planung bis zur Produktion – führe Teams und ihre KI-Agenten zusammen

Kostenlosen Test starten

Die Mission von GitLab

Wir möchten erreichen, dass jeder etwas beitragen kann. Wenn alle einen Beitrag leisten können, werden die Benutzer(innen) zu Mitwirkenden und die Innovationsrate kann erheblich gesteigert werden.

Mehr erfahren

Die Werte von GitLab

GitLab im Laufe der Jahre

2011

Das GitLab-Projekt begann mit einem Commit

Wir haben begonnen, am 22. eines jeden Monats eine neue Version von GitLab zu veröffentlichen

2012

Die erste Version von GitLab CI entsteht

2014

GitLab wird gegründet

2015

Beitritt zu Y Combinator und Veröffentlichung des GitLab-Handbuchs in unserem Website-Repository

2016

Wir kündigen unseren Masterplan an und sammeln 20 Millionen Dollar in einer B-Finanzierungsrunde

2021

GitLab Inc. wird ein börsennotiertes Unternehmen im Nasdaq Global Market (NASDAQ: GTLB)

Arbeiten bei GitLab

Wir streben danach, eine Remote-Umgebung aufzubauen, in der alle Teammitglieder auf der ganzen Welt ihr Bestes geben können und in der sie das Gefühl haben, dass ihre Stimme gehört wird und sie willkommen sind. Außerdem soll die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wirklich im Vordergrund stehen.

CopyWenn du daran interessiert bist, ein Teil des Teams zu werden, laden wir dich ein, mehr über die Arbeit bei GitLab zu erfahren und dich auf offene Stellen zu bewerben, die gut zu dir passen könnten.

Alle offenen Stellen anzeigen

Bessere Teams. Schnellerer Fortschritt. Eine bessere Welt.

TeamOps ist GitLabs einzigartige Personalpraxis, die Teamarbeit zu einer objektiven Disziplin macht. Auf diese Weise hat sich GitLab innerhalb eines Jahrzehnts von einem Startup zu einem globalen Unternehmen entwickelt. Durch eine kostenlose und leicht zugängliche Zertifizierung können andere Organisationen TeamOps nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen, Ergebnisse zu erzielen und unsere Welt voranzubringen.

Erfahre mehr über TeamOpsGet certified

Erfahre mehr

Beginne noch heute, schneller zu entwickeln

Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.

Kostenlosen Test starten Vertrieb kontaktieren