L'IA agentica è un tipo di intelligenza artificiale che sfrutta modelli linguistici avanzati e l'elaborazione del linguaggio naturale per svolgere azioni indipendenti. A differenza degli strumenti di IA generativa tradizionali che richiedono una guida costante da parte degli esseri umani, questi sistemi possono capire le richieste, prendere decisioni ed eseguire piani in più fasi per raggiungere degli obiettivi. L'IA agentica svolge attività complesse, suddividendole in passaggi gestibili, e usa l'apprendimento adattivo per modificare l'approccio di fronte ai problemi.

Il punto di forza, però, sta nella creazione di un sistema multi-agente, in cui agenti specializzati lavorano insieme in flussi di lavoro agentici. Ad esempio, un agente può cercare informazioni, un altro analizzare i dati e un terzo generare contenuti, coordinandosi per completare un progetto.

Nel caso dell'automazione aziendale, queste operazioni autonome richiedono un'attuazione attenta e un framework di governance per assicurare che l'IA sia in linea con gli obiettivi strategici dell'azienda e che vi sia una supervisione adeguata.

Per fare un paragone, possiamo pensare alla differenza tra un GPS che fornisce solo indicazioni stradali (IA generativa tradizionale) e un assistente IA in grado di pianificare un viaggio, prenotare una sistemazione e modificare i piani in corso d'opera (IA agentica). Quest'ultimo è uno strumento molto più potente per gestire un'ampia gamma di problemi.

L'IA agentica sta cambiando il modo di lavorare delle aziende perché può pensare e agire autonomamente. A differenza dell'IA generativa tradizionale che segue semplicemente le istruzioni per produrre contenuti, questi sistemi avanzati possono prendere decisioni in modo indipendente e risolvere problemi complessi senza una guida umana costante. Le aziende, quindi, possono ottenere di più con un grado di supervisione inferiore, e le operazioni possono essere resilienti e rispondere alle condizioni mutevoli in tempo reale.

Cosa sono gli agenti IA?

Gli agenti IA, basati sull'elaborazione del linguaggio naturale, sono assistenti digitali intelligenti che aiutano a raggiungere obiettivi e a portare a termine attività complesse. Questi strumenti avanzati possono ragionare, pianificare e ricordare, nonché prendere decisioni informate e adattarsi a nuove situazioni. Gli agenti IA imparano dall'esperienza: nel tempo, diventano sempre più bravi a capire cosa serve agli utenti e ad anticipare la risposta alle loro esigenze.