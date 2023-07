À propos de GitLab

Nous sommes la société derrière GitLab, la plateforme DevSecOps la plus complète.

Ce projet open source qui a commencé en 2011 afin d'aider une équipe de programmeurs à collaborer est devenu une plateforme utilisée par des millions de personnes pour livrer des logiciels plus rapidement et plus efficacement, tout en renforçant la sécurité et la conformité.



Depuis le début, nous croyons fermement au travail en distanciel, à l'open source, au DevSecOps et à l'itération. Nous nous levons et nous nous connectons le matin (ou à l'heure où nous choisissons de commencer) pour travailler aux côtés de la communauté GitLab afin de proposer chaque mois de nouvelles innovations qui aident les équipes à se concentrer sur une livraison plus rapide de codes, et non sur leur chaîne d'outils.