Scopri come GitLab ha ridotto il tempo di risoluzione degli incidenti da 30 giorni a 1 ora
Sicurezza delle applicazioni. Integrata, non aggiunta.
Consegni software sicuro più velocemente con test di sicurezza sulla stessa piattaforma che gli sviluppatori già utilizzano.
Costruisci prodotti sicuri, con meno prodotti di sicurezza.
Meno strumenti, software più sicuro
Consolida scanner come SAST, SCA, Secret Detection e DAST in un'unica piattaforma, riducendo costi, complessità di integrazione e tempo dedicato alla gestione di strumenti frammentati.
AppSec che gli sviluppatori ameranno
I risultati di sicurezza appaiono direttamente nelle merge request e negli IDE, senza cambi di contesto, senza nuove interfacce utente, senza sistemi separati, mantenendo gli sviluppatori nel flusso.
Conformità software? Fatto.
Applica controlli per SOC 2, ISO 27001 e PCI DSS e raccogli automaticamente evidenze pronte per l'audit in ogni pipeline.
Copertura di sicurezza completa lungo tutto il ciclo di vita dello sviluppo software
Trova codice non sicuro mentre viene scritto con indicazioni su cui gli sviluppatori possono agire direttamente nelle loro merge request.
Spiegazione Vulnerabilità Duo
Spiega la vulnerabilità, come può essere sfruttata e fornisce indicazioni per la correzione in modo che gli sviluppatori possano risolvere i problemi di sicurezza più velocemente, migliorare le loro competenze e scrivere codice più sicuro.
Risoluzione Vulnerabilità Duo
Crea automaticamente una merge request con modifiche al codice per correggere la vulnerabilità, aiutando gli sviluppatori a risolvere i problemi rapidamente senza lasciare il loro flusso di lavoro.
Se vuoi proteggere il tuo software, inizia da dove viene costruito.
I nuovi risultati di sicurezza negli ambienti di produzione sono diminuiti del 20-25%*
Le scansioni integrate vengono eseguite ad ogni push per rilevare codice non sicuro durante lo sviluppo.
Sperimenta le scansioni di sicurezza in esecuzione nella pipeline di sviluppo
Integra senza problemi le scansioni di sicurezza nella tua pipeline CI/CD. Questo assicura che gli sviluppatori ricevano feedback tempestivi sui rischi potenziali e le vulnerabilità nel loro codice, permettendoti di consegnare codice più sicuro.
Risultati comprovati che scalano
scansioni di sicurezza più veloci30%
delle vulnerabilità sono state trovate prima nel SDLC50%
rilevamento delle vulnerabilità più veloce13x
