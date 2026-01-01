À propos de GitLab
Dans les coulisses de la plateforme d'orchestration intelligente
Notre activité
Notre activité
Nous sommes la société derrière GitLab, la plateforme d'orchestration intelligente où les équipes et leurs agents d'IA livrent des logiciels sécurisés plus rapidement.
Ce projet open source qui a commencé en 2011 afin d'aider une équipe de programmeurs à collaborer est devenu la plateforme d'orchestration intelligente utilisée par des millions de personnes pour livrer des logiciels plus rapidement et plus efficacement, tout en renforçant la sécurité et la conformité.
Depuis le début, nous croyons fermement au travail en distanciel, à l'open source, au DevSecOps et à l'itération. Nous nous levons et nous nous connectons le matin (ou à l'heure où nous choisissons de commencer) pour travailler aux côtés de la communauté GitLab afin de proposer chaque mois de nouvelles innovations qui aident les équipes et leurs agents d'IA à livrer du code de qualité plus rapidement.
GitLab en chiffresChiffres en juin 2026
Contributeurs
au code
Membres de l'équipe
Releases mensuelles consécutives
Estimation du nombre d’utilisateurs enregistrés
De la planification à la production, rassemblez les équipes et leurs agents d'IA
La mission de GitLab
Notre mission est de permettre à chacun de contribuer et de co-créer les logiciels qui façonnent notre monde.
Notre mission est de permettre à chacun de contribuer et de co-créer les logiciels qui façonnent notre monde.
Les valeurs de GitLab
Collaboration
Nous donnons la priorité à tout ce qui nous aide à travailler efficacement ensemble, comme partir du principe que l'intention est positive, dire « merci » et « pardon » et faire un retour en temps opportun.
Résultats pour les clients
Nous agissons avec un sens de l'urgence et un parti pris pour l'action, et nous tenons nos promesses car nous existons pour aider nos clients à accomplir davantage.
Efficacité
Qu'il s'agisse de choisir des solutions ennuyeuses, de tout documenter ou de faire preuve d'autonomie, nous nous efforçons de progresser rapidement sur les bonnes choses.
Diversité, inclusion et appartenance
Nous travaillons pour que GitLab soit un endroit où tout le monde, quelles que soient les origines ou les croyances, se sente à sa place et puisse s'épanouir.
Itération
Nous visons à rendre la plus petite chose viable et précieuse le plus rapidement possible pour obtenir un retour.
GitLab au fil des années
2011
Début du projet GitLab avec un commit
Sortie d'une nouvelle version de GitLab le 22 de chaque mois
2012
Création de la première version de GitLab CI
2014
Constitution de GitLab en société
2015
Association avec Y Combinator et publication du manuel GitLab dans notre dépôt Web
2016
Annonce de notre plan directeur et collecte de 20 millions de dollars dans le cadre de la série B
2021
Entrée en bourse sur le Nasdaq Global Market (NASDAQ : GTLB) de GitLab Inc.
Travailler chez GitLab
Travailler chez GitLab
Nous nous efforçons de créer un environnement en distanciel où tous les membres de l'équipe à travers le monde peuvent être eux-mêmes, contribuer de leur mieux, sentir qu'ils sont écoutés et accueillis, et donner véritablement la priorité à l'équilibre entre le travail et la vie privée.
Si vous souhaitez faire partie de l'équipe, nous vous invitons à en apprendre plus sur le travail chez GitLab et à postuler pour tout poste vacant qui semble convenir.
De meilleures équipes. Des progrès plus rapides. Un monde meilleur.
TeamOps est la pratique personnelle unique de GitLab qui fait du travail d'équipe une discipline objective. C'est ainsi que GitLab, qui était une start-up, est devenue une société publique mondiale en une décennie. Grâce à une certification de praticien gratuite et accessible, d'autres organisations peuvent tirer parti de TeamOps pour prendre de meilleures décisions, obtenir des résultats et faire avancer notre monde.
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Découvrez ce que votre équipe peut accomplir avec la plateforme d'orchestration intelligente pour le DevSecOps.