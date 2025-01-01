Sicurezza delle applicazioni. Integrata, non aggiunta.

Consegni software sicuro più velocemente con test di sicurezza sulla stessa piattaforma che gli sviluppatori già utilizzano.

Costruisci prodotti sicuri, con meno prodotti di sicurezza.

  • Meno strumenti, software più sicuro

    Consolida scanner come SAST, SCA, Secret Detection e DAST in un'unica piattaforma, riducendo costi, complessità di integrazione e tempo dedicato alla gestione di strumenti frammentati.

  • AppSec che gli sviluppatori ameranno

    I risultati di sicurezza appaiono direttamente nelle merge request e negli IDE, senza cambi di contesto, senza nuove interfacce utente, senza sistemi separati, mantenendo gli sviluppatori nel flusso.

  • Conformità software? Fatto.

    Applica controlli per SOC 2, ISO 27001 e PCI DSS e raccogli automaticamente evidenze pronte per l'audit in ogni pipeline.

Scopri come GitLab ha ridotto il tempo di risoluzione degli incidenti da 30 giorni a 1 ora

Leggi il whitepaper

Copertura di sicurezza completa lungo tutto il ciclo di vita dello sviluppo software

Trova codice non sicuro mentre viene scritto con indicazioni su cui gli sviluppatori possono agire direttamente nelle loro merge request.

Gestione delle Vulnerabilità con DevSecOps: Una Guida Completa

Leggi il whitepaper

Correggi più vulnerabilità, più velocemente con l'IA

  • Spiegazione Vulnerabilità Duo

    Spiega la vulnerabilità, come può essere sfruttata e fornisce indicazioni per la correzione in modo che gli sviluppatori possano risolvere i problemi di sicurezza più velocemente, migliorare le loro competenze e scrivere codice più sicuro.

  • Risoluzione Vulnerabilità Duo

    Crea automaticamente una merge request con modifiche al codice per correggere la vulnerabilità, aiutando gli sviluppatori a risolvere i problemi rapidamente senza lasciare il loro flusso di lavoro.

Se vuoi proteggere il tuo software, inizia da dove viene costruito.

I nuovi risultati di sicurezza negli ambienti di produzione sono diminuiti del 20-25%*

Le scansioni integrate vengono eseguite ad ogni push per rilevare codice non sicuro durante lo sviluppo.

*L'Impatto Economico Totale™ di GitLab Ultimate

, uno studio commissionato condotto da Forrester Consulting per conto di GitLab

Ridurre le vulnerabilità

Sperimenta le scansioni di sicurezza in esecuzione nella pipeline di sviluppo

Integra senza problemi le scansioni di sicurezza nella tua pipeline CI/CD. Questo assicura che gli sviluppatori ricevano feedback tempestivi sui rischi potenziali e le vulnerabilità nel loro codice, permettendoti di consegnare codice più sicuro.

Risultati comprovati che scalano

13x

scansioni di sicurezza più veloci

Oltre il 50% delle società Fortune 100 si affida a GitLab

