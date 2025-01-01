Erfahren, wie GitLab die Incident-Lösungszeit von 30 Tagen auf 1 Stunde reduzierte
Application Security. Integriert, nicht nachgerüstet.
Sichere Software schneller bereitstellen mit Sicherheitstests auf derselben Plattform, die Entwickler(innen) bereits verwenden.
Sichere Produkte entwickeln, mit weniger Sicherheitsprodukten.
Weniger Tools, sicherere Software
Scanner wie SAST, SCA, Secret Detection und DAST werden auf einer Plattform konsolidiert – Kosten, Integrationsaufwand und Zeit für die Verwaltung fragmentierter Tools werden reduziert.
AppSec, das Entwickler(innen) lieben werden
Sicherheitsbefunde werden direkt in Merge Requests und IDEs angezeigt – kein Kontextwechsel, keine neuen Benutzeroberflächen, keine separaten Systeme, Entwickler(innen) bleiben im Flow.
Software Compliance? Erledigt.
Kontrollen für SOC 2, ISO 27001 und PCI DSS werden angewendet – und audit-bereite Nachweise werden automatisch in jeder Pipeline gesammelt.
Vollständige Sicherheitsabdeckung über den gesamten Software-Entwicklungslebenszyklus
Unsicherer Code wird während der Entwicklung erkannt mit Anleitungen, auf die Entwickler(innen) direkt in Merge Requests reagieren können.
Duo Vulnerability Explanation
Erklärt die Schwachstelle, wie sie ausgenutzt werden kann, und bietet Behebungsanleitungen, damit Entwickler(innen) Sicherheitsprobleme schneller beheben, ihre Fähigkeiten verbessern und sichereren Code schreiben können.
Duo Vulnerability Resolution
Erstellt automatisch einen Merge Request mit Code-Änderungen zur Behebung der Schwachstelle und hilft Entwickler(inne)n, Probleme schnell zu beheben, ohne den Workflow zu verlassen.
Wenn Software gesichert werden soll, beginnt dies dort, wo sie entwickelt wird.
Neue Sicherheitsbefunde in Produktionsumgebungen wurden um 20% bis 25% reduziert*
Integrierte Scans werden bei jedem Push ausgeführt, um unsicheren Code während der Entwicklung zu erkennen.
Sicherheitsscans in der Entwicklungs-Pipeline erleben
Sicherheitsscans werden nahtlos in die CI/CD-Pipeline integriert. Dies stellt sicher, dass Entwickler(innen) frühzeitiges Feedback zu potenziellen Risiken und Schwachstellen in ihrem Code erhalten und ermöglicht die Bereitstellung sichereren Codes.
Bewährte Ergebnisse, die skalieren
schnellere Sicherheitsscans30%
der Schwachstellen wurden früher im SDLC gefunden50%
schnellere Schwachstellenerkennung13x
Mehr als 50 % der Fortune-100-Unternehmen vertrauen GitLab
