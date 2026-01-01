À propos de GitLab

Dans les coulisses de la plateforme d'orchestration intelligente

Notre activité

Nous sommes la société derrière GitLab, la plateforme d'orchestration intelligente où les équipes et leurs agents d'IA livrent des logiciels sécurisés plus rapidement.

Ce projet open source qui a commencé en 2011 afin d'aider une équipe de programmeurs à collaborer est devenu la plateforme d'orchestration intelligente utilisée par des millions de personnes pour livrer des logiciels plus rapidement et plus efficacement, tout en renforçant la sécurité et la conformité.

Depuis le début, nous croyons fermement au travail en distanciel, à l'open source, au DevSecOps et à l'itération. Nous nous levons et nous nous connectons le matin (ou à l'heure où nous choisissons de commencer) pour travailler aux côtés de la communauté GitLab afin de proposer chaque mois de nouvelles innovations qui aident les équipes et leurs agents d'IA à livrer du code de qualité plus rapidement.

En savoir plus sur GitLab

GitLab en chiffres

Chiffres en juin 2026

Contributeurs

au code

+5 500

Membres de l'équipe

+2 500

Releases mensuelles consécutives

177

Estimation du nombre d’utilisateurs enregistrés

Plus de 50 millions

De la planification à la production, rassemblez les équipes et leurs agents d'IA

Essai gratuit

La mission de GitLab

Notre mission est de permettre à chacun de contribuer et de co-créer les logiciels qui façonnent notre monde.

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Les valeurs de GitLab

GitLab au fil des années

2011

Début du projet GitLab avec un commit

Sortie d'une nouvelle version de GitLab le 22 de chaque mois

2012

Création de la première version de GitLab CI

2014

Constitution de GitLab en société

2015

Association avec Y Combinator et publication du manuel GitLab dans notre dépôt Web

2016

Annonce de notre plan directeur et collecte de 20 millions de dollars dans le cadre de la série B

2021

Entrée en bourse sur le Nasdaq Global Market (NASDAQ : GTLB) de GitLab Inc.

Travailler chez GitLab

Nous nous efforçons de créer un environnement en distanciel où tous les membres de l'équipe à travers le monde peuvent être eux-mêmes, contribuer de leur mieux, sentir qu'ils sont écoutés et accueillis, et donner véritablement la priorité à l'équilibre entre le travail et la vie privée.

Si vous souhaitez faire partie de l'équipe, nous vous invitons à en apprendre plus sur le travail chez GitLab et à postuler pour tout poste vacant qui semble convenir.

Afficher tous les postes vacants

De meilleures équipes. Des progrès plus rapides. Un monde meilleur.

TeamOps est la pratique personnelle unique de GitLab qui fait du travail d'équipe une discipline objective. C'est ainsi que GitLab, qui était une start-up, est devenue une société publique mondiale en une décennie. Grâce à une certification de praticien gratuite et accessible, d'autres organisations peuvent tirer parti de TeamOps pour prendre de meilleures décisions, obtenir des résultats et faire avancer notre monde.

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